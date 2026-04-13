Úřad sebral matce dávky kvůli omylu při platbě výživného, zasáhl ombudsman

Otec poslal výživné omylem dvakrát, matka většinu peněz vrátila. Úřad práce však započítal celou částku jako její příjem a odebral jí příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Nápravu přinesl až zásah ombudsmana.
Otec zaslal dvě platby místo jedné
Matka nezletilé dcery si všimla podezřelé situace, když jí na účet dorazily dva dny po sobě totožné platby výživného ve výši 7 500 korun. Otec dítěte se spletl a poslal peníze dvakrát.
Žena na chybu reagovala okamžitě. Většinu peněz, konkrétně 6 000 korun, otci dítěte obratem vrátila. Po vzájemné dohodě si ponechala 1 500 korun, které měly sloužit jako příspěvek na úhradu nákladů za dceřin telefon.
Úřad započítal i vrácené peníze
Přestože žena doložila výpis z účtu, Úřad práce započítal do příjmů domácnosti celou částku 15 000 korun. Na základě toho jí od listopadu 2023 odebral příspěvek na živobytí i doplatek na bydlení.
„Úřad práce rozhodl vzít matce příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení kvůli cizí chybě. Tu matka bezodkladně napravila, když peníze poslala zpátky a doložila to výpisem z účtu,“ popsal situaci ombudsman Stanislav Křeček.
Úřad vycházel z toho, že podle bankovního výpisu obdržela dvě platby výživného. Skutečnost, že většinu peněz vrátila, přitom nezohlednil. Navíc zpochybnil její tvrzení, protože v odvolání uvedla nepřesnou informaci, že vrátila celou částku, zatímco ve skutečnosti šlo o 6 000 korun.
Ministerstvo práce a sociálních věcí následně postup ÚP potvrdilo. Podle jeho názoru žena peníze vracet neměla, protože mohlo jít o výživné zaplacené dopředu.
Ombudsman: Úřady nezjistily skutečný stav věci
Veřejný ochránce práv však postup úřadu i ministerstva označil za chybný. Podle něj úřad práce nedostatečně zjistil skutečný stav věci a neprovedl potřebné důkazy.
Úřad například nevyzval ženu, aby upřesnila své rozporné tvrzení, ani si neověřil situaci u otce dítěte. Přitom právě takové kroky byly podle ombudsmana nezbytné, aby bylo možné spolehlivě posoudit, zda šlo o omyl, nebo o jiný typ platby.
Zásada tzv. materiální pravdy přitom ukládá úřadům povinnost zjistit stav věci bez důvodných pochybností. V tomto případě ale úřad tuto povinnost nesplnil.
Ombudsman zároveň upozornil, že pokud by se potvrdilo, že částka 6 000 korun byla zaslána omylem a musela být vrácena, nemohla by být započítána jako příjem. V takovém případě by nebyl důvod dávky odejmout.
Náprava po zásahu ombudsmana
Po zásahu ombudsmana došlo k přezkumu rozhodnutí. Ministr práce a sociálních věcí původní rozhodnutí zrušil a Úřad práce následně chybu napravil.
Ženě byly dávky vráceny a za listopad 2023 jí byl přiznán doplatek na bydlení ve výši 2 494 korun a příspěvek na živobytí ve výši 541 korun.