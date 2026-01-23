Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  U dohody o provedení práce si lze bez pojistných odvodů letos vydělat 12 000 Kč

U dohody o provedení práce si lze bez pojistných odvodů letos vydělat 12 000 Kč

U dohody o pracovní činnosti ale i dohody o provedení práce se neodvádí sociální důchodové ani zdravotní pojištění, pokud je hrubý měsíční přivýdělek do limitu. Změnily se tyto limity nějak od letošního ledna anebo zůstává vše při starém?

U dohody o provedení práce se limit změnil

V roce 2025 platilo, že se zdravotní ani sociální pojištění neodvádělo z hrubé měsíční odměny do 11 500 Kč. Tento limit se pro letošní rok navyšuje. Od 1. ledna 2026 se pojištění z výdělku z DPP neodvádí do hrubé výplaty do 12 000 Kč.

Pracovali jste někdy na dohodu?

Zobraz výsledek

U dohody o pracovní činnosti se letos nic nezměnilo

Zaměstnavatel u pracovníků na dohodu o pracovní činnosti odvede pojistné na zdravotní a sociální zabezpečení, až pokud si zaměstnanec vydělá více než 4500 Kč hrubého měsíčně. V tomto případě zůstává limit stejný jako v roce 2025.

Dohodáři si musí vyřešit zdravotní pojištění

Všichni dohodáři, kteří loni pracovali za odměnu mezi 11 500 Kč až 12 000 Kč, si nově musí vyřešit platbu zdravotního pojištění, pokud jim zaměstnavatel nenavýšil odměnu na částku vyšší než 12 000 Kč, nejsou státními pojištěnci anebo jim zdravotní pojištění není hrazeno z titulu zaměstnání nebo podnikání. Ti, kteří by zůstali nepojištění, se musí u své zdravotní pojišťovny nahlásit do kategorie OBZP. Tam jsou všechny osoby bez zdanitelných příjmů, které si musí hradit zdravotní pojištění samy.

Hradit si pojištění důchodové není na rozdíl od toho zdravotního zákonem daná povinnost, nicméně pokud zkrátka nebude odvedeno, nebude se dany kalendářní rok zaměstnanci počítat do nároku na (nejen) starobní důchod.

Srovnejte si přivýdělek z DPP a DPČ na naší kalkulačce

Typ dohody:
Podepsáno prohlášení k dani:
Invalidita a ZTP/P:
První dítě ZTP/P:
Druhé dítě ZTP/P:
Třetí dítě ZTP/P:
Čtvrté dítě ZTP/P:
Páté dítě ZTP/P:
Některé z dětí ZTP/P:
Invalidita I. a II. stupeň:
Invalidita III. stupeň:
Držitel průkazu ZTP/P:
Jste pracující důchodce?
nápověda
Vyberte Ano, pokud jste zaměstnavateli prokázali splnění podmínek nároku na slevu na pojistném na důchodovém pojištění.
