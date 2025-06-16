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Krev a daně: Darujete krev? Podívejte se, kolik si můžete odečíst z daní

Michal Bureš
16. 6. 2025

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Aktualizováno dnes 15:58

Jaký je průběh darování krve? Kdo a kde může darovat a jaké vám plynou výhody z darování krve? Ať již patříte mezi pravidelné dárce krve, nebo při pohledu na injekci se ve vás krve nedořeže, není se čeho bát – jedno píchnutí a pomůžete člověku. Třeba jednou taky budete potřebovat kapku píchnout.

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minulém článku jsme se podívali na finanční aspekty darování krve a jiných „částí“ těla. V dnešním článku si zodpovíme:

Co se dozvíte v článku
  1. Kdo může darovat krev a za jakých podmínek?
  2. Darování krve a cestování
  3. Výhody bezplatného dárcovství krve
  4. Kolik si můžu odečíst od základu daně z příjmu a jak?
  5. Kde mohu darovat krev?
  6. Jaké dokumenty potřebujete při darování krve?
  7. Jak často můžete darovat krev, krevní plazmu a další?
  8. Co dělat před darováním krve?
  9. Den darování krve
  10. Po darování krve
  11. Darování krve a daně

Kdo může darovat krev a za jakých podmínek?

Nejdříve je nutné zjistit, zda jste vhodní pro dárcovství krve. Musíte splňovat dva soubory podmínek.

Prvními jsou vaše trvalé zdravotní předpoklady: 

  • Každý občan mezi 18 až 65 lety (pro prvodárce do 60 let).
  • Váha minimálně 50 kg.
  • Netrpíte vážným chronickým nebo psychiatrickým onemocněním.
  • Netrpíte vážnější alergií.
  • Nejste alkoholik.
  • Nejste HIV pozitivní.
  • Neprodělal/a jste žloutenku B, C, syfilis.
  • Neprodělal/a jste malárii ani jinou tropickou nemoc.
  • Neprodělal/a jste TBC.
  • Nepatříte do rizikové skupiny (promiskuitní způsob života, uživatel drog).
  • Neměly jste chráněný či nechráněný anální pohlavní styk s novým sexuálním partnerem (nebo s více partnery) v posledních 4 měsících.
  • Neprodělal/a jste zánět jater, nebo jiné onemocnění jater.
  • Neprodělal/a jste zánět ledvin, netrpíte chronickým onemocněním ledvin.
  • Netrpíte onemocněním srdce a cév (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak).
  • Netrpíte vážným kožním onemocněním.
  • Nebyl/a jste v letech 1980–1996 více než 6 měsíců v Anglii nebo ve Francii.
  • Netrpíte vředovou nemocí žaludku, ani onemocněním žlučníku či slinivky.
  • Neměl/a jste tyfus, paratyfus.
  • Netrpíte revmatickým onemocněním.
  • Netrpíte zvýšenou krvácivostí (z nosu, dásní).
  • Nemáte onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleróza).
  • Neprodělal/a jste zhoubné onemocnění.
  • V pokrevním příbuzenstvu nemáte výskyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci.
  • Neprodělal/a jste žádnou transplantaci orgánů.
  • Neprodělal/a jste v určité době žloutenku typu A či E.
  • Neprodělal/a jste infekční mononukleózu, toxoplazmózu, brucelózu, boreliózu, kapavku, tuberkulózu, břišní tyfus, malárii – délka vyřazení z dárcovství je různá dle typu infekce

Dále je nutné zohlednit vaše aktuální zdravotní podmínky:

  • Nejste zraněni.
  • Nejste právě nemocen/a, ani jste neměli žádnou nemoc v posledních 2 týdnech.
  • Nejste v pracovní neschopnosti.
  • Nemáte opar.
  • Nejste v karanténě.
  • V posledním měsíci jste neužíval/a antibiotika.
  • V posledním týdnu jste nebyl/a na ošetření chrupu (trhání zubu).
  • V posledním měsíci jste nebyl/a očkován/a proti žloutence typu B.
  • V posledních 4 měsících jste si nenechal/a provést tetování ani piercing.
  • V posledních 4 měsících jste neprodělal akupunkturu.
  • V posledním měsíci jste neměl/a přisáté klíště.
  • V posledních 4 měsících jste nebyl/a na operaci ani na endoskopickém vyšetření.
  • V posledních 4 měsících jste nebyl/a v kontaktu s vážnou nakažlivou nemocí (žloutenka, TBC, pohlavní nemoci, malárie).

Aktuální zdravotní podmínky pro ženy:

  • Momentálně nemenstruujete.
  • Nejste těhotná.
  • Nekojíte, darovat je možné měsíc od ukončení laktace.
  • Od vašeho posledního porodu uplynulo alespoň 6 měsíců.

Uživatelky hormonální antikoncepce darovat krev mohou.

Darování krve a cestování

Po návratu ze zahraničí se možnost dárcovství krve posuzuje podle aktuální epidemiologické situace a „semaforu“ (zelená bez odkladu, oranžová 14 dní, červená 28 dní) a s ohledem na další doporučení Ministerstva zahraničí.

V případě nedávné cesty mimo země EU, a hlavně do zemí, kde hrozí infekce některou z tropických nemocí (např. malárií), a zájmu darovat krev se informujte na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Výhody bezplatného dárcovství krve

Vedle hřejivého pocitu z bezplatného darování krve máte také nárok na:

  1. Pracovní volno (v den darování) s náhradou mzdy (pokud odběr krve nakonec neproběhne, máte nárok na volno s náhradou mzdy po dobu cesty na a z darování krve).
  2. Odečtení 3 000 Kč od základu daně z příjmů za každé jedno darování krve (dárci kostní dřeně si za 1 odběr mohou odečíst 20 000 Kč od základu daně z příjmů).
  3. Máte nárok na občerstvení před i po odběru krve (často formou žetonů do kantýny nebo formou švédského stolu).
  4. Je vám proplaceno jízdné a parkovné, to ovšem záleží na dané oddělení.

Zdravotní pojišťovny dárce odměňují poukazy na nákup doplňků, příspěvky na placenou léčbu (lázně apod.). Často můžete dostat různé poukazy a slevy (např. do aquaparku, divadla, slevy do obchodů apod.) při různých akcích. Na webu Pro dárce.cz najdete bližší informace i přehled konkrétních slev a poukazů. Na konec musíme zdůraznit, že výše zmíněné se týká bezplatného dárcovství krve.

Kolik si můžu odečíst od základu daně z příjmu a jak?

Odpočet ve výši 15 000 Kč sníží většině poplatníků daňovou povinnost o 2 250 Kč, protože jejich příjmy podléhají sazbě daně 15 %. Vyšší daňovou úsporu, konkrétně 2 760 Kč, dosáhnou pouze poplatníci s ročním základem daně za rok 2025 převyšujícím 1 676 052 Kč. Na část jejich příjmů se totiž vztahuje vyšší, 23% sazba daně.

Odpočet za darování krve se v daňovém přiznání uplatňuje stejným způsobem jako ostatní bezúplatná plnění (dary), která splňují zákonné podmínky. Nárok na něj mají nejen zaměstnanci a podnikatelé, ale také poplatníci s pasivními příjmy. V následující tabulce najdete orientační daňovou úsporu za rok 2025 podle počtu odběrů krve, které jste během roku absolvovali.

Počet odběrů Daňový odpočet Daňová úspora u 15% zdanění Daňová úspora 23% zdanění
1 3 000 Kč 450 Kč 690 Kč
2 6 000 Kč 900 Kč 1 380 Kč
3 9 000 Kč 1 350 Kč 2 070 Kč
4 12 000 Kč 1 800 Kč 2 760 Kč
5 15 000 Kč 2 250 Kč 3 450 Kč

Kde mohu darovat krev?

Darovat bezplatně krev můžete na transfuzní stanici. Těch je v ČR velké množství a jsou lehce dostupné, o čemž se můžete přesvědčit v seznamu transfuzních stanic, které najdete téměř v každém okresním městě.

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Jaké dokumenty potřebujete při darování krve?

  • Kartičku pojišťovny.
  • Občanský průkaz.
  • Pokud nejste prvodárci, vezměte si průkazku dárce krve.

Jak často můžete darovat krev, krevní plazmu a další?

Záleží na vaší hmotnosti a fyzické zdatnosti, ale přibližně můžete darovat:

  • Ženy – krev – 4× v průběhu 12 měsíců
  • Muži – krev – 5× v průběhu 12 měsíců
  • Krevní plazmu – 1× za 14 dní

Pokud střídáte darování krve s krevní plazmou, dodržujte rozestup 1 měsíce a pro jistotu to konzultujte s lékařem.

Co dělat před darováním krve?

Naplánujte si darování měsíc až dva dopředu. Nejlépe je to konzultovat se svým zaměstnavatelem. Večer před darováním krve vynechejte alkohol a tučná jídla. Dejte si lehkou večeři – salát, těstoviny, ovocný shake. Dostatečně pijte (ne alkohol a přeslazené limonády).

Den darování krve

V den darování krve se dietně nasnídejte (nejezte tučná jídla – máslo, šunka, salám). Vynechejte masné a mléčné výrobky. Kávu si dejte bez mléka. Je vhodné si dát něco sladkého, ať máte na darování dostatek energie (kaše s ovocem, chleba s marmeládou, ovocný shake).

Nekuřte minimálně 6 hodin před darováním krve. Nezatěžujte se. Pijte dostatečné množství tekutin. Na darování krve si vymezte minimálně 2 hodiny. Při prvodárcovství více, cca 3 hodiny. Je vhodné se objednat – ušetří vám to čas i nervy při čekání ve frontě. Prvodárce čeká dotazník, odběr moči, krve a vyšetření krevního obrazu, tlaku a pulzu. Tyto hodnoty vyhodnotí lékař a zde se rozhodne, zda můžete darovat. Poté se lehce občerstvíte, umyjete si předloktí a hurá na odběr krve.

Po darování krve

Po darování se můžete občerstvit a odpočinout si. Dostanete záznam o tom, že jste krev darovali (nutné přiložit k daňovému přiznání a zaměstnavateli). Buďte v klidu, nezatěžujte se a odpočívejte. Pro doplnění energie je vhodné si dát ovoce (i sušené), tmavou čokoládu a ořechy. Pijte dostatečné množství tekutin. Můžete jít klidně na lehkou procházku nebo se natáhnout. Není vhodné pít velké množství alkoholu – rychleji se opijete.

Darování krve a daně

Nezapomeňte si vaše bezplatné dárcovství odečíst od základu daně.

Za každé darování krve je možné uplatnit odpočet ze základu daně ve výši 3000 Kč. Nezapomeňte doložit k vašemu daňovému přiznání Potvrzení za provedené odběry, které obvykle obdržíte do vaší e-mailové schránky.

Darování krve v nemocnici

Zdroj: YouTube.com/Zlínský kraj

Darování krve je důležité pro záchranu životů a vůbec se ho neobávejte. Klidně choďte jen jednou ročně, i to pomůže. Podle Českého červeného kříže je v ČR zhruba 220 tisíc dárců krve a bylo by potřeba přibližně o 80 tisíc dárců více, protože počet dárců je pod 5 % populace, což je míra doporučená Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

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Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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