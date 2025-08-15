Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Důchod pod 15 000 Kč? Kdo jej v roce 2026 pobírá?

Důchod pod 15 000 Kč? Kdo jej v roce 2026 pobírá?

Kdo v roce 2026 pobírá výrazně podprůměrný důchod pod hranicí 15 tisíc korun? Co má hlavní vliv na nízký důchod?
Autor: Depositphotos
Michal Bureš
15. 8. 2025

Hlavním faktorem pro přiznání starobního důchodu je celý průběh pojištění, který je složen z rozhodných příjmů a doby pojištění.

Co se dozvíte v článku
  1. Minimální doba pojištění 35 let a důchod pod 15 000 Kč
  2. Nízké příjmy mohou potkat OSVČ, pracovníky za minimální mzdu i při práci na černo
  3. Odchod do předčasného důchodu vám může důchod citelně snížit
  4. Kdo má starobní důchod pod hranicí 15 000 Kč i po valorizaci v roce 2026?
  5. Důvodem nízkého „českého“ důchodu může být práce v cizině

Pro přiznání řádného starobního důchodu je zapotřebí získat dobu pojištění v minimálním rozsahu 35 let, pro přiznání předčasného důchodu je nutné získat dobu pojištění v rozsahu 40 let.

Přestože je český důchodový systém nastaven solidárně (výpočtová formule starobního důchodu je výhodnější pro lidi s nízkými příjmy), může se i v roce 2026 stát, že pobírají výrazně podprůměrný důchod nepřesahující 15 tisíc korun, přestože průměrný starobní důchod na začátku roku 2026 činil 21 746 Kč.

Minimální doba pojištění 35 let a důchod pod 15 000 Kč

Minimální doba pojištění v Česku činí 35 let, do doby pojištění se počítá i náhradní doba pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu).

Právě nízká doba pojištění v rozsahu 35 let, 36 let či 37 let, ať je již důvod jakýkoliv (studium či práce v zahraničí, upřednostnění delší péče o děti, nemožnost či nechuť k nalezení práce či nemoc), může být příčinou nízkého důchodu.

V tabulce uvádíme, jaká je výše vyměřovacího základu při době pojištění 35 let, 36 let a 37 let a důchodu nedosahujícím ani 15 000 Kč. Do výpočtu nevstupuje výchovné na děti, jež v roce 2026 činí 500 Kč na dítě.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Řádný starobní důchod

19 300 Kč

35 let

14 999 Kč

18 764 Kč

36 let

14 999 Kč

18 257 Kč

37 let

14 999 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Nízké příjmy mohou potkat OSVČ, pracovníky za minimální mzdu i při práci na černo

Řada lidí má vysokou dobu pojištění v rozsahu 45 let, 46 let a 47 let, ale i tak jim může být přiznán řádný starobní důchod nepřesahující 15 tisíc korun.

Důvodem jsou velmi nízké dosahované příjmy během produktivního života, což mohlo být způsobeno řadou důvodů, ať již podnikáním jako OSVČ a odváděním minimálních odvodů, prací za minimální mzdu, či prací na černo.

V další tabulce uvádíme případy, ve kterých důchod nepřesáhne hranici 15 000 Kč u doby pojištění ve výši 45, 46 a 47 let. Opět nepočítáme s výchovným na děti.

Aby starobní důchodce při poměrně vysoké době pojištění dosáhl na řádný důchod pod hranicí 15 tisíc korun, musel skutečně dlouho pobírat velmi nízkou odměnu, často pod hranicí minimální mzdy.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Řádný starobní důchod

15 011 Kč

45 let

14 999 Kč

14 685 Kč

46 let

14 999 Kč

14 372 Kč

47 let

14 999 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Odchod do předčasného důchodu vám může důchod citelně snížit

Důchod vám vedle nízkého vyměřovacího základu a „krátké“ doby pojištění může snížit ještě jeden faktor, a tím je krácení při odchodu do předčasného důchodu.

Krácení je od října roku 2023 v jednotné výši 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dní předčasnosti. Vedle toho mají předčasní důchodci omezenou výši valorizace (růst pouze základní výměry až do dosažení řádného důchodového věku).

V tabulce uvádíme, kdy při relativně vysoké době pojištění (40 a 43 let) i osobním vyměřovacím základu nedosáhnou žadatelé o předčasný důchod na důchod ve výši 15 tisíc korun.

V tabulce byly zvoleny termíny odchodu do předčasného důchodu 1 rok (360 dní), 2 roky (720 dní) a 3 roky (1080 dní) před dosažením řádného důchodového věku. I tomto případě vypočtený důchod nepočítá s výchovným na děti.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Předčasnost

Měsíční důchod

18 959 Kč

40 let

360 dní

14 999 Kč

21 360 Kč

40 let

720 dní

14 999 Kč

32 420 Kč

40 let

1080 dní

14 999 Kč

17 500 Kč

43 let

360 dní

14 999 Kč

19 508 Kč

43 let

720 dní

14 999 Kč

23 410 Kč

43 let

1080 dní

14 999 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Kdo má starobní důchod pod hranicí 15 000 Kč i po valorizaci v roce 2026?

Starobní důchod pod hranicí 15 tisíc korun mají starobní důchodci, jejichž řádný starobní důchod byl loni ve výši 14 503 Kč a nižší. Těm ani valorizace v lednu 2026 nezvýšila starobní důchod nad 15 tisíc korun.

Důvodem nízkého „českého“ důchodu může být práce v cizině

Dalším možným důvodem pro pobírání nízkého důchodu v Česku může být práce v různých zemích. Občané, kteří pracovali v ciziněbudou z Česka pobírat pouze poměrný starobní důchod odpovídající průběhu pojištění v Česku.

Tento nízký „český“ důchod bývá kompenzován důchodem zahraničním, jehož podmínky záleží na jednotlivých pravidlech země a průběhu pojištění, kde a jak dotyčný pracoval.

