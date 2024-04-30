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Chystáte se do zoo? Kolik stojí vstupné a kde můžete kouřit

Michal Bureš
30. 4. 2024

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Výlet do zoologické zahrady má v oblibě většina českých rodin, ročně je navštíví kolem šesti milionů lidí. Jak je to v jednotlivých zoologických zahradách se vstupným? Kde všude můžete jít se svým psem? Ve kterých zoologických zahradách si můžete zapálit cigaretu?

Autor: Shutterstock
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Zoologické zahrady nejsou pouze pro zábavu, ale jsou také místem vzdělávacím a osvětovým a pomáhají tvořit vztah mezi lidmi a zvířaty. Děti znají zvířata často pouze z televizní obrazovky, a tak je v zoo mohou poznat „na dotek“. Dozvědí se, že velryba je savec, pštros největší žijící pták, nebo objeví způsob, jakým čůrá zavěšený netopýr (ne, není to hlavou dolů). A také si uvědomí, s jakými problémy se jednotlivé druhy potýkají. Ať je to ztráta jejich životního prostředí, pytláctví, nebo znečištění přírody.

Zoologické zahrady, které jsou zřizovány statutárními městy a kraji, patří do Unie českých a slovenských zahrad (UCSZOO). V České republice působí také soukromé zoologické zahrady, které ovšem nejsou členy UCSZOO. Většinou se jedná o menší specializované zoo (Krokodýlí Zoo Protivín), kontaktní zoo (Zoo Zvole) a další chovná zařízení. Tyto objekty nejsou zařazeny do našeho přehledu.

Dávejte si pozor na „hladicí koutky“, kde mnohá zvířata (přesněji jejich části) mohou končit na asijském černém trhu, proto si před každou návštěvou zoo či zookoutku ověřte, jakou má historii či kdo za ním stojí.

Vstupné do zoo – nejvíce zaplatíte v Praze a ve Dvoře Králové, nejméně v Ústí nad Labem

Vstupné je pravděpodobně hlavní položkou, kterou vynaložíte při návštěvě zoologické zahrady, proto jej raději kupte online na webových stránkách zoologické zahrady. Ušetříte peníze i čas ve frontě. U většiny zoo souvisí vstupné s ročním obdobím, protože se snaží nalákat návštěvníky i v zimě. Využijte slev, na které máte nárok, a nezapomeňte si vzít potřebné doklady, jako jsou ISIC, ZTP, rodinné pasy apod.

Zoologické zahrady v Česku patří velmi oblíbené turistické cíle, kde můžete potkat zajímavé živočichy i roztomilá mláďata. Navíc české zoologické zahrady patří ke světové špičce, kdy odchovává ohrožené lidoopy (šimpanzi v Ostravě, gorily v Praze), můžete vidět velká stáda afrických zvířat ve Dvoře Králové anebo zachráněné lvi či černé jaguáry ve Zlíně, dále se můžete podívat na gepardí a levhartí mláďata v Olomouci či pět ledních medvědů v Brně.

Za vysvědčení do zoo, kam za plnou cenu, kde za 10 Kč a kde zdarma?

Některé ze zoologických zahrad avizovaly na sociálních sítích či webových stránkách, že budou za vysvědčení sniž

