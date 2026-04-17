Životní minimum někde vzroste a jinde se sníží. Porovnejte si jeho výši na naší kalkulačce

Životní minimum se mělo původně zvýšit už k 1. květnu. Nakonec se ale navýšení a pro někoho snížení posouvá až na říjen 2026. Pojďme se proto společně podívat, jak se jednotlivé částky mění a vypočítejte si orientační výši životního minima vaší domácnosti na naší kalkulačce.
Životní minimum pro jednotlivce je víc než pro první osobu v domácnosti
Výše životního minima se liší podle toho, zda se jedná o částku pro jednotlivce anebo pro rodinu. Výše jednotlivých částek je poté závislá na počtu dospělých osob v domácnosti, ale i nezaopatřených dětí do 26 let.
|
Jednotlivec
|
4 860,00 Kč
|
První osoba v domácnosti
|
4 470,00 Kč
|
Druhá a každá další dospělá osoba v domácnosti anebo osoba od 15 let, která však není nezaopatřeným dítětem
|
4 040,00 Kč
|
Nezaopatřené dítě do 6 let
|
2 480,00 Kč
|
Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let
|
3 050,00 Kč
|
Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let
|
3 490,00 Kč
Nová výše životního minima od října 2026
Od října 2026 vzroste životní minimum pro jednotlivce a dále pak pro první osobu ve vícečlenné domácnosti. Pro druhou a každou další dospělou osobu anebo osobu starší 15 let, která není nezaopatřeným dítětem, však životní minimum klesne. Pro nezaopatřené děti bez ohledu na věk zůstane stejné.
|
Jednotlivec
|
5 500,00 Kč
|
První osoba v domácnosti
|
5 000,00 Kč
|
Druhá a každá další dospělá osoba v domácnosti anebo osoba od 15 let, která však není nezaopatřeným dítětem
|
3 750,00 Kč
|
Nezaopatřené dítě do 6 let
|
2 480,00 Kč
|
Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let
|
3 050,00 Kč
|
Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let
|
3 490,00 Kč
Orientační výši životního minima od října si můžete vypočítat na naší kalkulačce