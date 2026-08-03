Vybrané památky budou ve dvou termínech zdarma. Zájemci musí stihnout rezervaci

Návštěvníci budou moci na vybraných státních hradech, zámcích, klášterech i dalších památkách absolvovat prohlídky bez vstupného. Mimořádné dny se uskuteční v neděli 30. srpna a 27. září 2026. Zájemci si ale budou muset předem rezervovat bezplatnou vstupenku.
Vstup zdarma jen s předchozí rezervací
Národní památkový ústav připravil na závěr letošní návštěvnické sezony dva mimořádné dny, během nichž budou vybrané prohlídkové okruhy státních památek přístupné zdarma. Akce se uskuteční v neděli 30. srpna a v neděli 27. září 2026.
Přestože se za vstup na vybrané okruhy nebude platit, bez rezervace se návštěvníci neobejdou. Kvůli omezené kapacitě jednotlivých prohlídek bude nutné předem získat bezplatnou vstupenku prostřednictvím online rezervačního systému na webu konkrétní památky. Rezervace slouží k tomu, aby si lidé mohli vybrat přesný čas prohlídky a provoz na památkách zůstal plynulý.
Ne všechny prohlídky budou zdarma
Do mimořádných dnů se zapojí většina památek ve správě Národního památkového ústavu napříč Českem. Vedle hradů a zámků půjde také o kláštery, hospitály, historické zahrady, vilu Stiassni nebo technické památky, například Důl Michal v Ostravě či Rudou věž smrti v Ostrově.
Bezplatný vstup se ale nebude vztahovat na všechny prohlídkové okruhy. Zdarma budou především základní trasy a další vybrané okruhy podle možností jednotlivých památek. Speciální nebo kapacitně omezené prohlídky mohou zůstat zpoplatněné nebo nebudou do akce zařazeny.