Vstupné do jednotlivých zoologických zahrad

  uživatel: Michal Bureš | čas: 2026–06–24 21:43:31.000000   uživatel: Michal Bureš | čas: 2026–06–25 07:00:31.000000
Zoologická zahrada Vstupné pro dítě s vysvědčením Otevírací doba Poznámka
Zoo Brno 10 Kč 9:00 až 18:00 Akce Za vysvědčení do zoo
Zoo Děčín Zdarma 8:00 až 18:00 Není potřeba nosit vysvědčení
Safari Park Dvůr Králové 80 Kč 9:00 až 18:00 Pro děti  do 15 let s vysvědčením
Zoo Hodonín Zdarma 9:00 až 19:00 Předložit na pokladně vysvědčení v elektronické či papírové podobě
Zoo Chomutov 1 Kč 9:00 až 18:00 Pro žáky ZŠ, nutné předložit vysvědčení či jeho fotku na pokladně
Zoo Jihlava 1 Kč 9:00 až 18:00 Od 26. června až do 28. června
Vysvědčení alespoň s jednou jedničkou či kladným hodnocením
Zoo Liberec 20 Kč 9:00 až 18:00 Od 26. června až do 28. června
Předložit vysvědčení na pokladně
Zoo Hluboká nad Vltavou Zdarma 8:30 až 19:00 Od 26. června až do 28. června
Všechny děti do 15 let
Zoo Olomouc 140 Kč 9:00 až 19:00 Zatím neoznámena žádná akce
Zoo Ostrava 120 Kč 9:00 až 19:00 Zatím neoznámena žádná akce 
Zoo Plzeň 170 Kč (320 Kč s dinoparkem) 8:00 až 19:00 Zatím neoznámena žádná akce
Zoo Praha 250 Kč (200 Kč e-vstupenka) 9:00 až 19:00 Zatím neoznámena žádná akce
Zoo Ústí nad Labem 1 Kč 9:00 až 19:00 Do 15 let 
Zoopark Vyškov Zdarma 9:00 až 19:00 Pro děti z MŠ a ZŠ
Zoo Zlín Od 170 Kč 8:30 až 18:00 Zatím neoznámena žádná akce

Zdroj: Webové stránky zoologických zahrad

Vstupné do zoo – nejvíce zaplatíte v Praze a ve Dvoře Králové, nejméně v Ústí nad Labem

Vstupné je pravděpodobně hlavní položkou, kterou vynaložíte při návštěvě zoologické zahrady, proto jej raději kupte online na webových stránkách zoologické zahrady. Ušetříte peníze i čas ve frontě. U většiny zoo souvisí vstupné s ročním obdobím, protože se snaží nalákat návštěvníky i v zimě. Využijte slev, na které máte nárok, a nezapomeňte si vzít potřebné doklady, jako jsou ISIC, ZTP, rodinné pasy apod.

V posledních měsících musela většina zoologických zahrad zdražit kvůli nárůstu nákladů.

Vstupné do jednotlivých zoologických zahrad online

Vstupné v Kč Dospělí Děti Studenti a důchodci Rodinné (2 dospělí + 2 děti)
 Období  Letní/zimní   Letní/zimní   Letní/zimní  Letní/zimní 
Zoo Brno 180 Kč/140 Kč 120 Kč/100 Kč 120 Kč/100 Kč 430 Kč/320 Kč
Zoo Děčín 150 Kč/120 Kč 100 Kč / 80 Kč 100 Kč/80 Kč sleva 10 %
Zoo Dvůr Králové 325 Kč/265 Kč 265 Kč/175 Kč 265 Kč/175 Kč 590 Kč + 470 Kč / 470 Kč + 310 Kč
Zoo Hodonín 180 Kč 130 Kč 130 Kč 520 Kč
Zoo Chomutov 160 Kč/100 Kč 90Kč/60 Kč 90 Kč/60 Kč 440 Kč/220 Kč
Zoo Jihlava 180 Kč 140 Kč 140 Kč Není 
Zoo Liberec 160 Kč/130 Kč 120 Kč/90 Kč 120 Kč/90 Kč 520 Kč/420 Kč
Zoo Hluboká nad Vltavou 180 Kč 140 Kč 140 Kč  500 Kč 
Zoo Olomouc 180 Kč/150 Kč 140 Kč/120 Kč 140 Kč/120 Kč 600 Kč/500 Kč
Zoo Ostrava 180 Kč/130 Kč 110 Kč/80 Kč 110 Kč/80 Kč  Není 
Zoo Plzeň 240 Kč (430 Kč*) 170 Kč (320 Kč*) 170 Kč (320 Kč*) 780 Kč (1410 Kč*)
Zoo Praha 300 Kč 200 Kč (i studenti) 150 Kč (důchodci) 850 Kč
Zoo Ústí nad Labem 140 Kč/120 Kč 70 Kč/60 Kč 70 Kč/60 Kč 370 Kč/310 Kč 
Zoo Vyškov 100 Kč / 80 Kč,
DinoPark 320 Kč		 70 Kč / 50 Kč, DinoPark 210 Kč  70 Kč / 50 Kč,
DinoPark 210 Kč		 Není
Zoo Zlín 230 Kč 170 Kč 200 Kč (pouze senioři) 810 Kč

