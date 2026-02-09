Cena vody ve většině krajských měst letos podražila

V naprosté většině krajských měst voda v letošním roce zdražuje. Ceny, které budeme uvádět, jsou stanoveny za 1000 litrů s DPH s tím, že sazba je zde 12 %. Součástí jednotné částky je vodné i stočné.
Co se dozvíte v článku
Kolik stojí voda v Čechách
V našem výčtu je Praha jakožto hlavní město ze všech krajských měst nejdražší. Pražené si letos zaplatí 157,21 Kč za kubík vody měsíčně. Vodné tvoří z ceny 77,87 Kč a stočné 79,34 Kč.
Když se podíváme na východ do Pardubic, voda je zde bezmála stejně drahá. Vodné činí 78,79 Kč a stočné 77,96 Kč. Jedná se tedy dohromady o částku 156,75 Kč za kubík vody.
V nedalekém Hradci Králové je pak voda o dost levnější než v předchozích dvou městech. Obyvatele vyjde v součtu na 124,80 Kč za kubík vody. Vodné v tomto případě vyjde na 60,58 Kč a stočné na 63,90 Kč.
V severnějším Liberci u Frýdlantské vodárenské společnosti stojí kubík vody 161,3 Kč, z toho je vodné 69,17 Kč a stočné 92,15 Kč. U Severočeské servisní, a.s. je cena vody za kubík nižší a stojí 156,59 Kč. Vodné je zde 86,79 Kč a stočné je 69,8 Kč.
Ve vedlejším Ústí nad Labem stojí voda stejně jako ve druhém případě v Liberci, protože dodávku zajišťuje také Severočeská servisní, a.s.. Celkem je to tedy 156,59 Kč za kubík vody. Vodné je 86,79 Kč a stočné je 69,8 Kč.
Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody v Karlových Varech bude v roce 2026 celkem 102,08 Kč včetně DPH, z toho tvoří 56,55 Kč vodné, 45,53 Kč stočné. V Karlových Varech se cena vody skládá ze dvou složek. Tou první je právě vodné a stočné a tou druhou je poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr. Tento poplatek bude činit 2557 Kč za rok.
V Plzni je pak voda jedna z nejlevnějších v krajských městech. Vodné je zde stanoveno na 71,25 Kč a stočné jen na 43,96 Kč. Obyvatelé Plzně tak dohromady zaplatí měsíčně za kubík vody 115,21 Kč s DPH.
Vodu v Českých Budějovicích zajišťuje společnost Energie AG Bohemia (ČEVAK). U této společnosti je cena vody také dvousložková. Tvoří ji vodné ve výši 55,74 Kč a stočné ve výši 37,41 Kč, dohromady jde tedy o částku 93,15 Kč včetně DPH. Obyvatelé Českých Budějovic si budou muset připlatit ještě za fakturační vodoměr kategorie A v roční výši 983,36 Kč.
Čím přes zimu topíte?
Jaká je cena vody na Moravě
Jednu z nejnižších cen za vodu mají v moravské metropoli – v Brně. Tam stojí kubík vody v součtu 110,18 Kč bez DPH s tím, že vodné z částky činí 53,55 Kč a stočné 56,63 Kč.
Voda v Jihlavě, kterou zajišťují Služby města Jihlavy, je pak o poznání dražší. Celkově za ni obyvatelé města zaplatí 127,69 Kč s DPH. Vodné je na rok 2026 stanoveno na 80,76 Kč a stočné, které je o poznání levnější, je 46,93 Kč.
Ve Zlíně je voda ještě dražší. V součtu vyjde na 137,82 Kč s tím, že vodné činí 71,22 Kč a stočné pak 66,6 Kč.
V Olomouci zajišťuje dodávku vody Moravská vodárenská, a.s.. Ve městě voda vyjde dohromady na 126,38 Kč. Vodné z toho stojí 62,94 Kč a stočné 63,44 Kč.
Poměrně levnou vodu pak mají ještě v Ostravě. Ostravané zaplatí za vodné 56,4 Kč a za stočné 56,59 Kč. Voda v součtu s DPH stojí 112,99 Kč.
Cena vody v krajských městech přehledně v tabulce
|
Krajské město
|
Vodné
|
Stočné
|
Cena celkem
|
Praha
|
77,87 Kč
|
79,34 Kč
|
157,21 Kč
|
Pardubice
|
78,79 Kč
|
77,96 Kč
|
156,75 Kč
|
Hradec Králové
|
60,58 Kč
|
63,90 Kč
|
124,80 Kč
|
Liberec
|
69,17 Kč / 86,79 Kč
|
92,15 Kč / 69,8 Kč
|
161,30 Kč / 156,59 Kč
|
Ústí nad Labem
|
86,79 Kč
|
69,8 Kč
|
156,59 Kč
|
Karlovy Vary
|
56,55 Kč
|
45,53 Kč
|
102,08 Kč + cena za vodoměr 2 557 Kč/rok
|
Plzeň
|
71,25 Kč
|
43,96 Kč
|
115,21 Kč
|
České Budějovice
|
55,74 Kč
|
37,41 Kč
|
93,15 Kč + cena za vodoměr 983,36 Kč/rok
|
Brno
|
53,55 Kč
|
56,63 Kč
|
110,18 Kč
|
Jihlava
|
80,76 Kč
|
46,93 Kč
|
127,69 Kč
|
Zlín
|
71,22 Kč
|
66,6 Kč
|
137,82 Kč
|
Olomouc
|
62,94 Kč
|
63,44 Kč
|
126,38 Kč
|
Ostrava
|
56,4 Kč
|
56,59 Kč
|
112,99 Kč