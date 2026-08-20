Zvýšení rodičovského příspěvku schválil prezident

Rodičovský příspěvek se od ledna 2027 zvýší o 50 tisíc korun. Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona o státní sociální podpoře, která celkovou částku zvyšuje ze současných 350 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat bude rodičovský příspěvek dvojnásobný.
Vyšší částku dostanou jen některé rodiny
Zvýšení se nebude týkat všech rodičů, kteří už rodičovský příspěvek pobírají. Nová částka bude platit pouze pro děti narozené od 1. ledna 2027. Stejné pravidlo se vztahuje také na děti převzaté do trvalé péče náhradní rodiny. Rodiny, které budou mít dítě narozené ještě letos, tak zůstanou u současné celkové částky 350 tisíc korun.
Podle ministerstva práce má vyšší rodičovská pomoci rodinám lépe zvládat dopady inflace. Stát si její zvýšení v prvním roce vyžádá zhruba 230 milionů korun. Pokud by se zvýšení vztahovalo také na děti narozené v předchozích letech, náklady by byly výrazně vyšší – podle odhadu ministerstva asi 7,3 miliardy korun.
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Automatická valorizace neprošla
Součástí novely nakonec není automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Opozice během projednávání navrhovala několik způsobů, jak dávku pravidelně valorizovat, například podle růstu cen nebo minimální mzdy. Žádný z návrhů ale přijat nebyl.
Prezident současně podepsal také změny takzvané superdávky. Od října se má podpora na bydlení určovat podle nákladů v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny se nově zařadí také samoživitelé a samoživitelky s dětmi až do 15 let místo dosavadní hranice sedmi let.