* Sleva při koupi vstupného elektronicky

Vstupné do jednotlivých zoologických zahrad koupené fyzicky na pokladně

Vstupné v Kč Dospělí Děti Studenti a důchodci Rodinné (2 dospělí + 2 děti)
 Období  Letní/zimní   Letní/zimní   Letní / zimní  Letní / zimní 
Zoo Brno 190 Kč/140 Kč 130 Kč/100 Kč 130 Kč/100 Kč 450 Kč/330 Kč
Zoo Děčín 150 Kč/120 Kč 100 Kč/80 Kč 100 Kč/80 Kč  sleva 10 %
Zoo Dvůr Králové 325 Kč/265 Kč 265 Kč/175 Kč 265 Kč/175 Kč 590 Kč + 470 Kč / 470 Kč + 310 Kč
Zoo Hodonín 180 Kč 130 Kč 130 Kč 520 Kč
Zoo Chomutov 160 Kč/100 Kč 90Kč/60 Kč 90 Kč/60 Kč 440 Kč/220 Kč
Zoo Jihlava 180 Kč 140 Kč 140 Kč Není 
Zoo Liberec 175 Kč/145 Kč 135 Kč/105 Kč 135 Kč/105 Kč 540 Kč/440 Kč
Zoo Hluboká nad Vltavou 180 Kč 140 Kč 140 Kč  500 Kč 
Zoo Olomouc 180 Kč/150 Kč 140 Kč/120 Kč 140 Kč/120 Kč 600 Kč/500 Kč
Zoo Ostrava 180 Kč/130 Kč 110 Kč/80 Kč 110 Kč/80 Kč  Není 
Zoo Plzeň 240 Kč (430 Kč*) 170 Kč (320 Kč*) 170 Kč (320 Kč*) 780 Kč (1410 Kč*)
Zoo Praha 330 Kč 250 Kč (i studenti) 150 Kč (důchodci) 1000 Kč
Zoo Ústí nad Labem 160 Kč/140 Kč 100 Kč/80 Kč 100 Kč/80 Kč 450 Kč/400 Kč 
Zoo Vyškov 130 Kč/100 Kč, DinoPark 350 Kč 90 Kč/60 Kč + DinoPark 240 Kč 90 Kč/60 Kč + DinoPark 240 Kč  Není
Zoo Zlín 250 Kč (230 Kč)** 190 Kč (170 Kč)** 220 Kč (200 Kč (pouze senioři))** Není

* Vstupné i do Dinoparku
** Sleva při platbě kartou

Zdroj: webové stránky zoologických zahrad

Z tabulky je patrné, že rozptyl mezi cenami vstupného je poměrně značný. Je to způsobeno rozdílnou velikostí zoologických zahrad, kdy může trvat návštěva celý den (Zoo Praha, Zoo Dvůr Králové), zatímco u dalších zoo vám zabere pár hodin (Zoo Hodonín, Zoo Vyškov). Vliv na vstupné mají také chované druhy, odchovy a kvalita expozic. Při návštěvě byste měli počítat i s dalšími výdaji na občerstvení a nákup suvenýrů.

Kouření, parkovné a psi v zoologických zahradách

V rámci protikuřáckého zákona, který vešel v platnost 31. května 2017, platí plošný zákaz kouření v areálu zoologických zahrad. Kouřit se může pouze na vyznačených místech v areálu. Některé zoologické zahrady přešly k plošnému zákazu v celém areálu, takže silní kuřáci si musejí na svoji pravidelnou dávku nikotinu nechat zajít chuť.

V tabulce uvádíme ceny parkovného na parkovištích provozovaných jednotlivými zoo. Může vás překvapit parkoviště provozované u zoo soukromníky, kde je parkovné vyšší a mnohdy leží dále od zoologické zahrady. Často vás na ně zavedou poutače či naváděči. Proto si před odjezdem najděte, kde jsou oficiální parkoviště zoologických zahrad. Dalším problémem je nedostačující počet parkovacích míst o víkendech, svátcích a letních prázdninách, takže vyjeďte včas. U některých zoologických zahrad je problém zaparkovat i mimo špičku návštěvnosti (Zoo Brno), proto si najděte více parkovacích možností, nebo využijte hromadné dopravy.

Psi mají do některých zoo zákaz vstupu. Výjimku mají vodicí a asistenční psi. V tabulce uvádíme přehled, kde můžete vaše čtyřnohé miláčky přivést. Ale pozor, zákaz psů se týká i pavilonů a některých výběhů (např. šelem) v zoologických zahradách, kam mají psi a jiní domácí mazlíčci vstup povolen.

Parkovné, vstupné za psa a zákazy kouření v českých zoo 

Název zoologické zahrady Parkovné za osobní automobil
na celý den		 Vstupné za psa Kde můžete kouřit?
Zoo Brno  0 Kč  100 Kč  Na 7 vyhrazených místech.
Zoo Děčín  50 Kč  Zákaz  Úplný zákaz v celém areálu.
Zoo Dvůr Králové  0 Kč  100 Kč  Na vyhrazených místech.
Zoo Hodonín  0 Kč  Zákaz  Na 2 vyhrazených místech.
Zoo Chomutov  60 Kč  30 Kč  Na vyhrazených místech.
Zoo Jihlava  150 Kč  Zákaz  Na 2 vyhrazených místech.
Zoo Liberec  50 Kč (6 hodin)*  Zákaz  Na vyhrazených místech.
Zoo Hluboká nad Vltavou  80 Kč  Zákaz  Na vyhrazených místech.
Zoo Olomouc  100 Kč / 60 Kč**  100 Kč  Úplný zákaz v celém areálu.
Zoo Ostrava  100 Kč / 60 Kč**  Zákaz  Na vyhrazených místech.
Zoo Plzeň  100 Kč  Zákaz  Na vyhrazených místech.
Zoo Praha  300 Kč***  150 Kč  Úplný zákaz v celém areálu.
Zoo Ústí nad Labem  0 Kč  100 Kč  Na 5 vyhrazených místech.
Zoo Vyškov  50 Kč  20 Kč  Na vyhrazených místech.
Zoo Zlín  0 Kč  Zákaz  Na 4 vyhrazených místech.

Zdroj: webové stránky zoologických zahrad

* Parkování v zimní sezoně bez poplatku
** Parkování v zimní sezóně
*** 100 Kč za záchytné parkoviště Troja Blanka

Doufáme, že vás náš článek navnadil na návštěvu některé zoologické zahrady. Při její návštěvě neváhejte podpořit některý ze záchranných projektů, ať už in situ, tedy ochranu zvířat v domovině ohrožených druhů, nebo si můžete určité zvíře adoptovat. Můžete také přinést nepotřebný starý mobil, kterým přispějete na ochranu goril v Africe. A pokud se chcete dozvědět o tom, kolik si zoo vydělají a kolik jaká zoo ukrojí z půlmiliardy od zřizovatelů, neváhejte pokračovat sem:

Tip: Půl miliardy od zřizovatelů a soběstačnost českých zoo

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Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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