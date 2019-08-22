Bouráte, renovujete či vyklízíte dům, zahradní domek nebo garáž? Na jaké materiály si dát pozor? Na to se podíváme v našem dnešním článku:
Azbest is not simply the best!
Azbest je materiál, který se dříve velmi široce používal ve stavebnictví kvůli jeho velmi dobrým vlastnostem (byl pevný, odolný a zároveň lehký). Nicméně azbestová vlákna mají velmi malý rozměr a jejich mikroskopické částice mohou pronikat se vzduchem až k plicním sklípkům, které ničí, což může vést až k rakovinnému bujení. V plicích dochází ke zjizvení, což se projevuje vyšší dušností a kašlem. Dalšími příznaky vdechování azbestu je fibróza a mestohteliom.
Azbest je nebezpečná látka, která při manipulaci uvolňuje do ovzduší škodlivá vlákna, která poškozují vaše plicní sklípky, proto je neodborná manipulace s azbestem zakázána.
Azbest je tedy veden jako silně karcinogenní látka. Dále může způsobit onemocnění azbestóza, což není nic jiného než zaprášení plic azbestem.
Co vše obsahuje azbest?
Azbest byl v minulosti opravdu velmi široce rozšířen. Nejčastěji se s ním setkáte jako se střešní krytinou (Eternit, Betornit, nejčastěji šedé, černé či červené barvy), vlnitou střešní krytinou (na starých roubenkách, šopách, zahradních domcích), dále jako s různými větracími prvky.
Je také součástí stoupaček i vzduchotechniky u panelových domů.
Používal se i ve formě netkané textilie NETAS, či jako izolační desky ID a IDK.
Jednalo se opravdu o velmi široce rozšířený stavební materiál – roury, interiérové i exteriérové desky, sendvičové desky a polystyrenem, nástřikové hmoty, izolační šňůry a těsnění, zástěny a odvětrání.
Ovšem azbest našel využití také jako květinové truhlíky a různé zahradnické doplňky. Seznam jednotlivých výrobků z azbestu najdete na stránkách Krajské hygienické stanice Brno.
Kdy je třeba specializovaná firma?
Stavební zákon nařizuje, že všechny práce, při kterých je odstraňován materiál, jenž obsahuje azbest, musíte ohlásit na stavební úřad. Při rekonstrukci domu může s azbestem manipulovat pouze stavební firma, která na to má povolení. Při demolici domu můžete azbest zlikvidovat svépomocí, ale nutné si dopředu zajistit provádění stavebního dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu (autorizovaný inženýr nebo technik).
Nejlepším řešením je najmutí firmy, která vám azbest odstraní. Cena prací je velmi individuální a záleží na množství materiálu obsahujícího azbest, náročnosti prací a řadě dalších faktorů. Většinou se cena za likvidaci azbestu pohybuje od 250 Kč do 500 Kč za m2, ale může být i daleko vyšší.
Pokud ovšem máte kousek azbestové krytiny, tak se domluvte se stavebním technikem či inženýrem, a zlikvidujte azbest svépomocí.
Jak s azbestem nakládat?
Jestliže chcete sami manipulovat s produkty obsahující azbest, tak doporučujeme mít oblečení, které pokryje co největší část vašeho těla (včetně hlavy, nejlépe oblek na jedno použití), dále jsou vhodné ochranné brýle a hlavně rouška, která alespoň z části pomůže chránit vaše plíce. Někteří stavební dělníci rovněž azbestový materiál kropí, aby se zabránilo prašnosti.
Nicméně uznávaným postupem k odstraňování materiálů obsahujících azbest je nejdříve pokrýt takovýto materiál fixačním přípravkem, který zabrání úniku vláken.
Dalším postupem je solidifikace, tedy vpravení takové přísady, která vylouhuje nebezpečnou složku odpadu (azbest). Nebo se můžou použít chemické či tepelné rozklady struktur azbestových vláken.
Podobně šetrně lze provést výměnu stoupaček, vzduchotechniky či opláštění (boletické panely).
Hovoří se i o termickém rozkladu nebo plazmovém zplyňování.
Pro vás ovšem bude hlavní především rychlé uložení do pevných pytlů, aby se zabránilo prašnosti.
Ať si již vyberete jakoukoliv z těchto metod, tak pro skládkování není vhodná každá skládka. Proto si tu svoji nejbližší obvolejte, jestli má místo a povolení, kam uložit azbestový odpad. Většinou se jedná o skládky nebezpečného odpadu a azbestový materiál musí být zabalený v tvrdých pytlích a následně je na skládce okamžitě překryt dalším odpadem. Náklady za skládkování takového odpadu se pohybují kolem 2 500 Kč až 4 000 Kč za tunu, ale ceny jsou u jednotlivých skládek velmi odlišné.
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Mezi další poměrně hojně používané nebezpečné stavební materiály patří železniční pražce, skelná vata. Jak se s těmito materiály vypořádat, a na jaké další nebezpečné odpady můžete narazit, se podíváme v příští části.