Finance.cz  »  Spotřebitel

Jaké má zaměstnavatel povinnosti, když je vám v práci horko?

Redakce
19. 7. 2023

Sdílet

Horké dny jsou stále častější, což práce zrovna neulehčuje. Jaká máte práva z pohledu zaměstnance? Musíte mít v kanceláři klimatizaci?
Autor: Shutterstock
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Horko v kanceláři není nic příjemného. Na jižní straně budov v kancelářích, kde je špatná cirkulace vzduchu, může teplota přesáhnout 30 °C, což zaměstnancům výrazně ztěžuje práci i soustředění. Nadměrné horko navíc může zhoršovat zdravotní stav, zmenšuje pracovní produktivitu i soustředění. Jaké má tedy zaměstnavatel povinnosti, když máte v práci až moc horko?

Co se dozvíte v článku
  1. Zákoník práce teplotní limity nestanovuje
  2. Je mi horko a jsem v práci, co dělat?
  3. Klimatizované kanceláře
  4. Do kanceláře vodu, na stavbu minerálku

Zákoník práce teplotní limity nestanovuje

Zákoník práce nestanoví konkrétní teplotní limity na pracovišti, jen stanovuje, že povinností zaměstnavatele je „vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům“ (zákoník práce, § 102). Pokud je tedy horko na pracovišti takové, že ohrožuje vaše zdraví, je povinností zaměstnavatele toto řešit. Zákon ale nestanovuje jak a kdy.

Ztížené podmínky na pracovišti, včetně nadměrného horka, tak dále řeší především Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a jeho pozdější novely. Tato nařízení stanovují podmínky ochrany zdraví při práci, řeší zátěž teplem na pracovišti a shrnují požadavky, které musí zaměstnavatel splnit. Logicky se nařízení vztahuje především na zaměstnání, která jsou vystavena nadměrné teplotní zátěži, jako je například práce v hlubinném dole nebo práce venku při extrémních teplotách. Nařízení ale zároveň stanovuje některá základní pravidla pro práci v kanceláři při velkém horku v létě.

Je mi horko a jsem v práci, co dělat?

Stanovená teplota pro kancelářské administrativní práce s minimální pohybovou aktivitou je 20 až 27 °C. Toto rozmezí je stanoveno pro dny, kdy venkovní teplota nedosahuje extrémních hodnot. Mimořádně teplým dnem se pak myslí den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty 30 °C a vyšší. Takový den se hodnotí jako den s extrémní teplotní zátěží i pro pracovníky v administrativě a v kancelářích. A pokud není kancelář vybavena klimatizací, může teplota v kanceláři dosahovat i vyšších hodnot, než stanovuje výše zmíněný limit.

Tip: Jak se ochladit bez klimatizace?

Při takto velkém teple a při překročení limitu teploty 27 °C se poté každá situace dále posuzuje jako zátěž. Lze sice vykonávat práci, ale jedná se o obtěžující faktor, který ovšem nemá zásadní vliv na zdraví jedince. Pokud ale teplota v kanceláři ještě dále vzroste na 31 °C, už se to považuje za podstatnou zátěž organismu a zaměstnavatel je povinen obstarat zaměstnancům ochranné nápoje. Za ochranný nápoj během teplých dnů se považuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo jiná voda splňující podmínky, tedy například i pitná voda (volně dostupná z kohoutku). Zaměstnavatel musí zajistit náhradu tekutin podle předpisu, například pro osmihodinovou pracovní dobu a teplotu v kanceláři 34 °C je to 1,62 litru za pracovní dobu.

Pokud navíc teplota na pracovišti dále roste a přesáhne 36 °C, musí být uplatněn režim střídání práce a bezpečnostních přestávek, které se počítají do pracovní doby.

Z horka nám nehrozí jen úpal, ale také křeče Přečtěte si také:

Z horka nám nehrozí jen úpal, ale také křeče

Klimatizované kanceláře

Rozdílná je situace u klimatizovaných kanceláří, tam jsou jasně stanoveny limity pro nastavení teploty. Klimatizace by měla být nastavena přiměřeně venkovní teplotě, přičemž rozdíl mezi venkovní a regulovanou vnitřní teplotou by neměl přesáhnout 5, maximálně 6 °C. Vyšší rozdíl nadměrně zatěžuje organismus. 

Co radši nejíst, kolik toho vypít, jak přesně nastavit klimatizaci, abyste přežili vedra Přečtěte si také:

Co radši nejíst, kolik toho vypít, jak přesně nastavit klimatizaci, abyste přežili vedra

Do kanceláře vodu, na stavbu minerálku

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. jasně nespecifikuje ochranné nápoje pro kancelářské práce, při takovém zaměstnání vám stačí přístup k pitné vodě z kohoutku. Takový přístup musí zaměstnavatel poskytnout i na dalších pracovištích, například v obchodě nebo ve službách. Při fyzicky namáhavé práci je pak povinností zaměstnavatele zajistit přírodní minerální vodu, středně mineralizovanou nebo vodu s obdobnou celkovou mineralizací. Ta je pro namáhaný organismus mnohem vhodnější pro doplnění ztracených minerálů a hydratace.

Zaměstnavatel by měl sestavit seznam podávaných ochranných nápojů ve spolupráci s lékařem. Ten doporučí nejvhodnější formu pitného režimu pro různé profese. Nápoj může být i povzbuzující s nízkým obsahem cukru, s povzbuzujícími látkami nebo s 1% obsahem alkoholu. Na některých pracovištích tak můžete dostat i speciální iontové nápoje nebo pečlivě vybrané mineralizované vody. Takové nápoje mají za úkol doplnit hydrataci a zlepšovat soustředěnost na práci.

Chystáte se v létě 2026 alespoň na týdenní dovolenou, za kterou budete muset platit?

Zobraz výsledek
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

ilustracni autor

Redakce

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více