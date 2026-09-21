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Vypočítejte si, jak se vám zvýší důchod od 1. ledna 2027

Michal Bureš
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Valorizace důchodů 2027 - užší Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Vláda dnes schválila valorizaci důchodů od 1. ledna 2027. Růst důchodů se týká řádných starobních, předčasných, invalidních i pozůstalostních důchodů. O kolik vzroste váš důchod?

Jak se zvýší váš důchod? Vypočítejte si výši vašeho důchodu od 1. ledna 2027

Od 1. ledna se základní výměra důchodů zvýší o 270 Kč, na 5170 Kč. Procentní výměra důchodů se zvýší o 0,2 %.

O kolik se zvýší váš důchod od 1. ledna 2027? Vypočítejte si to v naší kalkulačce

Od 1. ledna 2027 průměrný důchod vzroste na 22 196 Kč, průměrně se důchody zvýší o 304 Kč. Bude tak činit 40,2 % průměrné mzdy.

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Valorizace důchodů 2027: průměrně vzroste důchod o 304 Kč, oznámila vláda

Mimořádný jednorázový příspěvek k důchodu ve výši 2 000 Kč

Dále by měli starobní důchodci obdržet jednorázový příspěvek k důchodu ve výši 2 000 Kč.

Jednorázový příspěvek ve výši 2000 Kč bude součástí návrhu na automatické zvýšení důchodu o 500 Kč při dosažení 80, 85, 90 a 95 let a o 1 000 Kč při dosažení 100 let.

Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?

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Které důchody budou valorizovány?

Řádná valorizace se týká všech státem vyplácených důchodů, zvýší se tak:

  • starobní důchody,
  • předčasné starobní důchody, ale jen o základní výměru,
  • invalidní důchody,
  • vdovské a vdovecké důchody,
  • sirotčí důchody.
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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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