Životní minimum někde vzroste a jinde se sníží. Porovnejte si jeho výši na naší kalkulačce

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Autor: Shutterstock

Životní minimum se mělo původně zvýšit už k 1. květnu. Nakonec se ale navýšení a pro někoho snížení posouvá až na říjen 2026. Pojďme se proto společně podívat, jak se jednotlivé částky mění a vypočítejte si orientační výši životního minima vaší domácnosti na naší kalkulačce.

Životní minimum pro jednotlivce je víc než pro první osobu v domácnosti

Výše životního minima se liší podle toho, zda se jedná o částku pro jednotlivce anebo pro rodinu. Výše jednotlivých částek je poté závislá na počtu dospělých osob v domácnosti, ale i nezaopatřených dětí do 26 let.

Jednotlivec

4 860,00 Kč

První osoba v domácnosti

4 470,00 Kč

Druhá a každá další dospělá osoba v domácnosti anebo osoba od 15 let, která však není nezaopatřeným dítětem

4 040,00 Kč

Nezaopatřené dítě do 6 let

2 480,00 Kč

Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let

3 050,00 Kč

Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let

3 490,00 Kč
Nová výše životního minima od října 2026

Od října 2026 vzroste životní minimum pro jednotlivce a dále pak pro první osobu ve vícečlenné domácnosti. Pro druhou a každou další dospělou osobu anebo osobu starší 15 let, která není nezaopatřeným dítětem, však životní minimum klesne. Pro nezaopatřené děti bez ohledu na věk zůstane stejné.

Jednotlivec

5 500,00 Kč

První osoba v domácnosti

5 000,00 Kč

Druhá a každá další dospělá osoba v domácnosti anebo osoba od 15 let, která však není nezaopatřeným dítětem

3 750,00 Kč

Nezaopatřené dítě do 6 let

2 480,00 Kč

Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let

3 050,00 Kč

Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let

3 490,00 Kč

Orientační výši životního minima od října si můžete vypočítat na naší kalkulačce

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

