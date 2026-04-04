10 tipů na slevy týdne: tarify Vodafone, kosmetika, pojištění mazlíčků i výhodné šperky

Velikonoční týden přeje nakupování. Připravili jsme přehled deseti aktuálních slev – od mobilních tarifů přes kosmetiku až po pojištění domácích mazlíčků a módní oblečení. Využijte nabídky, dokud platí.
Autor: Redakce a DALL-E
Redakce
4. 4. 2026

Vodafone: Internet od 299 Kč a mobilní tarify BezLimitu výhodněji

Vodafone nabízí internet na 12 měsíců za 299 Kč měsíčně (rychlosti 1 a 2 Gb/s) i pevný internet 250 Mb/s za 299 Kč napořád. Pro ty, kdo hledají mobilní tarif, jsou k dispozici tarify BezLimitu M za 560 Kč, L za 693 Kč nebo XL za 792 Kč měsíčně. Akce platí do konce dubna. Podrobnosti najdete na webu Vodafone.

Veneti: Sleva 8 % na vše

Český výrobce dámské obuvi Veneti nabízí slevu 8 % na celý sortiment. Stačí při nákupu zadat kód BONUS8. V nabídce najdete lodičky, sandály, tenisky i kotníkové boty z vlastní výroby. Celou kolekci prohlédnete na Veneti.cz.

Terezia.eu: Zinek + selen s echinaceou – hit produktu

Doplněk stravy Zinek + selen s echinaceou od Terezia.eu patří k nejprodávanějším produktům značky. Kombinace zinku, selenu a echinacey podporuje imunitu a přirozenou obranyschopnost organismu. Produkt najdete přímo na stránce produktu.

Rossmann: 30 % sleva na korejskou a japonskou kosmetiku

Korejská a japonská kosmetika zažívá velký boom a Rossmann ji nyní nabízí o 30 % levněji. V akci najdete pečující masky, séra, tónery i make-up od oblíbených asijských značek. Akci najdete v kategorii korejské kosmetiky na Rossmann.cz.

Raiffeisenbank: Bonus až 6× 500 Kč na nový účet

Raiffeisenbank láká na otevření nového účtu bonusem až 6× 500 Kč. Odměny získáte postupným plněním jednoduchých podmínek po založení účtu. Jde o zajímavou příležitost pro ty, kdo uvažují o změně banky nebo chtějí mít účet navíc. Podrobnosti nabídky najdete na webu Raiffeisenbank.

PetExpert: 2 měsíce pojištění domácího mazlíčka zdarma

PetExpert nabízí 2 měsíce pojištění domácího mazlíčka zdarma – bonus dostanete automaticky jako kredity po zaplacení prvního měsíce, žádný kód není potřeba. Pojištění kryje veterinární péči, operace i hospitalizaci. Akce platí do konce června. Více informací najdete na webu PetExpert.

Notino: Sleva 15 % na vše při nákupu nad 300 Kč

Na Notinu platí tento týden sleva 15 % na celý sortiment při nákupu nad 300 Kč – stačí zadat kód SALE. Výběr zahrnuje tisíce parfémů, kosmetiky a vlasové péče. Pozor: akce se nevztahuje na značky Hermes, Dior a Guerlain. Nakupovat můžete na Notino.cz.

Aranys: Velikonoční sleva 15 % na vše

Český klenotník Aranys přichystал velikonoční slevu 15 % na celý sortiment šperků. Při objednávce zadejte kód VELIKONOCE a sleva se automaticky odečte. Najdete zde prsteny, náramky, náhrdelníky i náušnice ze zlata a stříbra. Nabídku prohlédnete na Aranys.cz.

Answear: Slevy až 30 % na módní nákupy

Answear nabízí až 30 % slevu na nákup v hodnotě minimálně 1 900 Kč. Při objednávce zadejte kód STYL. Výběr zahrnuje oblečení, boty i doplňky od desítek oblíbených značek. Akci najdete v sekci stylové nákupy.

Alza: Velikonoční dobroty Bery Jones se slevou

Na Alze najdete velikonoční pochoutky značky Bery Jones za zvýhodněné ceny – čokolády, oplatky i sušenky pro celou rodinu. Sváteční nákup zvládnete rychle a pohodlně online. Celou nabídku najdete na stránce Alzy.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete, případně něco nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.

