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Vláda schválila zákaz mobilů. Platit má i o přestávkách a v družině

Lucie Balová Mečířová
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Vláda v pondělí 20. července 2026 na svém zasedání schválila zákaz mobilních telefonů ve školách a školkách.

Hlavním důvodem je snaha omezit negativní dopady používání mobilních telefonů na výuku, soustředění i vztahy mezi dětmi. Předkladatelé návrhu vycházejí z řady zahraničních zkušeností i odborných doporučení, podle nichž mají školy s omezením mobilů často lepší výsledky v několika oblastech.

Kde by se mělo zakázat používání mobilů?

Podle navrhované novely by se zákaz používání mobilních telefonů vztahoval na děti v mateřských školách, na žáky základních škol i na žáky nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří.

U starších žáků a studentů by i nadále záleželo na pravidlech stanovených ve školním řádu, který může používání mobilních telefonů upravit nebo zcela zakázat.

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Některé děti dostanou i tak výjimku

Mobilní telefon by mohly používat děti, které jej potřebují ze zdravotních důvodů nebo v souvislosti se speciálními vzdělávacími potřebami. Sem můžeme zařadit např. sledování hladiny cukru v krvi anebo pokud je mobilní telefon využíván jako kompenzační pomůcku.

Školy by navíc měly možnost povolit využití mobilních telefonů, tabletů nebo jiných zařízení při výuce nebo během školních výletů a exkurzí.

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Kdy začne platit zákaz mobilů ve školách a školkách?

Jestliže návrh projde legislativním procesem, nová pravidla by měla nabýt účinnosti od začátku příštího školního roku.

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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