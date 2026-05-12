Vláda odmítla nižší DPH na potraviny a hygienu. Varuje před výpadkem miliard

Veronika Němcová
Dnes

Autor: Shutterstock

Vláda v pondělí 11. května zaujala negativní stanovisko k opozičnímu návrhu na snížení DPH u základních potravin, hygienických potřeb nebo vody. 

Nová snížená sazba ve výši 6 %

Návrh počítá se zavedením nové snížené sazby DPH ve výši 6 procent. Neplatila by plošně, ale pouze pro vybrané položky, jako jsou například ovoce, zelenina, luštěniny, obiloviny, pitná voda, dětská výživa nebo hygienické potřeby. Předkladatelé změnu zdůvodňují snahou zmírnit dopady růstu cen na domácnosti, především na nízkopříjmové skupiny.

Vláda argumentuje tím, že opatření by znamenalo výrazný zásah do veřejných financí. Podle ní by nová sazba mohla snížit příjmy veřejných rozpočtů o více než osm miliard korun ročně, aniž by návrh obsahoval způsob kompenzace výpadku.

Snížení DPH podle vlády nezaručí nižší ceny

Zároveň upozorňuje, že není jisté, zda by se nižší DPH skutečně promítla do konečných cen pro zákazníky. Ve svém stanovisku uvádí, že zkušenosti i odborné analýzy podle ní ukazují pouze omezený dopad podobných opatření na spotřebitelské ceny. Obchodníci totiž mohou snížení daně využít například ke krytí rostoucích nákladů nebo ke zvýšení marží.

Vláda také varuje před větší administrativní složitostí. Zavedení další sazby DPH by podle něj znamenalo vyšší náklady pro firmy i finanční správu a mohlo by přinést problémy při rozlišování podobných druhů zboží. Jako příklad uvádí rozdílné sazby pro vodné a stočné nebo komplikace při zařazování jednotlivých druhů zeleniny.

Vláda rovněž nesouhlasí i s navrhovanou rychlou účinností zákona. Podle ní by firmy potřebovaly delší čas na úpravy účetních a IT systémů i správné překlasifikování zboží.

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

