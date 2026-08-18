VZP letos klientům rozdala už 2,26 miliardy korun z Fondu prevence

Vyšetření kožních znamének, očkování proti klíšťové encefalitidě, dentální hygiena nebo příspěvek na duševní zdraví. To jsou jen některé z možností, které mohou klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny využít z jejího fondu prevence. Zájem o tyto příspěvky v posledních letech výrazně roste.
VZP letos na podporu zdravého životního stylu vyčlenila 2,26 miliardy korun, což je o 6 % více než loni. Za první polovinu roku evidovala téměř 900 tisíc žádostí a vyplatila klientům téměř jednu miliardu korun.
Největší zájem je o pohyb a dentální hygienu
Nejčastěji lidé žádají o příspěvky na pohybové aktivity a dentální hygienu. Jen za první pololetí o ně požádalo téměř půl milionu klientů, kterým bylo vyplaceno více než 500 milionů korun.
Podle VZP přitom zájem meziročně výrazně roste u dospělých i dětí. Klienti stále častěji využívají také příspěvky, které jsou podmíněné absolvováním preventivní prohlídky nebo screeningového vyšetření.
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Za pět let se čerpání výrazně zvýšilo
Rostoucí zájem je patrný také u dalších preventivních programů. Například počet příspěvků na vyšetření kožních znamének se za posledních pět let ztrojnásobil a loni jich VZP vyplatila 60 tisíc.
Celkem pojišťovna v roce 2025 vyplatila z fondu prevence více než 1,8 miliardy korun na více než 1,6 milionu žádostí. Největší část, téměř 870 milionů korun, směřovala na pohybové aktivity a dentální hygienu. Pro srovnání, v roce 2019 činilo celkové čerpání fondu prevence jen něco málo přes 500 milionů korun.