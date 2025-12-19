Finance.cz  »  Investice  »  Zlato má za sebou další rekordní rok a analytici očekávají, že jeho cena dál poroste

Zlato má za sebou další rekordní rok a analytici očekávají, že jeho cena dál poroste

Redakce
Dnes

Sdílet

Zlato Autor: Shutterstock

Zlato má za sebou rekordní rok a vypadá to, že jeho cena bude podle analytiků růst i v roce 2026. I když přesné procento růstu předpovědět nelze, shodují se.

„Zlato si vede v letošním roce velice dobře, což navazuje na rok minulý. V loňském roce si připsalo cca 27 % v dolarovém vyjádření a přibližně 38 % v korunovém. Letos je to však ještě lepší. Cena zlata vstoupila do roku 2025 na úrovni cca 2 623 amerických dolarů, (přibližně 63 800 Kč), dne 20. října se podívala až k 4 381 dolarů, (přibližně 91 400 Kč),“ shrnul letošní vývoj Jakub Petruška, analytik společnosti Zlaťáky.cz.

„Od počátku roku do onoho vrcholu 20. října tak cena zlata stoupla o cca 67 % v dolarovém vyjádření, v korunovém pak o přibližně 43 %,“ dodal.

Cenu ovlivňovalo hned několik aspektů. Petruška zmiňuje především nákupy centrálních bank, růst globálního zadlužení nebo přetrvávající geopolitické napětí.

„Rok 2026 je zatím s otazníkem, nikdo neví, co všechno se stane, jaké například černé labutě dorazí a ovlivní globální vývoj a tím i cenu daných kovů. Jsem však přesvědčen, že i rok 2026 bude pro oba kovy opět rokem úspěšným a opět něco, otázkou kolik, přidají na své hodnotě,“ míní Petruška.

Shoduje se v tom s řadou zahraničních analytiků. Svou prognózu před několika dny publikovala například Bank of America. Podle jejich analytiků by cena zlata mohla v příštím roce vystoupat až na pět tisíc dolarů za troyskou unci, což by znamenalo oproti současným hodnotám zhruba 19procentní nárůst. Podobnou předpověď má podle deníku Business InsiderDaan Struyven ze společnosti Goldman Sachs nebo analytici Deutsche Bank.

Všichni analytici včetně Petrušky zároveň upozorňují, že investování do zlata je dlouhodobou záležitostí.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

ilustracni autor

Redakce

Témata:

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie pomůžou

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Novinky v daních z příjmů 2026 v oblasti zaměstnávání

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

Zálohy na zdravotní pojištění: minimálně 3306 korun

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Podnikatelé ve víru AI: (ne)pohádky o tom, jak ušetřit stovky hodin

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Novinky pro řidiče: Pohodlí při vyřizování a dražší poplatky

Necháváme AI měnit svět, i když dobře víme o nebezpečích

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá