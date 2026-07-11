3 měsíce investování zdarma u Portu a spořicí účet s úrokem 4,21 % u mBank: přehled týdenních slev

Portu.cz
Kdo uvažuje o chytřejším zhodnocení úspor, může teď vyzkoušet investiční platformu Portu na 3 měsíce zdarma s kódem VYZKOUSEJPORTU. Jde o pohodlný způsob, jak začít investovat bez zbytečných poplatků na začátek a otestovat, jestli vám pasivní investování sedí.
mBank.cz
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Vivantis.cz
Vivantis.cz momentálně nabízí hned tři souběžné akce – outlet kosmetiky a parfémů druhé jakosti se slevou 30 % s kódem OUTLET30, sezónní výprodej skladu s extra slevou 60 % s kódem SALE60 a na vybrané produkty označené štítkem „Akce s kódem" navíc extra slevu 10 % s kódem 10VIVA. Všechny akce platí do vyprodání zásob, takže se vyplatí neotálet.
Gorenje.cz
Pokud plánujete obnovu domácích spotřebičů, Gorenje.cz nabízí slevy 10 až 30 % napříč jedenácti kategoriemi – od praček a sušiček přes trouby a varné desky až po myčky, lednice a mrazáky. Každá kategorie má vlastní slevový kód, takže je dobré zkontrolovat konkrétní produkt přímo na webu.
Alza.cz
Kdo se chystá na letní šnorchlování nebo potápění, najde na Alza.cz hned několik zajímavých kousků se slevou. Vybrali jsme tři nejzajímavější:
- Wave FULLMA L/XL, modrá – celoobličejová šnorchlovací maska se slevou 30 %, aktuálně za 629 Kč místo 899 Kč, hodnocení 4,9 z 5 (109 recenzí).
- Wave ADSET, modrý – kompletní potápěčská sada s maskou a šnorchlem, sleva 29 %, cena 409 Kč místo 579 Kč, hodnocení 4,6 z 5.
- Wave KIDSET, modrý – dětská potápěčská sada se slevou 29 %, cena 409 Kč místo 579 Kč, hodnocení 4,9 z 5 (18 recenzí).
BENU.cz
Lékárna BENU.cz nabízí hned několik zajímavých slev najednou – sluneční kosmetiku Bioderma Photoderm se slevou až 46 %, doplňky GS a CEMIO ve XXL balení se slevou až 20 % nebo léky Ibalgin až o 11 % levněji. Navíc si na celý nákup nad 2 500 Kč můžete uplatnit kód BENU5BENU a ušetřit dalších 5 %.
Ecomodi CZ/SK
Domácí a ekologické potřeby si můžete pořídit výhodněji díky slevě 10 % na celý sortiment Ecomodi.cz s kódem ECOMODI10. Nabídka platí pro Českou i Slovenskou republiku a hodí se pro každého, kdo hledá udržitelnější alternativy do domácnosti.
PIXIE CREW
Rodiny s dětmi ocení slevu 20 % na veškeré oblečení PIXIE CREW s kódem LETO20. Jde o oblíbenou značku dětského oblečení, takže se vyplatí doplnit šatník před nadcházející sezónou.
Týden u moře pod 10 tisíc korun?
Vyberte si svoji vysněnou dovolenou za cenu, která vás nezruinuje. Stačí si vybrat písečné pláže v Bulharsku, oblázky v Chorvatsku, nebo exotiku v Tunisku. Omrknout nabídku
Mova CZ
Fanoušci chytré domácnosti mohou využít slevu 5 % na vybrané modely úklidových robotů Mova s kódem AFFSXXMOVA. Sleva platí na konkrétní vyjmenované modely, takže je dobré si před nákupem ověřit, že se týká právě toho, o který máte zájem.
vstupenky.MuseumofBricks.cz
Rodinný výlet může být levnější díky slevě 30 % na vstupenky do Museum of Bricks s kódem PARTNER30. Výstava z kostiček LEGO je oblíbeným tipem na výlet s dětmi i pro dospělé fanoušky stavebnic.
Lonelyplanet.cz
Kdo plánuje letní cesty, ocení slevu 15 % na nové cestovatelské knihy Lonely Planet. Kvalitní průvodce se vyplatí mít po ruce ať už při plánování dovolené, nebo přímo na cestách.
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