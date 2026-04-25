Finance.cz  »  Spotřebitel

10 slevových kuponů na tento týden: repasovaná elektronika, pojištění mazlíčka i Yves Rocher 1+1

Přinášíme pravidelný přehled slevových kódů a akcí od partnerů. Tentokrát nechybí výhodný bankovní bonus, slevy na hodinky, obuv ani kosmetiku – a také pár tipů pro domácnost a techniku.
Slevy
Autor: Redakce a ChatGPT
Dnes

Sdílet

Raiffeisenbank: bonus až 3 000 Kč za nový účet

Raiffeisenbank aktuálně láká nové klienty na bonus až 6× 500 Kč k novému běžnému účtu. Bonusy se vyplácejí postupně po splnění podmínek – celková hodnota odměn může dosáhnout 3 000 Kč. Nabídka platí do konce roku 2026.

Počítače24: repasovaná elektronika se slevou 200–600 Kč

E-shop Počítače24 prodává repasované notebooky, počítače a příslušenství za výrazně nižší ceny než nové zboží. Při nákupu od 2 000 Kč ušetříte s kódem mamslevu200 dalších 200 Kč, od 5 000 Kč pak 400 Kč s kódem mamslevu400 a od 10 000 Kč rovných 600 Kč s kódem mamslevu600. Kódy nelze kombinovat. Akce platí do konce roku 2026.

CubeNest: MagSafe nabíječka 3v1 za 899 Kč

Nabíječka CubeNest E310 zvládne simultánně nabít iPhone, Apple Watch i AirPods. Akční cena 899 Kč platí do konce dubna 2026 – pro uživatele ekosystému Apple jde o jeden z nejlevnějších trojkombinačních MagSafe stojánků na trhu.

Hodinky.cz a Sperky.cz: italské šperky −20 %, Disney −30 %

Na e-shopech Hodinky.cz a Sperky.cz platí do 3. května kód 20SALE se slevou 20 % na italské hodinky a šperky. Na kolekci Disney pak kód DISNEY30 sníží cenu o 30 % – vhodný tip i jako dárek pro děti nebo fanoušky značky.

Slevomat: wellness pobyty a dovolená pro dva i celou rodinu

Potřebujete si pořádně odpočinout? Na Slevomatu najdete stovky nabídek wellness pobytů za zvýhodněné ceny — od víkendových únikových pobytů pro dva až po delší rodinné dovolené.

Vybírat můžete z hotelů a penzionů po celém Česku, na Slovensku, v Maďarsku i Polsku včetně Baltu, a nechybí ani nabídky u moře na jihu Evropy. A pokud máte napjatý rozpočet, i mezi levnějšími nabídkami se dají najít opravdové perly.

Humanic: 10 % sleva na celý online sortiment

Obuvnický řetězec Humanic nabízí exkluzivní slevu 10 % v online shopu s kódem Q10HUMANICCZ26A2. Sleva se nevztahuje na značky UGG, Birkenstock, Asics, ON a Dr. Martens a nelze ji kombinovat s jinými akcemi. Akce platí do konce června 2026.

Yves Rocher: akce 1+1

Yves Rocher spustil své každoroční Dny s akcí 1+1 na vybrané produkty. Kód YRDAYS26 uplatníte na stránce akce – nabídka platí do 26. dubna 2026.

Lekarna.cz: slevy 8–35 % na desítky značek

Online lékárna Lekarna.cz spustila rozsáhlou akci na značkovou kosmetiku a doplňky stravy. Největší slevy: Yves Rocher −35 % (YVES35), Eucerin Anti-age a AntiPigment −30 % (EUCERIN30), CeraVe −25 % (CERAVE25), La Roche-Posay −25 % (LRP25), Vichy −25 % (VICHY25). Sleva platí vždy na konkrétní značku po zadání příslušného kódu, většina akcí končí 30. dubna 2026.

Alza: káva, péče o zuby i zastřihovač se slevou

V rámci Alza dnů lze ušetřit i na prémiových spotřebičích. Stačí přidat zboží do košíku a zadat slevový kód.

PetExpert: 2 měsíce pojištění mazlíčka zdarma

Pojišťovna PetExpert nabízí novým zákazníkům první dva měsíce pojištění psa nebo kočky zcela zdarma. Pojištění kryje veterinární náklady při úrazu i nemoci – akce platí do konce června 2026.

dane

Vitapur: sleva 125 nebo 250 Kč na matrace a ložní doplňky

E-shop Vitapur-home.cz se specializuje na matrace, polštáře a přikrývky. Při nákupu od 1 250 Kč ušetříte s kódem VITA125 rovných 125 Kč, od 2 500 Kč pak 250 Kč s kódem VITA250. Akce platí do konce června 2026.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete nebo nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Témata:




Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

