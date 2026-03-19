Na změnu zdravotní pojišťovny máte letos již jen pár dní, jak na to?

Jestliže chcete ještě letos změnit zdravotní pojišťovnu, tak máte již pouze několik dní tuto situaci administrativně vyřešit.
Do kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu?
Zdravotní pojišťovnu si může každý pojištěnec změnit podle vlastního výběru, a to vždy jednou za 12 měsíců. Změna je však možná pouze k 1. lednu nebo k 1. červenci daného roku.
Pokud chcete přejít k nové zdravotní pojišťovně od 1. července 202226, tak termín pro podání přihlášky máte do úterý 31. března 2026.
Jestliže to nestihnete, další příležitostí ke změně budete mít až k 1. lednu 2027. Přihlášku je nutné podat nejpozději do 30. září 2026.
Jak na změnu zdravotní pojišťovny?
Způsob podání přihlášky ke změně zdravotní pojišťovny je na vás. Stále sice platí, že ji můžete podat osobně na pobočce nové pojišťovny, kde se zároveň můžete na vše doptat, dnes ale čím dál víc lidí volí pohodlnější online cestu.
Právě online změna je nejrychlejší a nejsnazší variantou, kterou nabízí většina zdravotních pojišťoven. Postup se může mírně lišit – někde vyplníte formulář a pojišťovna vám zašle předvyplněnou přihlášku k potvrzení, jinde celý proces dokončíte elektronicky nebo doplníte ještě podpis potřebných dokumentů.
Změnu zdravotní pojišťovny můžete vyřídit u některých zdravotních pojišťoven i v jejich aplikaci. Typicky to funguje tak, že:
- přihlášku vyplníte přímo v aplikaci nebo přes odkaz z ní,
- potvrdíte ji (např. SMS kódem, bankovní identitou nebo jiným ověřením),
- případně doplníte elektronický podpis.
Pokud vám nevyhovuje ani osobní návštěva, ani online formulář, můžete si přihlášku stáhnout z webu pojišťovny, vytisknout ji a po vyplnění odeslat poštou. Dobrou zprávou je, že svou stávající zdravotní pojišťovnu o změně vůbec informovat nemusíte – vše za vás vyřídí ta nová.
Změnu zdravotní pojišťovny tak dnes bez problémů zvládnete kompletně na dálku, bez nutnosti kamkoliv chodit.