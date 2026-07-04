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Bonus 6× 500 Kč od Raiffeisenbank a tři měsíce Portu zdarma: finanční i nákupní tipy týdne

Redakce
Dnes

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Tenhle týden jsme pro vás prošli nabídku napříč bankami, telekomunikacemi i e-shopy a vybrali akce, které se opravdu vyplatí sledovat. Pojďme se na ně podívat postupně.
aleva
Autor: Redakce a ChatGPT
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Raiffeisenbank – Běžný účet

Kdo řeší založení nového účtu, měl by se podívat na nabídku Raiffeisenbank, která za nový Chytrý účet nabízí bonus až 6× 500 Kč. Bonus se vyplácí postupně podle aktivity na účtu, takže jde spíš o odměnu za pravidelné používání než jednorázový dárek – ale za tři tisíce korun to rozhodně stojí za zvážení.

Portu

Kdo přemýšlí, jak rozumněji zacházet s úsporami, může vyzkoušet investiční platformu Portu, která nově nabízí tři měsíce provozu zcela zdarma. Stačí zadat kód VYZKOUSEJPORTU a první čtvrtrok si tak ušetříte poplatky za správu portfolia.

Vodafone

Zajímavou nabídku má i Vodafone, kde k neomezenému tarifu pořídíte telefon za 1 Kč, případně si můžete sjednat internet na 12 měsíců už od 199 Kč měsíčně. Obě akce lze kombinovat podle toho, co zrovna doma potřebujete řešit – nový mobil nebo rychlejší připojení.

Alza – paddleboardy

Léto je v plném proudu a s ním i chuť vyrazit na vodu, takže jsme pro vás na Alze vybrali pár paddleboardů, které stojí za pozornost – od kompaktnějších modelů pro rekreační plavbu až po prostornější all-round desky.

  • Aquatone Wave Plus 11'0" 2024 All-Round SUP – all-round paddleboard o délce 335 cm s nosností 145 kg a výtlakem 310 l, v balení najdete pumpu, pádlo, odnímatelnou ploutev, transportní batoh i pojistné lanko na kotník. S kódem ALZADNY404 ho pořídíte za 6 859 Kč.
  • Master paddleboard Aqua Marvin, 10' – kompaktnější 300cm paddleboard s nosností 120 kg a výtlakem 280 l, vhodný spíš pro menší vodní plochy nebo začátečníky. Se slevou 5 % vyjde na 4 650 Kč, s kódem ALZADNY54 pak ještě o 417 Kč levněji.
  • JH Standup Paddleboard Touring 320 cm Diamond – o něco kratší 320cm varianta touringové řady s nosností 120 kg, v balení navíc s řemínkem a středovou ploutví. Sleva 15 % ho srazí na 7 629 Kč, a kód ALZADNY206 ubere dalších 103 Kč.

Airalo

Kdo se chystá na cesty do zahraničí, ocení eSIM karty od Airalo, kde noví zákazníci ušetří 15 % s kódem NEWTOAIRALO15, stávající pak 10 % s kódem AIRALOESIM10. Odpadá tak shánění lokální SIM karty na letišti a starosti s roamingem.

SorryGravity

Outdoorové vybavení teď výrazně zlevnilo u SorryGravity, kde probíhá výprodej značek Cariuma a Lundhags se slevami 60 až 70 %. Pokud plánujete letní výlety do hor, je to dobrá příležitost pořídit kvalitní boty nebo bundu za zlomek ceny.

Vivantis

Kosmetika a parfémy mají tento týden hned několik slev u Vivantis – s kódem 10VIVA ušetříte 10 % na vybraných produktech, v outletu druhé jakosti pak s kódem OUTLET30 rovnou 30 %, a v sezónním výprodeji dokonce s kódem SALE60 až 60 %.

Týden u moře pod 10 tisíc korun?

Vyberte si svoji vysněnou dovolenou za cenu, která vás nezruinuje. Stačí si vybrat písečné pláže v Bulharsku, oblázky v Chorvatsku, nebo exotiku v Tunisku. Omrknout nabídku

Zlatoproradost

Pokud hledáte šperky, mrkněte na Zlatoproradost.cz, kde speciální kolekce zlevnila s kódem SPECIAL15 o 15 %, kategorie šperků s kódem SPERKY20 o 20 % a příslušenství s kódem PRISLUSENSTVI5 o 5 %.

Zoohit

Majitelé zvířat ocení nabídku Zoohit.cz, kde s kódem SLEVA15 ušetříte 15 % na vybavení pro koně, a navíc značka Schesir je aktuálně se slevou 20 %.

Gorenje

Do domácnosti se hodí i nabídka Gorenje, které nabízí slevy 10 až 30 % napříč kategoriemi – od lednic přes myčky až po pračky a sporáky. Kódy jako LEDNICE20-AFF se liší podle konkrétní kategorie spotřebiče, takže se vyplatí projít si přímo web podle toho, co zrovna potřebujete vyměnit.

Yves Rocher

A na závěr drobnost do kosmetické taštičky – Yves Rocher nabízí extra slevu 10 % a dopravu zdarma s kódem EXTRA10.

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Redakce

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