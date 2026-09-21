Vypočítejte si, jak se vám zvýší důchod od 1. ledna 2027

Vláda dnes schválila valorizaci důchodů od 1. ledna 2027. Růst důchodů se týká řádných starobních, předčasných, invalidních i pozůstalostních důchodů. O kolik vzroste váš důchod?
Jak se zvýší váš důchod? Vypočítejte si výši vašeho důchodu od 1. ledna 2027
Od 1. ledna se základní výměra důchodů zvýší o 270 Kč, na 5170 Kč. Procentní výměra důchodů se zvýší o 0,2 %.
O kolik se zvýší váš důchod od 1. ledna 2027? Vypočítejte si to v naší kalkulačce
Od 1. ledna 2027 průměrný důchod vzroste na 22 196 Kč, průměrně se důchody zvýší o 304 Kč. Bude tak činit 40,2 % průměrné mzdy.
Mimořádný jednorázový příspěvek k důchodu ve výši 2 000 Kč
Dále by měli starobní důchodci obdržet jednorázový příspěvek k důchodu ve výši 2 000 Kč.
Jednorázový příspěvek ve výši 2000 Kč bude součástí návrhu na automatické zvýšení důchodu o 500 Kč při dosažení 80, 85, 90 a 95 let a o 1 000 Kč při dosažení 100 let.
Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?
Které důchody budou valorizovány?
Řádná valorizace se týká všech státem vyplácených důchodů, zvýší se tak:
- starobní důchody,
- předčasné starobní důchody, ale jen o základní výměru,
- invalidní důchody,
- vdovské a vdovecké důchody,
- sirotčí důchody.