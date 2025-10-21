Listí v ohni, peníze v tahu: za pálení bioodpadu hrozí vysoká pokuta

Ještě donedávna bylo povolené spalování suchých rostlinných materiálů v případě, že to povolovala obecní vyhláška. Ministerstvo vnitra však poukazovalo na rozdílný přístup k bioodpadu ze strany zákona o ovzduší a zákona o odpadech. Zákon o odpadech takovou likvidaci bioodpadu neumožňoval, kdežto zákon o ovzduší tuto alternativu připouštěl v rámci obecních vyhlášek.
Co se dozvíte v článku
Po novelizací zákona o ovzduší však nelze od 1. března 2025 spalovat ani suchý rostlinný materiál, pokud je účelem spalování jeho likvidace. Občané tak musejí přistoupit k jiným alternativám. Například obce, jak uvádí Ministerstvo životního prostředí, mají již od dubna 2019 povinnost zajistit celoroční místo sběru zeleného odpadu. „Obec je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu,“ uvádí zákon o odpadech.
Jak mohou občané s bioodpadem nakládat?
Přímo zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v § 13 stanovuje alternativy, jak se zbavit bioodpadu, tedy například suchého listí, trávy nebo dřeva.
-
Předáním odpadu přímo nebo prostřednictvím dopravce pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu
-
Předáním odpadu obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu
-
Na místo určené obcí (Zdroj: Zákon o odpadech)
Ministerstvo chce naučit občany kompostovat
Jestliže mají občané svůj vlastní kompostér, mohou suchý rostlinný materiál, jako jsou třeba listí a tráva, odkládat právě tam. Větve je ideální před hozením na kompost rozdrtit na štěpku.
Na samotné rozšíření vlastního kompostování apeluje také Ministerstvo životního prostředí (MŽP). „Odpady ze zahrad, jako je posečená tráva, listí, větve, uschlé části rostlin, plevele nebo zbytky ze sklizně, by se měly buď kompostovat doma, nebo odevzdat na místech určená pro sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Cílem je, aby byl tento typ odpadu především kompostován. Bioodpady obsahují organické látky a živiny, které by měly být vráceny zpět do přírodního cyklu obnovy půdy a pěstování rostlin,“ uvedla pro redakci Finance.cz Veronika Krejčí, tisková mluvčí MŽP.
Od 1. července musí chovatelé nechat zapsat své psy do Centrální evidence psů. Formulář najdete zde
Spalování odpadu za účelem opékání špekáčků je i nadále povoleno
Zákaz pálení suchého rostlinného materiálu platí pouze v případě, že je jeho účelem jeho likvidace. Zákaz pálení tohoto materiálu se tak nevztahuje na situace, kdy má toto pálení „rekreační využití“. Tedy například na takový táborák s opékáním buřtů se zákaz pálení suchého dřeva nevztahuje. To potvrdila i Veronika Krejčí, tisková mluvčí MŽP. „Je potřeba odlišit dvě situace – takovou, kdy se chceme zbavit odpadu, a např. rekreační rozdělávání ohňů, tedy pálení proschlého dřeva nebo větví. To je samozřejmě dále možné, typicky pokud jde o opékání buřtů nebo jen posezení s přáteli.“ Avšak i takový materiál musí být suchý, neznečištěný a nekontaminovaný cizorodými chemickými látkami.
Neukázněným občanům hrozí pokuta do výše 50 000 Kč
Za spalování suchého rostlinného materiálu v jiných než přípustných situacích nebo za spalování znečištěného odpadu lze podle konkrétního případu udělit pokutu až do výše 50 000 Kč. Pokuty mají vymáhat obce s rozšířenou působností.