Zdravotní pojištění pro OBZP se zvyšuje. Už je přes 3000 korun

Osoby bez zdanitelných příjmů si platí zdravotní pojištění samy jakožto samoplátci. Od ledna se jim pak kvůli růstu minimální mzdy částka zdravotního pojištění zvyšuje. OBZP si tak měsíčně připlatí o několik.
Kolik je minimální zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění musí být odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda platná pro daný rok. Ta v roce 2025 činí 20 800 Kč a zdravotní pojištění z ní činí 13,5 % neboli 2 808 Kč měsíčně.
Vzhledem k růstu minimální mzdy o 1600 Kč měsíčně na 22 400 Kč dochází i k navýšení minimálního zdravotního pojištění. To bude v roce 2026 činit 3024 Kč, což je o 216 Kč více. Ročně si pak OBZP na pojistném připlatí o 2 592 Kč.
Do kdy zaplatit novou výši zdravotního pojištění?
Zdravotní pojištění musí být uhrazeno od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. To znamená, že nová výše zdravotního pojištění za leden musí být uhrazena nejpozději do 8. února.