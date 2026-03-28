Finance.cz  »  Spotřebitel

10 slev týdne: pojištění mazlíčka zdarma, výprodeje obuvi i bonus k účtu

Velikonoce se blíží a s nimi i řada zajímavých akcí. Tento týden ušetříte na obuvi, kosmetice i pojištění – a pokud řešíte vybavení kuchyně, Alza přidává instalaci vestavných spotřebičů zdarma.
Slevy
Autor: Redakce a DALL-E
Redakce
Dnes

Sdílet

Alza: instalace vestavných spotřebičů zdarma

Při nákupu vestavného spotřebiče na Alze získáte instalaci zdarma. Akce se vztahuje na vestavné trouby, myčky, chladničky i varné desky. Instalaci provádějí certifikovaní technici přímo u vás doma – odpadá tak starost s hledáním řemeslníka a platba za montáž, která běžně vychází na stovky korun.

Aranys: sleva 15 % na vše k Velikonocům

Klenotnictví Aranys připravilo velikonoční slevu 15 % na celý sortiment šperků. Stačí při objednávce zadat kód VELIKONOCE. Najdete tam prsteny, náhrdelníky, náramky i náušnice z oceli, stříbra i zlata – zajímavá příležitost pořídit dárek pro blízké nebo si dopřát něco pro sebe.

Cariuma: výprodej až 60 %

Brazilská značka Cariuma, která staví na udržitelných materiálech a nadčasovém designu, spustila výprodej s až 60% slevami. V nabídce jsou tenisky a volnočasová obuv vhodná do města i na výlety. Takto výrazné slevy tato značka nenabízí často.

Exalted.com: Seamless Sale – sleva až 25 %

Český e-shop s módou Exalted.com spustil akci Seamless Sale, v jejímž rámci jsou vybrané kousky ze jarní kolekce zlevněny až o 25 %. Značka se specializuje na minimalistické oblečení z kvalitních materiálů vhodné do práce i volného času.

Museum of Bricks: doprava zdarma nad 499 Kč

V e-shopu Museum of Bricks získáte při objednávce nad 499 Kč dopravu zdarma na výdejní místa PPL ParcelShop. Práh je nízký – snadno ho překročíte i při nákupu jednoho menšího setu. Vhodné jako velikonoční dárek pro děti i dospělé fanoušky stavebnic.

PetExpert: dva měsíce pojištění mazlíčka zdarma

Sjednáte-li nyní pojištění psa nebo kočky u PetExpert, dostanete dva měsíce pojistné ochrany zdarma. Pojištění kryje veterinární náklady při nemoci i úrazu a lze ho sjednat online během pár minut. Při průměrné veterinární faktuře v řádu tisíců korun jde o pojistku, která se snadno vyplatí.

Raiffeisenbank: bonus až 3 000 Kč k běžnému účtu

Raiffeisenbank nabízí běžný účet bez měsíčních poplatků s bonusem až 3 000 Kč pro nové klienty. Přesná výše bonusu závisí na splnění podmínek – zpravidla jde o pravidelný příchozí platební styk a využívání karty. Účet lze otevřít online bez návštěvy pobočky.

Spartoo: jarní sleva 20 % na obuv a módu

Na Spartoo platí jarní sleva 20 % na obuv a oblečení stovek značek. Kód SPRINGCZ20 je platný při minimální hodnotě objednávky 2 435 Kč. Výběr zahrnuje jak sportovní, tak společenskou obuv pro celou rodinu.

Fischer: 2 000 Kč sleva na zájezdy do Řecka

Cestovní kancelář Fischer spustila akci Šťastné týdny, v jejímž rámci získáte slevu 2 000 Kč na vybrané zájezdy do Řecka. Stačí při rezervaci zadat kód PROMOT03. Nabídka zahrnuje oblíbené destinace jako Kréta, Rhodos nebo Korfu – ideální příležitost naplánovat letní dovolenou s předstihem a ušetřit.

Vivantis: outlet kosmetiky se slevou 20 %

V outletové sekci Vivantis najdete parfémy, péči o pleť i dekorativní kosmetiku se slevou 20 %. Použijte kód SALE20. Outlet pravidelně rotuje zásoby, takže nabídka se průběžně mění – vyplatí se neotálet.

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Témata:




Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Netflix v Česku znovu zdražuje