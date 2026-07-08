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Nemůžete se dočkat důchodu? Jak skončit s prací dříve a ještě přidat dobu pojištění?

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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Už byste chtěli odejít do starobního důchodu, ale ještě vám pár let chybí a předčasnému důchodu se chcete vyhnout kvůli krácení? V těchto situacích aktivně nepracujete a přesto se do důchodu počítají.
Započet neschopenky a doby na úřadu práce do důchodu
Autor: ChatGPT
Započet neschopenky a doby na úřadu práce do důchodu
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Do důchodu chce řada lidí odejít co možná nejdříve. A není na tom po celoživotní práci vůbec nic špatného. Mnohým se však kvůli zvyšování důchodového věku odchod oddálil. Situaci může za splnění zákonných podmínek vyřešit odchod do předčasného důchodu. Ten se však neobejde bez krácení. V praxi však existuje několik možností, jak nebýt před důchodem vyloženě pracovně aktivní, aniž by se toto období nezapočítalo do důchodu.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak je to s důchodovým věkem u budoucích důchodců
  2. Je vhodné odejít do předčasného důchodu?
  3. Zdravotní problémy i dobu pojištění může řešit neschopenka
  4. Pomoci může i doba na úřadu práce

Jak je to s důchodovým věkem u budoucích důchodců

Důchodový věk 65 let platí naposledy pro muže, ženy bez dětí a ženy s jedním dítětem narozené v roce 1965. Ženy s více dětmi pak mají u tohoto ročníku důchodový věk snížený podle počtu vychovaných dětí a platí, že čím více dětí vychovaly, tím je jejich důchodový věk nižší.

Od dalšího ročníku narození, tedy od roku 1966, začíná důchodový věk stoupat a u ročníku 1988 se ustálí na 67 letech. Dle legislativy metodika spočívá v tom, že u ročníku narození 1973 bude pro všechny bez ohledu na pohlaví anebo počet dětí důchodový věk 65 let a 8 měsíců. U ročníků narozených v letech 1974 až 1988 se ke věku 65 let a 8 měsíců přičte kalendářní měsíc za každý další ročník narození. Od ročníku 1988 tedy platí, že důchodový věk bude pro všechny 67 let.

Uvažujete/uvažovali jste o odchodu do předčasného důchodu?

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Je vhodné odejít do předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu lze odejít, pokud žadatel získal alespoň 40 let důchodového pojištění a zároveň splní věkovou podmínku. Tou je, že do předčasného důchodu odejde nanejvýš 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Příklad: Pan Ondřej se narodil v roce 1970 a jeho důchodový věk činí 65 let a 5 měsíců. To znamená, že do předčasného důchodu může odejít nejdříve v 62 letech a 5 měsících. Přesto by však neměl zapomínat na krácení.

To činí za každých 90 kalendářních dní 1,5 % z výpočtového základu. Pokud byla doba pojištění získána v rozsahu nejméně 45 let, krácení se snižuje na 0,75 % z výpočtového základu za každých 90 kalendářních dní.

Pokud by pan Ondřej skutečně odešel do předčasného důchodu 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, při době pojištění nižší než 45 let by došlo ke krácení o 18 % výpočtového základu. Kdyby byla získaná doba pojištění alespoň 45 let, výpočtový základ by se za ty tři roky snížil pouze o 9 %.

Vypočítejte si svůj předčasný důchod
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Zdravotní problémy i dobu pojištění může řešit neschopenka

Čím je člověk starší, tím je jeho zdraví náchylnější k nemocem nebo úrazům. Pokud má člověk zdravotní problémy, může ošetřující lékař rozhodnout o dočasné pracovní neschopnosti. Ta s sebou sice nese určitá omezení v podobě stanovených vycházek a režimu práce neschopného zaměstnance, ale jestliže je daná osoba na neschopence v zaměstnání, jedná se o náhradní dobu pojištění, která se počítá do starobního důchodu.

Stejně tak je tomu i v případě, kdy neschopenka vznikla v době zaměstnání, ale pracovní poměr již skončil, nebo pokud osoba nastoupila na dočasnou pracovní neschopnost v ochranné lhůtě.

Na neschopence můžete být po dobu, kdy trvají zdravotní důvody pro její uznání. Omezené jsou však nemocenské dávky. Na ty je nárok 380 kalendářních dnů. Tato podpůrčí doba však může být prodloužena na základě stanoviska orgánu nemocenského pojištění nejdéle o 3 měsíce. Takto lze podpůrčí dobu prodlužovat opakovaně, nejdéle však o 350 kalendářních dnů.

Neschopenka se bude v tomto případě počítat do starobního důchodu ve výši 100 %. Zároveň se také jedná o vyloučenou dobu a toto období tak nijak nesnižuje konečnou výši starobního důchodu.

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Pomoci může i doba na úřadu práce

Pokud je daná osoba nezaměstnaná, eviduje se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a požádala o podporu v nezaměstnanosti, je dobré vědět, že doba evidence na úřadu práce se počítá od 1. ledna 1996 vždy, pokud je vyplácena podpora v nezaměstnanosti.

Od 1. ledna 2014 se navíc započítává do důchodu i období evidence na úřadu práce, kdy není poskytována podpora v nezaměstnanosti z důvodu pobírání odstupného z ukončeného zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti jako taková může být za splnění podmínek poskytnuta až po dočerpání odstupného.

Osoby ve věku před důchodem pak mají výhodu. Žadatelé starší 57 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat až 11 měsíců.

V roce 2026 byla podpora v nezaměstnanosti zvýšena. Uchazeč o zaměstnání bude první tři měsíce pobírat podporu ve výši 80 % z průměrného čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, další tři měsíce 50 % a po zbytek podpůrčího období 40 %.

Nově také 80 % během prvních měsíců náleží i osobám, které se rozhodly samy ukončit zaměstnání. Od letoška už tak nejsou za odchod ze zaměstnání trestány krácením výše podpory.

Doba evidence na úřadu práce se do starobního důchodu započítává ve výši 80 %. To znamená, že ze 100 dnů evidence na úřadu práce se zohlední 80. Navíc se také jedná o vyloučenou dobu, takže nedojde k rozmělnění, a tím ani ke snížení výdělků ze zaměstnání.

Kolik let pojištění vám zbývá do starobního důchodu, můžete zjistit v aplikaci IDA.

Zdroj: Youtube.com
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Autor článku

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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