Krev a daně: Darujete krev? Podívejte se, kolik si můžete odečíst z daní

V minulém článku jsme se podívali na finanční aspekty darování krve a jiných „částí“ těla. V dnešním článku si zodpovíme:
Co se dozvíte v článku
- Kdo může darovat krev a za jakých podmínek?
- Darování krve a cestování
- Výhody bezplatného dárcovství krve
- Kolik si můžu odečíst od základu daně z příjmu a jak?
- Kde mohu darovat krev?
- Jaké dokumenty potřebujete při darování krve?
- Jak často můžete darovat krev, krevní plazmu a další?
- Co dělat před darováním krve?
- Den darování krve
- Po darování krve
- Darování krve a daně
Kdo může darovat krev a za jakých podmínek?
Nejdříve je nutné zjistit, zda jste vhodní pro dárcovství krve. Musíte splňovat dva soubory podmínek.
Prvními jsou vaše trvalé zdravotní předpoklady:
- Každý občan mezi 18 až 65 lety (pro prvodárce do 60 let).
- Váha minimálně 50 kg.
- Netrpíte vážným chronickým nebo psychiatrickým onemocněním.
- Netrpíte vážnější alergií.
- Nejste alkoholik.
- Nejste HIV pozitivní.
- Neprodělal/a jste žloutenku B, C, syfilis.
- Neprodělal/a jste malárii ani jinou tropickou nemoc.
- Neprodělal/a jste TBC.
- Nepatříte do rizikové skupiny (promiskuitní způsob života, uživatel drog).
- Neměly jste chráněný či nechráněný anální pohlavní styk s novým sexuálním partnerem (nebo s více partnery) v posledních 4 měsících.
- Neprodělal/a jste zánět jater, nebo jiné onemocnění jater.
- Neprodělal/a jste zánět ledvin, netrpíte chronickým onemocněním ledvin.
- Netrpíte onemocněním srdce a cév (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak).
- Netrpíte vážným kožním onemocněním.
- Nebyl/a jste v letech 1980–1996 více než 6 měsíců v Anglii nebo ve Francii.
- Netrpíte vředovou nemocí žaludku, ani onemocněním žlučníku či slinivky.
- Neměl/a jste tyfus, paratyfus.
- Netrpíte revmatickým onemocněním.
- Netrpíte zvýšenou krvácivostí (z nosu, dásní).
- Nemáte onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleróza).
- Neprodělal/a jste zhoubné onemocnění.
- V pokrevním příbuzenstvu nemáte výskyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci.
- Neprodělal/a jste žádnou transplantaci orgánů.
- Neprodělal/a jste v určité době žloutenku typu A či E.
- Neprodělal/a jste infekční mononukleózu, toxoplazmózu, brucelózu, boreliózu, kapavku, tuberkulózu, břišní tyfus, malárii – délka vyřazení z dárcovství je různá dle typu infekce
Dále je nutné zohlednit vaše aktuální zdravotní podmínky:
- Nejste zraněni.
- Nejste právě nemocen/a, ani jste neměli žádnou nemoc v posledních 2 týdnech.
- Nejste v pracovní neschopnosti.
- Nemáte opar.
- Nejste v karanténě.
- V posledním měsíci jste neužíval/a antibiotika.
- V posledním týdnu jste nebyl/a na ošetření chrupu (trhání zubu).
- V posledním měsíci jste nebyl/a očkován/a proti žloutence typu B.
- V posledních 4 měsících jste si nenechal/a provést tetování ani piercing.
- V posledních 4 měsících jste neprodělal akupunkturu.
- V posledním měsíci jste neměl/a přisáté klíště.
- V posledních 4 měsících jste nebyl/a na operaci ani na endoskopickém vyšetření.
- V posledních 4 měsících jste nebyl/a v kontaktu s vážnou nakažlivou nemocí (žloutenka, TBC, pohlavní nemoci, malárie).
Aktuální zdravotní podmínky pro ženy:
- Momentálně nemenstruujete.
- Nejste těhotná.
- Nekojíte, darovat je možné měsíc od ukončení laktace.
- Od vašeho posledního porodu uplynulo alespoň 6 měsíců.
Uživatelky hormonální antikoncepce darovat krev mohou.
Darování krve a cestování
Po návratu ze zahraničí se možnost dárcovství krve posuzuje podle aktuální epidemiologické situace a „semaforu“ (zelená bez odkladu, oranžová 14 dní, červená 28 dní) a s ohledem na další doporučení Ministerstva zahraničí.
V případě nedávné cesty mimo země EU, a hlavně do zemí, kde hrozí infekce některou z tropických nemocí (např. malárií), a zájmu darovat krev se informujte na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.
Výhody bezplatného dárcovství krve
Vedle hřejivého pocitu z bezplatného darování krve máte také nárok na:
- Pracovní volno (v den darování) s náhradou mzdy (pokud odběr krve nakonec neproběhne, máte nárok na volno s náhradou mzdy po dobu cesty na a z darování krve).
- Odečtení 3 000 Kč od základu daně z příjmů za každé jedno darování krve (dárci kostní dřeně si za 1 odběr mohou odečíst 20 000 Kč od základu daně z příjmů).
- Máte nárok na občerstvení před i po odběru krve (často formou žetonů do kantýny nebo formou švédského stolu).
- Je vám proplaceno jízdné a parkovné, to ovšem záleží na dané oddělení.
Zdravotní pojišťovny dárce odměňují poukazy na nákup doplňků, příspěvky na placenou léčbu (lázně apod.). Často můžete dostat různé poukazy a slevy (např. do aquaparku, divadla, slevy do obchodů apod.) při různých akcích. Na webu Pro dárce.cz najdete bližší informace i přehled konkrétních slev a poukazů. Na konec musíme zdůraznit, že výše zmíněné se týká bezplatného dárcovství krve.
Kolik si můžu odečíst od základu daně z příjmu a jak?
Odpočet ve výši 15 000 Kč sníží většině poplatníků daňovou povinnost o 2 250 Kč, protože jejich příjmy podléhají sazbě daně 15 %. Vyšší daňovou úsporu, konkrétně 2 760 Kč, dosáhnou pouze poplatníci s ročním základem daně za rok 2025 převyšujícím 1 676 052 Kč. Na část jejich příjmů se totiž vztahuje vyšší, 23% sazba daně.
Odpočet za darování krve se v daňovém přiznání uplatňuje stejným způsobem jako ostatní bezúplatná plnění (dary), která splňují zákonné podmínky. Nárok na něj mají nejen zaměstnanci a podnikatelé, ale také poplatníci s pasivními příjmy. V následující tabulce najdete orientační daňovou úsporu za rok 2025 podle počtu odběrů krve, které jste během roku absolvovali.
|Počet odběrů
|Daňový odpočet
|Daňová úspora u 15% zdanění
|Daňová úspora 23% zdanění
|1
|3 000 Kč
|450 Kč
|690 Kč
|2
|6 000 Kč
|900 Kč
|1 380 Kč
|3
|9 000 Kč
|1 350 Kč
|2 070 Kč
|4
|12 000 Kč
|1 800 Kč
|2 760 Kč
|5
|15 000 Kč
|2 250 Kč
|3 450 Kč
Kde mohu darovat krev?
Darovat bezplatně krev můžete na transfuzní stanici. Těch je v ČR velké množství a jsou lehce dostupné, o čemž se můžete přesvědčit v seznamu transfuzních stanic, které najdete téměř v každém okresním městě.
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Jaké dokumenty potřebujete při darování krve?
- Kartičku pojišťovny.
- Občanský průkaz.
- Pokud nejste prvodárci, vezměte si průkazku dárce krve.
Jak často můžete darovat krev, krevní plazmu a další?
Záleží na vaší hmotnosti a fyzické zdatnosti, ale přibližně můžete darovat:
- Ženy – krev – 4× v průběhu 12 měsíců
- Muži – krev – 5× v průběhu 12 měsíců
- Krevní plazmu – 1× za 14 dní
Pokud střídáte darování krve s krevní plazmou, dodržujte rozestup 1 měsíce a pro jistotu to konzultujte s lékařem.
Co dělat před darováním krve?
Naplánujte si darování měsíc až dva dopředu. Nejlépe je to konzultovat se svým zaměstnavatelem. Večer před darováním krve vynechejte alkohol a tučná jídla. Dejte si lehkou večeři – salát, těstoviny, ovocný shake. Dostatečně pijte (ne alkohol a přeslazené limonády).
Den darování krve
V den darování krve se dietně nasnídejte (nejezte tučná jídla – máslo, šunka, salám). Vynechejte masné a mléčné výrobky. Kávu si dejte bez mléka. Je vhodné si dát něco sladkého, ať máte na darování dostatek energie (kaše s ovocem, chleba s marmeládou, ovocný shake).
Nekuřte minimálně 6 hodin před darováním krve. Nezatěžujte se. Pijte dostatečné množství tekutin. Na darování krve si vymezte minimálně 2 hodiny. Při prvodárcovství více, cca 3 hodiny. Je vhodné se objednat – ušetří vám to čas i nervy při čekání ve frontě. Prvodárce čeká dotazník, odběr moči, krve a vyšetření krevního obrazu, tlaku a pulzu. Tyto hodnoty vyhodnotí lékař a zde se rozhodne, zda můžete darovat. Poté se lehce občerstvíte, umyjete si předloktí a hurá na odběr krve.
Po darování krve
Po darování se můžete občerstvit a odpočinout si. Dostanete záznam o tom, že jste krev darovali (nutné přiložit k daňovému přiznání a zaměstnavateli). Buďte v klidu, nezatěžujte se a odpočívejte. Pro doplnění energie je vhodné si dát ovoce (i sušené), tmavou čokoládu a ořechy. Pijte dostatečné množství tekutin. Můžete jít klidně na lehkou procházku nebo se natáhnout. Není vhodné pít velké množství alkoholu – rychleji se opijete.
Darování krve a daně
Nezapomeňte si vaše bezplatné dárcovství odečíst od základu daně.
Za každé darování krve je možné uplatnit odpočet ze základu daně ve výši 3000 Kč. Nezapomeňte doložit k vašemu daňovému přiznání Potvrzení za provedené odběry, které obvykle obdržíte do vaší e-mailové schránky.
Darování krve v nemocnici
Zdroj: YouTube.com/Zlínský kraj
Darování krve je důležité pro záchranu životů a vůbec se ho neobávejte. Klidně choďte jen jednou ročně, i to pomůže. Podle Českého červeného kříže je v ČR zhruba 220 tisíc dárců krve a bylo by potřeba přibližně o 80 tisíc dárců více, protože počet dárců je pod 5 % populace, což je míra doporučená Světovou zdravotnickou organizací (WHO).