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Až 23 000 Kč za jeden porod. Od 1. října má na porodné nárok daleko více rodin

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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Budete v blízké době rodit? Od dnešního dne vzrostlo životní minimum, což znamená, že na porodné dosáhne daleko více matek.
Budete v blízké době rodit? Od dnešního dne vzrostlo životní minimum, což znamená, že na porodné dosáhne daleko více matek.
Autor: ChatGPT
Budete v blízké době rodit? Od dnešního dne vzrostlo životní minimum, což znamená, že na porodné dosáhne daleko více matek.
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Od dnešního dne se mění částka životního minima. To s sebou nese mnoho změn, a to zejména v oblasti sociálních dávek. Jednou z nich je porodné, které náleží při splnění stanovených podmínek v souvislosti s narozením prvního nebo druhého dítěte. Částka sama o sobě se přitom nijak nezvedá. Kvůli změně životního minima na ni však mohou nově dosáhnout i některé domácnosti, jejichž příjem byl dosud nad stanoveným limitem.

Co se dozvíte v článku
  1. Na porodné může mít nárok i otec dítěte
  2. Za každý porod a na každé dítě dávku nedostanete
  3. Rozhodující je vždy výše příjmu rodiny nebo samoživitelky
  4. Kolik za narození dítěte dostanete

Na porodné může mít nárok i otec dítěte

Porodné má sloužit na úhradu nákladů souvisejících s porodem a narozením dítěte. Předně náleží ženě s nízkým příjmem pod hraniční limit, která dítě porodila anebo převzala do náhradní rodinné péče.

Nárok na porodné může vzniknout také otci prvního nebo druhého živě narozeného dítěte, pokud matka zemřela, ke dni porodu splňovala podmínky nároku na porodné a dávka nebyla vyplacena jí ani jiné osobě.

Porodné může náležet také osobě, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Pokud dítě převzali do takové péče manželé, porodné náleží pouze jednomu z nich na základě jejich dohody. Pokud se nedohodnou, určí příjemce dávky příslušný orgán.

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Za každý porod a na každé dítě dávku nedostanete

Porodné náleží pouze na první nebo druhé živě narozené dítě. Při současném narození více dětí může vzniknout nárok na porodné na první a druhé dítě.

O dávku lze požádat až jeden rok zpětně s tím, že podmínky musí být splněny k datu narození anebo převzetí dítěte do péče, která nahrazuje péči rodičů. Dnem převzetí do péče se rozumí den právní moci rozhodnutí o převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Dítě zde nesmí být starší než 1 rok.

Vypočítejte si, zda dosáhnete na porodné
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Rozhodující je vždy výše příjmu rodiny nebo samoživitelky

Rozhodný čistý příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí před narozením nebo převzetím dítěte nesmí přesáhnout 2,7násobek jejího životního minima.

Do rozhodného příjmu se započítávají příjmy společně posuzovaných osob. Započítávají se také dávky nemocenského pojištění, např. nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství či otcovská, dále důchody a podpora v nezaměstnanosti.

Od 1. října 2026 se pak životní minimum zvyšuje pro jednotlivce, ale i první osobu v domácnosti. Komu se však naopak sníží, je druhá osoba v domácnosti a každá další v pořadí.

Člen domácnosti

Do 30. 9. 2026

Od 1. 10. 2026

Rozdíl

Jednotlivec

4 860 Kč

5 500 Kč

+640 Kč

První osoba v domácnosti

4 470 Kč

5 000 Kč

+530 Kč

Druhá a další osoba od 15 let, která není nezaopatřeným dítětem

4 040 Kč

3 750 Kč

−290 Kč

Nezaopatřené dítě do 6 let

2 480 Kč

2 480 Kč

0 Kč

Nezaopatřené dítě 6–15 let

3 050 Kč

3 050 Kč

0 Kč

Nezaopatřené dítě 15–26 let

3 490 Kč

3 490 Kč

0 Kč

Pokud si vezmeme na paškál rodinu, kde je otec a matka, čili první osoba v domácnosti a druhá osoba v domácnosti, a dále dvě nezaopatřené děti do 6 let věku s tím, že mladší je novorozenec, na základě jehož porodu je požádáno o porodné, životní minimum a rozhodný příjem pro nárok na porodné jsou následující.

Do 30. 9. 2026

Od 1. 10. 2026

1. dospělá osoba

4 470 Kč

5 000 Kč

2. dospělá osoba

4 040 Kč

3 750 Kč

1. dítě do 6 let

2 480 Kč

2 480 Kč

Novorozené dítě do 6 let

2 480 Kč

2 480 Kč

Životní minimum rodiny

13 470 Kč

13 710 Kč

2,7násobek životního minima

36 369 Kč

37 017 Kč

Pokud by měsíční čistý příjem takové rodiny činil rovných 37 000 Kč, do konce září by na porodné nebyl nárok, od 1. října však už ano.

Budete mít nárok na porodné?

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Kolik za narození dítěte dostanete

Porodné je stanoveno na 13 000 Kč při narození prvního dítěte a 10 000 Kč při narození druhého dítěte. Pokud se při prvním porodu narodí dvojčata nebo vícerčata, může porodné dosáhnout celkem 23 000 Kč. Ani při narození tří či více dětí současně se částka dále nezvyšuje, protože porodné náleží pouze na první a druhé dítě.

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Jak na porodné

Zdroj: Youtube.com
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Autor článku

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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