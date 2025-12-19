Zlato má za sebou další rekordní rok a analytici očekávají, že jeho cena dál poroste

Zlato má za sebou rekordní rok a vypadá to, že jeho cena bude podle analytiků růst i v roce 2026. I když přesné procento růstu předpovědět nelze, shodují se.
„Zlato si vede v letošním roce velice dobře, což navazuje na rok minulý. V loňském roce si připsalo cca 27 % v dolarovém vyjádření a přibližně 38 % v korunovém. Letos je to však ještě lepší. Cena zlata vstoupila do roku 2025 na úrovni cca 2 623 amerických dolarů, (přibližně 63 800 Kč), dne 20. října se podívala až k 4 381 dolarů, (přibližně 91 400 Kč),“ shrnul letošní vývoj Jakub Petruška, analytik společnosti Zlaťáky.cz.
„Od počátku roku do onoho vrcholu 20. října tak cena zlata stoupla o cca 67 % v dolarovém vyjádření, v korunovém pak o přibližně 43 %,“ dodal.
Cenu ovlivňovalo hned několik aspektů. Petruška zmiňuje především nákupy centrálních bank, růst globálního zadlužení nebo přetrvávající geopolitické napětí.
„Rok 2026 je zatím s otazníkem, nikdo neví, co všechno se stane, jaké například černé labutě dorazí a ovlivní globální vývoj a tím i cenu daných kovů. Jsem však přesvědčen, že i rok 2026 bude pro oba kovy opět rokem úspěšným a opět něco, otázkou kolik, přidají na své hodnotě,“ míní Petruška.
Shoduje se v tom s řadou zahraničních analytiků. Svou prognózu před několika dny publikovala například Bank of America. Podle jejich analytiků by cena zlata mohla v příštím roce vystoupat až na pět tisíc dolarů za troyskou unci, což by znamenalo oproti současným hodnotám zhruba 19procentní nárůst. Podobnou předpověď má podle deníku Business Insider i Daan Struyven ze společnosti Goldman Sachs nebo analytici Deutsche Bank.
Všichni analytici včetně Petrušky zároveň upozorňují, že investování do zlata je dlouhodobou záležitostí.