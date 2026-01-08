Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Jaké jsou poplatky za svoz komunálního odpadu v českých městech? Kde je od 1. ledna 2026 nulový?

Jaké jsou poplatky za svoz komunálního odpadu v českých městech? Kde je od 1. ledna 2026 nulový?

Podívejte se na přehled poplatků svoz komunálního odpadu v roce 2026 ve 20 největších českých městech. Zvýšily se v některém městě tyto poplatky? Jak tato města poplatky vybírají? A kdo je od poplatků v jednotlivých městech osvobozen?
Autor: Depositphotos
Michal Bureš
Dnes

Poplatek za svoz komunálního odpadu je místním poplatkem, tudíž jeho výši stanovuje daná obec či město vyhláškou, vždy na daný rok.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak se změnila výše poplatků za svoz komunálního odpadu v městech ČR v roce 2026?
  2. Jaká je splatnost poplatku za vývoz komunálního odpadu v jednotlivých městech?
  3. Jak lze zaplatit poplatek za vývoz komunálního odpadu?
  4. Kdo má nárok na sníženou sazbu poplatku za svoz odpadu a kdo je od poplatku osvobozen?

Jedná se o příjem do obecního (městského) rozpočtu, nicméně často řada měst a obcí musí svoz odpadu dotovat určitou částkou ještě z rozpočtu, protože poplatky nepokryjí všechny náklady.

V některých případech měla města problémy se samotným výběrem poplatků za vývoz komunálního odpadu či s nelegálním skládkováním, proto je v některých městech zejména v oblasti bývalých Sudet svoz komunálního odpadu zdarma.

V posledních letech je trendem větší personalizace poplatku, aby se zvýhodnili lidé, kteří odpad poctivě třídí. Většinou se rozlišuje velikost popelnice či váhy svozové nádoby a frekvence svozu.

Města samotná bývají akcionáři u svozových společností, které odpady svážejí, aby ho následně spálily či skládkovaly.

Jak se změnila výše poplatků za svoz komunálního odpadu v městech ČR v roce 2026?

Poplatky za komunální odpad v Praze a Plzni nejsou vázány na osobu, která obývá dané místo, ale na vlastníka nemovitosti. Poplatky za komunální odpad jsou v hlavním městě rozčleněny do kategorií podle velikosti popelnice a frekvence svozu. V tabulce jsou uvedeny údaje za vývoz 120litrové popelnice (v intervalu 1× za 14 dní), pro bližší informace stačí kliknout na název města.

Poplatky za svoz komunálního odpadu ve 20 největších městech České republiky 2025 a 2026, v žádném z těchto měst se poplatek letos nezvyšoval.

Město Základní cena za odpad za rok 2025 Snížená cena za odpad za rok 2025 pro vybrané skupiny obyvatel  Základní cena za odpad za rok 2026 Snížená cena za odpad za rok 2026 pro vybrané skupiny obyvatel 
Brno 900 Kč 0 Kč 900 Kč 0 Kč
České Budějovice 960 Kč 0 Kč 960 Kč 0 Kč
Děčín 1000 Kč 0 Kč 1000 Kč 0 Kč
Frýdek-Místek 696 Kč 348 Kč a 0 Kč 696 Kč 348 Kč a 0 Kč
Havířov 1092 Kč 0 Kč 1092 Kč 0 Kč
Hradec Králové 800 Kč 400 Kč 800 Kč 400 Kč
Jihlava 804 Kč* 0 Kč 804 Kč* 0 Kč
Karlovy Vary 2028 Kč 2028 Kč
Karviná 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Kladno 960 Kč 0 Kč 960 Kč 0 Kč
Liberec 840 Kč 840 Kč
Most 840 Kč 0 Kč 840 Kč 0 Kč
Olomouc 864 Kč 432 Kč 864 Kč 432 Kč
Opava 900 Kč 540 Kč a 0 Kč 900 Kč 540 Kč a 0 Kč
Ostrava 720 Kč 498 Kč 720 Kč 498 Kč
Pardubice 650 Kč 0 Kč 650 Kč 0 Kč
Plzeň 972 Kč** 0 Kč 972 Kč** 0 Kč
Praha 1560 Kč*** 0 Kč 1560 Kč*** 0 Kč
Teplice 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Ústí nad Labem 720 Kč 360 Kč 720 Kč 360 Kč
Zlín 900 Kč 400 Kč a 300 Kč 900 Kč 400 Kč a 300 Kč

Zdroj: Vyhlášky a webové stránky jednotlivých měst

* Kdo třídí odpad, tak o 100 Kč méně
** Poplatek uveden za vývoz popelnice o objemu 120 litrů při vyvážení 1× za 14 dnů.
*** Poplatek činí 0,50 Kč za litr sběrné nádoby na směsný komunální odpad. V příkladu je uveden vývoz popelnice o objemu 120 litrů při vyvážení 1× za 14 dnů.

Jaká je splatnost poplatku za vývoz komunálního odpadu v jednotlivých městech?

Poplatky za komunální odpad jsou většinou splatné do prvního pololetí daného roku. V jednotlivých krajských městech je splatnost poplatku za popelnice následující:

Město Splatnost poplatku
Brno 31. května
České Budějovice 31. května a 30. listopadu
Děčín 31. května a 30. listopadu
Frýdek-Místek 31. května
Havířov 30. června
Hradec Králové 25. dubna
Jihlava 30. června
Karlovy Vary 15. ledna a 15. července
Karviná
Kladno 15. dubna
Liberec 31. března a 30. září
Most 31. prosince
Olomouc 31. května
Ostrava 30. června
Pardubice 30. dubna
Plzeň 31. května
Praha 15. června a 15. prosince
Teplice
Ústí nad Labem 30. dubna
Zlín 15. května

Zdroj: Webové stránky měst

Jak lze zaplatit poplatek za vývoz komunálního odpadu?

Nejsnáze lze zaplatit poplatek za vývoz komunálního odpadu elektronicky na bankovní účet, některá města již mají i platbu pomocí QR kódu, jinde musíte zadat přidělený variabilní symbol.

Hotově můžete zaplatit během úředních hodin ve většině měst a obcí. Rovněž některá města umožňují zaplatit poplatky pomocí poštovní poukázky na České poště, ale některá města už od tohoto způsobu platby upouštějí.

Tip: Voda v roce 2025 podražila. Podívejte se, o kolik ve vašem krajském městě

Kdo má nárok na sníženou sazbu poplatku za svoz odpadu a kdo je od poplatku osvobozen?

Většina měst a obcí zohledňuje nižší poplatky u malých dětí a seniorů, kteří odvádějí za tyto služby méně, nebo jsou osvobozeni úplně.

Ve všech městech jsou od poplatků osvobozeny děti v dětských domovech a podobných zařízeních, osoby pobývající v domově pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory či v chráněném bydlení. Dále třetí a další děti, jež žijí ve společné domácnosti s nejméně dvěma nezaopatřenými sourozenci.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

V některých městech jsou rovněž osvobozeni občané s trvalým pobytem na úředních adresách či s dlouhodobým pobytem v zahraničí.

Kdo je od poplatku osvobozen či má poplatek za svoz odpadu snížený, najdete na stránkách vaší obce.

Třídíte odpad?

Zobraz výsledek
  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Bureš

Bureš

Šéfredaktor Finance.cz

Témata:

