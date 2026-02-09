Finance.cz  »  Bydlení  »  Cena vody ve většině krajských měst letos podražila

Cena vody ve většině krajských měst letos podražila

Zajímá vás, jakou vlastně máte letošní cenu za vodu ve vašem krajském městě anebo jak jste na tom v porovnání s ostatními? Pojďme se společně podívat, kolik v roce 2026 stojí voda.
V naprosté většině krajských měst voda v letošním roce zdražuje. Ceny, které budeme uvádět, jsou stanoveny za 1000 litrů s DPH s tím, že sazba je zde 12 %. Součástí jednotné částky je vodné i stočné.

Kolik stojí voda v Čechách

V našem výčtu je Praha jakožto hlavní město ze všech krajských měst nejdražší. Pražené si letos zaplatí 157,21 Kč za kubík vody měsíčně. Vodné tvoří z ceny 77,87 Kč a stočné 79,34 Kč.

Když se podíváme na východ do Pardubic, voda je zde bezmála stejně drahá. Vodné činí 78,79 Kč a stočné 77,96 Kč. Jedná se tedy dohromady o částku 156,75 Kč za kubík vody.

V nedalekém Hradci Králové je pak voda o dost levnější než v předchozích dvou městech. Obyvatele vyjde v součtu na 124,80 Kč za kubík vody. Vodné v tomto případě vyjde na 60,58 Kč a stočné na 63,90 Kč.

V severnějším Liberci u Frýdlantské vodárenské společnosti stojí kubík vody 161,3 Kč, z toho je vodné 69,17 Kč a stočné 92,15 Kč. U Severočeské servisní, a.s. je cena vody za kubík nižší a stojí 156,59 Kč. Vodné je zde 86,79 Kč a stočné je 69,8 Kč.

Ve vedlejším Ústí nad Labem stojí voda stejně jako ve druhém případě v Liberci, protože dodávku zajišťuje také Severočeská servisní, a.s.. Celkem je to tedy 156,59 Kč za kubík vody. Vodné je 86,79 Kč a stočné je 69,8 Kč.

Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody v Karlových Varech bude v roce 2026 celkem 102,08 Kč včetně DPH, z toho tvoří 56,55 Kč vodné, 45,53 Kč stočné. V Karlových Varech se cena vody skládá ze dvou složek. Tou první je právě vodné a stočné a tou druhou je poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr. Tento poplatek bude činit 2557 Kč za rok.

Plzni je pak voda jedna z nejlevnějších v krajských městech. Vodné je zde stanoveno na 71,25 Kč a stočné jen na 43,96 Kč. Obyvatelé Plzně tak dohromady zaplatí měsíčně za kubík vody 115,21 Kč s DPH.

Vodu v Českých Budějovicích zajišťuje společnost Energie AG Bohemia (ČEVAK). U této společnosti je cena vody také dvousložková. Tvoří ji vodné ve výši 55,74 Kč a stočné ve výši 37,41 Kč, dohromady jde tedy o částku 93,15 Kč včetně DPH. Obyvatelé Českých Budějovic si budou muset připlatit ještě za fakturační vodoměr kategorie A v roční výši 983,36 Kč.

Jaká je cena vody na Moravě

Jednu z nejnižších cen za vodu mají v moravské metropoli – v Brně. Tam stojí kubík vody v součtu 110,18 Kč bez DPH s tím, že vodné z částky činí 53,55 Kč a stočné 56,63 Kč.

Voda v Jihlavě, kterou zajišťují Služby města Jihlavy, je pak o poznání dražší. Celkově za ni obyvatelé města zaplatí 127,69 Kč s DPH. Vodné je na rok 2026 stanoveno na 80,76 Kč a stočné, které je o poznání levnější, je 46,93 Kč.

Ve Zlíně je voda ještě dražší. V součtu vyjde na 137,82 Kč s tím, že vodné činí 71,22 Kč a stočné pak 66,6 Kč.

Olomouci zajišťuje dodávku vody Moravská vodárenská, a.s.. Ve městě voda vyjde dohromady na 126,38 Kč. Vodné z toho stojí 62,94 Kč a stočné 63,44 Kč.

Poměrně levnou vodu pak mají ještě v Ostravě. Ostravané zaplatí za vodné 56,4 Kč a za stočné 56,59 Kč. Voda v součtu s DPH stojí 112,99 Kč.

Cena vody v krajských městech přehledně v tabulce

Krajské město

Vodné

Stočné

Cena celkem

Praha

77,87 Kč

79,34 Kč

157,21 Kč

Pardubice

78,79 Kč

77,96 Kč

156,75 Kč

Hradec Králové

60,58 Kč

63,90 Kč

124,80 Kč

Liberec

69,17 Kč / 86,79 Kč

92,15 Kč / 69,8 Kč

161,30 Kč / 156,59 Kč

Ústí nad Labem

86,79 Kč

69,8 Kč

156,59 Kč

Karlovy Vary

56,55 Kč

45,53 Kč

102,08 Kč + cena za vodoměr 2 557 Kč/rok

Plzeň

71,25 Kč

43,96 Kč

115,21 Kč

České Budějovice

55,74 Kč

37,41 Kč

93,15 Kč + cena za vodoměr 983,36 Kč/rok

Brno

53,55 Kč

56,63 Kč

110,18 Kč

Jihlava

80,76 Kč

46,93 Kč

127,69 Kč

Zlín

71,22 Kč

66,6 Kč

137,82 Kč

Olomouc

62,94 Kč

63,44 Kč

126,38 Kč

Ostrava

56,4 Kč

56,59 Kč

112,99 Kč
