Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun

Vláda dnes 18. května schválila návrh MPSV na zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku z 350 000 Kč na 400 000 Kč. U dvojčat a vícerčat se má příspěvek zvýšit ze současných 700 000 Kč na 800 000 Kč.
Vyšší rodičovský příspěvek pro děti narozené od roku 2027
Navýšení rodičovského příspěvku se podle schváleného návrhu bude vztahovat na děti narozené nebo převzaté do péče po 1. lednu 2027.
Co se u rodičovského příspěvku nemění?
Schválený návrh upravuje pouze celkovou výši rodičovského příspěvku. Nemění se pravidla čerpání dávky, okruh oprávněných osob ani administrativní postupy. Návrh zároveň nezavádí žádné nové povinnosti nebo omezení.
Jaká je aktuální výše rodičovského příspěvku?
V současnosti činí rodičovský příspěvek:
- 350 000 Kč pro rodiče pečující o nejmladší dítě v rodině narozené od 1. ledna 2024, nejdéle do 3 let věku dítěte,
- 300 000 Kč pro rodiče pečující o nejmladší dítě v rodině narozené před 1. lednem 2024, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Nyní bude návrh projednávat Poslanecká sněmovna a Senát.