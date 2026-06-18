Bude se platit clo za celý nákup anebo za každou položku zvlášť? Zjistili jsme, jak zdraží asijské zásilky

Už jen posledních pár týdnů zbývá do doby, než definitivně přestane platit osvobození od cla u balíčků do 150 EUR, které na naše území putují ze zemí mimo Evropskou unii. Jediné, co tedy kromě ceny zboží a případného poštovného doposud platíte, je DPH ve výši 21 %, které si obvykle naúčtuje prodejce. A pokud tomu tak není, je třeba si ještě připočítat poplatek, který si určí firma za zastupování v celním řízení právě kvůli dani z přidané hodnoty.
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Od 1. července 2026 však mají nastat nenávratné změny, které mají nakupování na asijských eshopech a tržištích zneatraktivnit několikanásobně vyšší cenou. Nově se totiž začne platit i clo. Ne vždy se však balík výrazně prodraží.
Jak to bude od července se clem u balíčků z Asie?
Do konce června platí, že se clo nemusí odvádět u zásilek, jestliže jednotlivé zboží nepřesáhne hodnotu 150 EUR, což je zhruba 3600 Kč (dle směnného kurzu). Pokud dojde k dosažení částky za jednu položku, bude nutné za ni uhradit clo podle celního sazebníku anebo konkrétní dohody.
Stejně se pak postupuje i v situaci, kdy balíček zaslala jedna fyzická osoba druhé fyzické osobě jako dar, který má však hodnotu vyšší než 45 EUR anebo pokud si zboží objednal podnikatel.
Od 1. července se pak clo začne odvádět i u zásilek levnějších než 150 EUR a bude činit jednotnou částkou. Půjde o 3 eura, což je nyní v přepočtu zhruba 73 Kč. Jen o tolik se však cena jednoho balíčku mnohdy nezvedne.
Tato novinka bude platit pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, ale i právnické osoby.
Jak často nakupujete na e-shopech?
Za co se bude odvádět clo ve výši 3 euro?
Nejdříve se někteří domnívali, že částka 3 eura podraží celou zásilku pouze jednou, čili k nákupu si připočtou pouze 73 korun, což nebude znamenat tak velké podražení, jak Ministerstvo financí slibovalo. Druhou informací pak bylo, že o 3 eura se zvedne cena každé položky z nákupu. Pokud by pak někdo měl v zásilce 10 kusů zboží, což u nákupu na asijských eshopech a tržištích není kvůli levným cenám nic neobvyklého, balík by se mu prodražil o 730 Kč, což by mohlo dělat jen na cle ve finále více než na samotných cenách zboží s DPH. Ale ani takhle to není.
3 eura navíc se budou platit za každou jednotlivou tarifní položku v košíku. Pokud si tedy objednáte více kusů zboží z jedné tarifní položky, zaplatíte clo pouze jednou. Jestliže však jednotlivých položek bude víc, zaplatíte ještě za každou zvlášť.
Příklad 1: Paní Jana si na Shein nakoupila jedny plesové šaty, troje letní šaty, jeden svetr a jedny kalhoty. Clo ve výši 3 eura v tomto případě zaplatíte pouze jednou, protože se všechno zboží nachází v jedné tarifní položce.
Příklad 2: Paní Alena si na Temu objednala nářadí na zahrádku, lampičku, záložku do knihy a termohrnek. Protože se zboží nachází hned ve čtyřech tarifních položkách, bude si muset k celkové ceně ještě navíc připočítat clo za každou jednotlivou zvlášť položku. Dohromady tedy clo zaplatí 4×, což ji vyjde na dalších 292 Kč.
Příklad 3: Paní Květa taky nakoupila na Temu. Vzala si troje náušnice a dva kryty na mobil. Svému psu pak pořídila vodítko a vnučkám dohromady 4 sponky do vlasů. Přestože dohromady měla v košíku 10 položek, clo zaplatí pouze za čtyři tarifní položky, protože víc jich není. Dohromady ji clo tedy bude stát 292 Kč stejně jako v případě paní Jany, přestože má více věcí.
Pro rozlišení jednotlivých tarifních položek lze využít web Celní správy ČR, kde je veškeré zboží rozřazeno do jednotlivých kapitol a podkapitol celního sazebníku EU. Anebo, kam zboží patří, můžete najít i na Celničce.
Kdy se bude platit clo?
Pravděpodobně bude více možností a způsobu, jak a hlavně komu budete clo platit. Tím nejjednodušším bude stejně jako v případě DPH, že jej uhradíte přímo při samotném nákupu na internetovém tržišti nebo eshopu, čili že již bude připočítáno k ceně.
Pokud tomu tak nebude, počítejte s tím, že bude muset být podáno celní prohlášení. Jestliže jej podáte sami, clo i sami zaplatíte Celní správě ČR. Poslední možností je, že clo uhradíte společnosti, která vás bude u celní správy zastupovat v celním řízení. To bude firma, která vám bude zboží doručovat.
„Od 1. 7. jsou dle platné evropské legislativy elektronická tržiště, jejich zástupci či obchodníci odpovědni za podávání celního prohlášení. Fyzická osoba si pouze ve výjimečných případech bude moci podat sama celní prohlášení,“ upozorňuje Hana Štaffová, tisková mluvčí z Generálního ředitelství cel.
Někdy se clo stejně bude hradit podle jiných pravidel
Stejně jako dnes, tak i po 30. červnu bude platit, že pokud zakoupíte zboží ve vyšší hodnotě než 150 EUR, clo odvedete ve výši, jakou určí celní sazebník. Zajímavostí pak je, že to může vyjít i na 0 Kč.
Podle celního sazebníku se bude postupovat i nadále v situacích, kdy jedna fyzická osoba zasílá druhé fyzické osobě dárek, jehož hodnota přesahuje 45 EUR anebo jestliže si zásilku objednal podnikatel, pokud je plátcem DPH.
Clo pak kromě jednotné částky 3 eura anebo sazebníku může být ještě uhrazeno částkou založenou na speciální dohodě, která vznikla mezi Evropskou unií a zemí mimo území EU. To ale jen pokud zboží nakoupíte jako fyzická osoba anebo osoba, která však není plátcem DPH.