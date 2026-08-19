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Známá banka o víkendu odstaví bankovnictví. Co potřebujete, zařiďte si raději předem

Veronika Němcová
Dnes

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newsimg-new-mobil-10.jpg Autor: Pixabay
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Klienti Raiffeisenbank by měli o nadcházejícím víkendu počítat s omezením některých služeb. Banka plánuje dvě noční odstávky internetového a mobilního bankovnictví. V uvedenou dobu se klienti do bankovnictví vůbec nedostanou. Platby kartou ani výběry z bankomatů ale odstávka neomezí.

V jaké termíny nebude bankovnictví dostupné?

První odstávka proběhne v noci z pátku 21. srpna na sobotu 22. srpna 2026, druhá pak v noci ze soboty 22. srpna na neděli 23. srpna. V obou případech potrvá omezení až do následujícího dopoledne.

Raiffeisenbank uvedla, že během odstávek bude pracovat na vylepšení některých funkcí a zabezpečení. Internetové ani mobilní bankovnictví však nebude v tomto období vůbec dostupné. Banka zároveň uvedla, že se bude snažit provoz obnovit co nejdříve.

Klienti by proto měli případné převody, kontrolu účtu nebo další operace, které vyžadují přihlášení do bankovnictví, vyřídit s předstihem.

Kartou zaplatíte, bankomat využijete bez omezení

Odstávka se naopak nedotkne běžných plateb kartou ani výběrů hotovosti z bankomatů. Klienti tak budou moci svou kartu používat standardně.

Změna se týká také způsobu potvrzování internetových plateb. Po dobu odstávek bude banka klientům zasílat kódy pro potvrzení plateb kartou na internetu prostřednictvím SMS zprávy.

U vkladů hotovosti je potřeba počítat s tím, že peníze vložené přes vkladový bankomat budou na účet připsány nejpozději během prvního pracovního dne po odstávce.

Nedostupná bude i bankovní identita

Odstávka se nebude týkat pouze samotného internetového a mobilního bankovnictví. Ve stejnou dobu nebude dostupná ani Bankovní identita RB a mobilní aplikace Raiffeisen Investice.

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Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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