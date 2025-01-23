Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Jaké jsou termíny pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2026?

Jaké jsou termíny pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2026?

Každý rok se u poplatníků opakují stejné chyby: odkládání podání daňového přiznání na poslední chvíli, a někdy dokonce podání formuláře na nesprávný finanční úřad. Jakých chyb se vyvarovat?

Autor: Shutterstock
Redakce
23. 1. 2025

Obecně se každý rok podává přiznání k dani z příjmů fyzických osob do začátku dubna (v papírové podobě), nebo na začátku května (v elektronické podobě). Každý rok se pak o pár dní může lhůta změnit podle toho, jak vychází víkendy.

Co se dozvíte v článku
  1. Termíny pro odevzdání daňového přiznání za rok 2025
  2. Shrnutí – Do kdy se v roce 2026 podává daňové přiznání za rok 2025?
  3. Kam a jakou formou doručit daňové přiznání za rok 2025?
  4. Termín pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích na ČSSZ a vaši zdravotní pojišťovnu

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) byly povinně zřízeny datové schránky, ty proto mají povinnost podat daňové přiznání elektronicky. A platí pro ně tedy lhůta na konci dubna.

Termíny pro odevzdání daňového přiznání za rok 2025

Podávat daňové přiznání za rok 2025 je možné v listinné podobě až do středy 1. dubna 2026, elektronicky pak do pondělí 4. května 2026.

Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce nebo má poplatník povinný audit, je termín pro jeho podání středa 1. července 2026.

Podmínkou využití této prodloužené lhůty je, aby byla finančnímu úřadu včas oznámena plná moc udělená konkrétnímu daňovému poradciLhůta se posuzuje podle toho, zda bylo přiznání podáno osobou oprávněnou k zastupování a v odpovídající formě.

Pokud plná moc není finančnímu úřadu doložena, nebude prodloužená lhůta uznána a poplatník se vystavuje riziku sankcí. Plná moc musí být doložena nejpozději k okamžiku podání daňového přiznání.

Správce daně může sám rozhodnout (na žádost poplatníka) o odkladu termínu podání přiznání. Správce daně může lhůtu na žádost poplatníka prodloužit, maximálně však o 3 měsíce. Tím mohou být technické nebo organizační problémy na straně správce daně, na straně poplatníka to může být např. vážné onemocnění nebo jiné objektivní, nepředvídatelné a mimořádné důvody. Tímto důvodem rozhodně nemůže být „nestihnutí“ termínu odevzdání přiznání.

Poslední možností, kterak oddálit podání daňového přiznání z března dokonce až na konec října, je případ, kdy součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy zdaňované v zahraničí. O odklad je nutno v tomto případě finanční úřad požádat.

Stáhněte si přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2025

Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní XLS
Uplatňuji paušál stáhnout
Vedu účetnictví stáhnout
Mám více zdrojů příjmu stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec stáhnout

Shrnutí – Do kdy se v roce 2026 podává daňové přiznání za rok 2025?

Pro jistotu uvádíme přehledně všechny termíny pro podání daňového přiznání za rok 2025.

Listinná podoba

Termín pro podání daňového přiznání je v roce 2026 stanoven na středu 1. dubna. Navíc také platí, že pozdější odevzdání do pěti dnů finanční úřady ještě tolerují a neplatíte pokutu.

Elektronicky

Pokud budete odevzdávat daňové přiznání elektronicky, termín se o měsíc posouvá. Povinnost dodat přiznání bude do 4. května 2026.

S daňovým poradcem či nařízeným auditem

Jestliže využíváte služeb daňového poradce nebo máte nařízený audit, termín pro podání daňového přiznání za rok 2025 je 1. července 2026.

Kam a jakou formou doručit daňové přiznání za rok 2025?

Dalším důležitým faktorem vašeho úspěchu při zdaňování příjmů je podání nejen správného, správně vyplněného a včas odevzdaného formuláře, ale také jeho odevzdání na správné místo.

Daňové přiznání se podává místně příslušnému finančnímu úřadu, což neznamená nic jiného, než že adresátem vašeho doporučeného dopisu (pokud posíláte přiznání poštou) bude finanční úřad v místě, kde jste trvale hlášeni k pobytu. Není tedy důležité, u které firmy pracujete nebo kde nyní bydlíte, ale kde máte trvalé bydliště. Na toto si dávejte pozor, velmi často se stává, že přiznání je doručeno nesprávně. Pokud podáváte přiznání osobně na přepážce, měla by úřednice zkontrolovat bydliště v přiznání uvedené a na nesrovnalosti vás upozornit.

Pokud vlastníte datovou schránku, je vaší povinností odevzdat daňové přiznání elektronicky, skrze portálu MOJE daně, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, anebo přes daňovou informační schránku.

Termín pro elektronická podání je do 4. května.

Pravděpodobně nejsnazší cestou je podání daňového přiznání online přes webové stránky Finanční správy či portálu MOJE daně. Do portálu je možné se přihlásit např. pomocí Identity občana (např. bankovní identity, eObčanky, služby mojeID či Mobilním klíčem eGovernmentu) nebo datovou schránkou.

Termín pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích na ČSSZ a vaši zdravotní pojišťovnu

Kromě daňového přiznání je nutné odevzdat také přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a také na Okresní správu sociálního zabezpečení. Termínem je v tomto případě měsíc od podání daňového přiznání.

V roce 2026 je nejzazší termín odevzdání přehledu pondělí 4. května 2026 při listinném podání daňového přiznání. Lidé odevzdávající daňové přiznání v nejzazší termín elektronicky musejí podat přehledy do čtvrtka 4. června na ČSSZ a na zdravotní pojišťovny. OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2025 daňový poradce, mají termín do pátku 1. srpna 2026.

Letos už lze podat přehled zdravotní pojišťovně pouze elektronicky. Termíny jsou navíc čtyři

Letos už lze podat přehled zdravotní pojišťovně pouze elektronicky. Termíny jsou navíc čtyři

