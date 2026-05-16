10 tipů na slevy týdne: nový účet s bonusem, výprodej matrací i letní kosmetika se slevou

Tento týden najdete v e-shopech i u finančních institucí řadu akcí, které stojí za pozornost. Vybrali jsme deset tipů od výhodných bankovních produktů přes slevy na robotické vysavače až po letní kosmetiku s výraznou slevou.
Autor: Redakce a ChatGPT
Raiffeisenbank: bonus až 3 000 Kč k novému účtu

Kdo si otevře nový běžný účet u Raiffeisenbank, může získat bonus až 6×500 Kč při splnění podmínek. Studenti a mladí do 26 let mají nárok na zvláštní bonus 3×300 Kč. Navíc banka aktuálně losuje o iPhone 17 Pro nebo Samsung Galaxy S26 Ultra – do losování se zapojí každý, kdo si účet otevře do 30. června 2026.

E.ON: bonus až 7 500 Kč za přechod

Energetická společnost E.ON nabízí novým zákazníkům z domácností bonus až 7 500 Kč při sjednání smlouvy na dodávku energií. Jde o jednu z nejvyšších aktuálních přestupových prémií na trhu. Nabídka platí do 31. května 2026 a vztahuje se na nové smlouvy uzavřené přes webový formulář.

BestDrive: servisní kontrola se slevou 40 %

Před letními cestami se vyplatí zkontrolovat auto – a BestDrive na to nabízí 40% slevu na servisní kontrolu vozidla s kupónem KONTROLA40. Zároveň platí sleva 5 % na pneumatiky vlastní značky BestDrive s kódem BDPNEU5. Obě akce jsou platné do 31. května 2026.

Slevomat: wellness pobyty a dovolená pro dva i celou rodinu

Potřebujete si pořádně odpočinout? Na Slevomatu najdete stovky nabídek wellness pobytů za zvýhodněné ceny — od víkendových únikových pobytů pro dva až po delší rodinné dovolené.

Vybírat můžete z hotelů a penzionů po celém Česku, na Slovensku, v Maďarsku i Polsku včetně Baltu, a nechybí ani nabídky u moře na jihu Evropy. A pokud máte napjatý rozpočet, i mezi levnějšími nabídkami se dají najít opravdové perly.

Roborock: robotické vysavače až 30 % levněji

Do 18. května platí na Roborock akce Den Matek se slevami až 30 % na vybrané modely robotických vysavačů a mopů. Roborock patří ke špičce v kategorii, takže jde o příležitost pořídit prémiový přístroj za výrazně nižší cenu. Akce platí jen do nedělní půlnoci.

Asko-nábytek: matrace 1+1

Asko-nábytek spustil akci 1+1 na vybrané matrace – při nákupu dvou kusů zaplatíte jen za jeden. Stačí při objednávce zadat kód MATRACE. Nabídka se vztahuje na označené modely v akční sekci a platí do 31. května 2026. Výhodné zejména pro páry vybavující společnou ložnici.

Dr. Max: zdravé spaní se slevou až 300 Kč

Lékárenský řetězec Dr. Max nabízí v kategorii zdravého spánku slevu 300 Kč při nákupu nad 3 000 Kč s kódem ZDRAVESPANI300. V nabídce jsou polštáře, přikrývky, matracové chrániče i doplňky stravy na podporu spánku. Kód platí do 31. května 2026.

Douglas: letní kosmetika se slevou 25 %

Parfumerie Douglas spustila letní nabídku, kde při nákupu nad 1 200 Kč ušetříte 25 % s kódem SUMMER. Akce zahrnuje vybrané produkty označené v sekci letní nabídka – opalovací přípravky, tělovou péči i vůně. Platí do 24. května 2026, nevztahuje se na zlevněné zboží a produkty Douglas Partner.

Alza: notebooky, monitory a projektor se slevovými kódy

Alza.cz spustila akci s kupónovými slevami na vybranou techniku. Kód stačí zadat v košíku při dokončení objednávky a sleva se odečte automaticky. Tři tipy, které stojí za pozornost:

  • ASUS Vivobook S 14 (OLED, Snapdragon X, 32 GB RAM) – tenký a lehký notebook s OLED displejem a výdrží baterie přes 20 hodin. S kódem ALZADNY30 vychází na 15 990 Kč místo 22 843 Kč.
  • 27" AOC Q27G4ZR – QHD IPS monitor s obnovovací frekvencí 260 Hz, nastavitelnou výškou a pivotem. S kódem ALZADNY25 vychází na 3 999 Kč místo 5 332 Kč.
  • XGIMI HORIZON Ultra – 4K laser-LED projektor se svítivostí 2 875 ANSI lumenů a Android TV. S kódem ALZADNY40 vychází na 26 980 Kč místo 44 966 Kč.

CCC: tašky, batohy a kufry se slevou 40 %

CCC nabízí 40% slevu na tašky, batohy a kufry při nákupu nad 599 Kč. Podmínkou je členství v programu MODIVOclub, který je zdarma a registrace zabere jen pár minut. Akce platí do 7. června 2026, takže je čas se přidat a nakoupit letní zavazadla výhodně.

Aranys: šperky a bižuterie ve výprodeji až 80 %

Klenotnictví Aranys nabízí v sekci výprodeje slevy až 80 % na vybrané šperky a bižuterii. Sortiment zahrnuje náhrdelníky, náramky, prsteny i náušnice a akce platí do konce roku 2026. Výprodejová nabídka se průběžně obměňuje, takže se vyplatí sledovat ji pravidelně.

Modroočko: hračky a zboží pro děti až 48 % levněji

E-shop s hračkami a potřebami pro děti Modroočko nabízí v akční sekci zboží se slevami až 48 %. Vhodné pro rodiče plánující nákup hraček, vzdělávacích pomůcek nebo potřeb pro miminka. Akce platí do konce května 2026 a zahrnuje stovky produktů.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete nebo nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.

Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Veřejné registry Převodník měn Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky

