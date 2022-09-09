Co když zemře prezident? Kdo přebírá jeho pravomoci?

Úmrtím prezidenta nezůstává Česká republika bez výkonu prezidentských pravomocí. Ústava přesně stanovuje, kdo je dočasně převezme a do kdy musí být zvolen nový prezident. Zvláštní pravidla platí také v případě, kdy během prezidentských voleb zemře některý z kandidátů.
Co se stane, když zemře prezident?
Jestliže prezident republiky zemře, jeho úřad se uvolní. Do doby, než se funkce ujme nový prezident, přechází část jeho pravomocí automaticky na předsedu vlády a část na předsedu Poslanecké sněmovny. Pokud prezident nezemřel, ale nemůže svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat (např. kvůli vážné nemoci, zranění), musí se na přenosu pravomocí usnést Poslanecká sněmovna i Senát.
Výkon většiny funkcí přechází na předsedu vlády (aktuálně Andrej Babiš (ANO)). Pokud prezident nemůže vykonávat svůj úřad ze závažných důvodů a usnesou se na tom obě komory parlamentu, opět většina funkcí přechází na předsedu vlády.
Pravomoci, které přejímá předseda vlády:
- zastupuje stát navenek,
- sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
- je vrchním velitelem ozbrojených sil,
- přijímá vedoucí zastupitelských misí,
- pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
- propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
- jmenuje soudce,
- nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
- má právo udělovat amnestii,
- pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.
Část funkcí prezidenta republiky přechází také na předsedu Poslanecké sněmovny (aktuálně Tomio Okamura (SPD)):
- jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
- svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
- rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
- pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
- jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
- vyhlašuje volby do Senátu.
Jestliže je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přecházejí její pravomoci na předsedu Senátu (aktuálně Miloš Vystrčil (ODS)), který rovněž vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny.
Do kdy se musí konat nové prezidentské volby?
Pokud se úřad prezidenta uvolní, volba nového prezidenta se musí konat do 90 dnů od uvolnění úřadu.
Co se stane, když zemře kandidát na prezidenta?
Pokud kandidát na prezidenta zemře před prvním kolem, logicky se nemůže zúčastnit prezidentských voleb. Rovněž to může ovlivnit termín hlasování. Zákon o volbě prezidenta republiky upravuje pro takovou situaci zvláštní postup. Jestliže kandidát zemře v době od registrace kandidátní listiny do zahájení hlasování, volba prezidenta se odloží a prezident Senátu vyhlásí nový termín voleb.
Jiná situace nastane, pokud zemře jeden ze dvou kandidátů postupujících do druhého kola. V Ústavě České republiky je uvedeno, že pokud „přestane být kandidát na prezidenta volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem volby anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole volby získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů". Do druhého kola tedy postoupí kandidát, který v prvním kole skončil na třetím místě. Druhé kolo se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.