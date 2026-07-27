Zkontrolujte občanky rodičů a prarodičů. Tisícům seniorů v srpnu skončí platnost dokladů

Některým starším lidem v Česku letos v létě přestanou platit občanské průkazy. Jde především o nejstarší typy dokladů v podobě papírových knížek nebo karet v laminovací fólii, které nemají strojově čitelné údaje. Ministerstvo vnitra proto vyzývá rodiny a blízké, aby seniorům s kontrolou dokladů a případnou výměnou pomohli. Ta je zdarma a úřady mohou v odůvodněných případech přijet za lidmi přímo domů.
Staré občanky přestanou platit v srpnu
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů přestanou být platné 2. srpna 2026. Od následujícího dne už je lidé nebudou moci používat jako doklad totožnosti. Změna se týká zejména starých typů průkazů vydaných do 30. června 2000. Tyto doklady často neobsahují datum platnosti nebo u nich bývá uvedeno, že platnost není omezena. Podle ministerstva se změna týká především lidí narozených před rokem 1936.
Seniorům mohou pomoci rodiny i úřady
Pro řadu starších lidí může být návštěva úřadu kvůli zdravotnímu stavu nebo omezené pohyblivosti komplikovaná. Pomoci jim mohou rodinní příslušníci, pečující osoby nebo sociální pracovníci.
Pokud se držitel starého občanského průkazu nemůže osobně dostavit na úřad, lze požádat o návštěvu úředníků přímo u něj. Pracovníci mohou přijet například do domácnosti, nemocnice nebo zařízení pro seniory.
Výměna starého občanského průkazu je bezplatná, a to i v případě, že ji člověk vyřídí až po 2. srpnu 2026.
Počet těchto starých dokladů v posledních letech výrazně klesl. Z původních zhruba 45 tisíc jich letos na jaře zbývalo přibližně 10 tisíc. Aktuálně jde asi o čtyři tisíce průkazů ve formě knížky a zhruba 1 300 laminátových průkazů.
Úřady mají pomoci s dohledáním posledních držitelů
Ministerstvo vnitra na nutnost výměny starých občanských průkazů upozorňuje dlouhodobě a spolupracuje s obcemi po celé republice. Ty mají k dispozici informační materiály i přehledy týkající se zbývajících starých dokladů.
Podle ministerstva je nyní vhodná doba, aby lidé zkontrolovali občanské průkazy svých rodičů, prarodičů nebo dalších starších příbuzných. Pokud mají doklad vydaný před 1. červencem 2000, měli by se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který poradí s dalším postupem a případně zajistí i návštěvu úředníků.