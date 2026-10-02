Balíčky z Temu a Shein podraží o další 2 eura za položku. Kromě cla se bude nově platit i manipulační poplatek

Každý rok bylo doručováno do Evropy čím dál větší množství balíčků z asijských e-shopů a tržišť. Vzhledem k tomu, že se jednalo o množství v řádech miliard balíčků ročně, není se čemu divit, že naprostá většina zboží byla kvůli množství prakticky nekontrolovatelná. To mělo za důsledek nejen to, že se do zemí Evropské unie dostávalo také zboží, které nesplňovalo evropské požadavky a v některých případech představovalo zdravotní či bezpečnostní riziko.
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EU se tomu rozhodla zabránit uvalením cla, kterému předtím levné zboží nepodléhalo. Dalším krokem, který má pomoci ke snížení počtu asijských balíčků, má být zavedení tzv. handling fee neboli manipulačního poplatku.
Už zavedení cla pomohlo objem balíků snížit
Od 1. července 2026 pak bylo na veškeré balíčky z AliExpressu, Sheinu, Wish, Temu apod. uvaleno clo, díky čemuž se povedlo počet příchozích balíčků zredukovat. Česká celní správa pak dokonce uvedla i konkrétní čísla.
Dle informací z tiskové zprávy z 24. září bylo za období červenec a srpen 2026, čili za první dva měsíce po zavedení cla, do České republiky dovezeno 6,6 milionu položek. Za stejné období roku 2025, kdy se ještě clo u balíčků levnějších než 150 EUR neplatilo, to bylo 20,3 milionu položek. Pokles byl opravdu znatelný a zdá se, že zavedení cla splnilo svůj účel.
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Kolik je clo u zásilek z asijských e-shopů a tržišť?
Hlavní změna v oblasti pravidel pro dovoz levných zásilek z Číny a okolních zemí do Evropy začala platit letos 1. července. Zatímco dříve byly zásilky do hodnoty 150 eur od cla osvobozeny, od zmíněného data se u nich vybírá paušální clo ve výši 3 eur.
Oněch 3 eura se navíc neplatí za celý balík, ale za každou položku zboží v zásilce, resp. za jednu položku z dané kategorie. Pokud tedy např. objednáte tričko, kabelku a nabíječku, jde o tři položky a clo činí celkem 9 eur. Za položku se přitom považuje jeden nebo více kusů stejného druhu zboží. Když byste tedy naopak objednali pět triček, jednu kabelku a jednu nabíječku, zaplatíte opět 9 eur. Protože triček je sice pět, ale všechna spadají do stejné kategorie.
U zásilek s hodnotou vyšší než 150 eur se paušální clo 3 eura neuplatňuje. V takovém případě se clo stanovuje podle běžného celního sazebníku, který zohledňuje konkrétní druh dováženého zboží.
Podstatný je dovoz ze zemí mimo EU
Vybírání cla se týká zemí ležících mimo Evropskou unii. Neznamená to však, že se automaticky vztahuje na každý nákup z asijského e-shopu. Pokud je zboží v době prodeje již umístěné v evropském skladu a do Česka je odesíláno z území EU, nejde o dovoz ze třetí země a zákazník toto clo při doručení neplatí.
Nakupující si nově připlatí dalších 50 korun. A to za položku
Od 1. listopadu 2026 se má u dovážených e-commerce zásilek ze zemí mimo Evropskou unii zavést nový manipulační poplatek. Jeho výše má podle návrhu prováděcí legislativy EU činit 2 eura za každou položku dováženého zboží.
Na rozdíl od nově zavedeného cla ve výši 3 eur se manipulační poplatek nebude týkat pouze zásilek do hodnoty 150 eur. Vybírat se má u všech e-commerce zásilek dovážených ze zemí mimo EU bez ohledu na jejich hodnotu. Poplatek se tedy bude počítat podle jednotlivých položek zboží, nikoli pouze podle celkové hodnoty balíku.
Když se tedy vrátíme k našemu příkladu s tričkem, kabelkou a nabíječkou, kromě cla si připlatíte ještě dalších 6 eur, čili 3 manipulační poplatky ve výši 2 eur každý. U nákupu pěti triček, jedné kabelky a jedné nabíječky je pak výdaj na úhradu poplatku ještě bolestivější. Kromě cla by zákazník zaplatil ještě dalších 14 eur, protože položek je v součtu 7.
Do listopadu se mohou podávat námitky
Do 1. listopadu 2026 je navíc možné, aby členské státy EU a Evropský parlament podaly proti výši poplatku případné námitky. Pokud tak neučiní a delegovaný akt bude včas zveřejněn v Úředním věstníku EU, začnou jej celní správy členských států od tohoto data vybírat.