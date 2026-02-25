Čerpání dlouhodobého ošetřovného by se mohlo prodloužit na 180 dnů

Poslanci předložili do legislativního procesu návrh, jehož cílem je posílit prorodinnou politiku státu a umožnit lepší sladění pracovního a rodinného života. Hlavní změnou je prodloužení podpůrčí doby u dlouhodobého ošetřovného z dosavadních 90 dnů až na 180 dnů.
Co se dozvíte v článku
Dlouhodobé ošetřovné umožňuje zaměstnancům zůstat doma a pečovat o blízkého člověka, jehož zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou péči.
Podpůrčí doba je však omezena na 90 dnů. V praxi se ukazuje, že u řady zdravotních stavů, a to zejména u seniorů nebo osob s vážnými zdravotními komplikacemi, je tato doba často nedostačující.
Podstatné je, že tato devadesátidenní doba se aktuálně nijak neprodlužuje, a to ani v případě, že by ošetřovaná osoba byla během ní znovu hospitalizována.
Doba vyplácení ošetřovného se nebude prodlužovat automaticky
Navrhovaná změna proto umožní prodloužit vyplácení dávky až o další tři měsíce, tedy celkem na 180 dnů. Prodloužení ale nebude automatické. Pokud bude zdravotní stav vyžadovat péči i po uplynutí prvních 90 dnů, musí ošetřující lékař včas požádat orgán nemocenského pojištění (ČSSZ) o souhlas s prodloužením.
Po dobu prodloužení bude mít ošetřující lékař povinnost nejméně jednou měsíčně potvrdit, že potřeba dlouhodobé péče nadále trvá. Současně bude muset informovat ošetřovanou osobu (nebo jejího zástupce) o tom, zda bylo prodloužení schváleno.
Potvrzení bude sloužit i jako doklad pro zaměstnavatele pečující osoby, a to pro prokázání překážky v práci.
Žádat o prodloužení bude ošetřující lékař ČSSZ pomocí elektronické komunikace, tak jako je to běžné nyní. Zpracování dávky lze sledovat v online portálu ePortálu ČSSZ.
Motivací ke změně je stárnutí obyvatelstva
Hlavním důvodem pro prodloužení doby čerpání je stárnutí populace a horší zdravotní stav části seniorů.
Nepřerušená domácí péče by mohla v určitých případech snížit potřebu umístění nemocného do ústavního zařízení nebo omezit nutnost využívat placené sociální služby.
Jak se vypočítá dlouhodobé ošetřovné?
Pro výpočet dlouhodobého ošetřovného se vychází z tzv. denního vyměřovacího základu. Jde o průměrný denní příjem za rozhodné období, zpravidla 12 měsíců před vznikem potřeby péče.
Vypočítá se tak, že se sečtou příjmy z tohoto období, vydělí počtem kalendářních dnů (bez tzv. vyloučených dnů, například dnů, kdy byla vyplácena nemocenská) a získaná částka tvoří denní vyměřovací základ. Ten se pak podle zákona o nemocenském pojištění upravuje redukcí přes tři hranice, čímž vzniká tzv. redukovaný denní vyměřovací základ.
Dlouhodobé ošetřovné se od prvního dne vyplácí ve výši 60 % tohoto redukovaného denního vyměřovacího základu za jeden kalendářní den.
Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné
Pro nárok na dlouhodobé ošetřovné musí být ošetřující osoba účastníkem nemocenského pojištění. U zaměstnanců to znamená, že pojištění musí trvat alespoň 90 dní během posledních čtyř měsíců před nástupem na dávku. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je podmínkou alespoň tři měsíce dobrovolného pojištění bezprostředně před dávkou. OSVČ nesmí během pobírání dávky vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.
Dále musí být ošetřovaná osoba hospitalizována minimálně čtyři dny a zdravotní stav po propuštění z nemocnice musí vyžadovat domácí péči po dobu nejméně 30 dní. Ošetřující lékař pak vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče v den propuštění nebo do tří pracovních dnů a žádost o dávku je možné podat do osmi dnů po propuštění.
Jak požádat o dlouhodobé ošetřovné?
Ošetřující lékař vystaví „Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče“ prostřednictvím ePortálu ČSSZ nebo své aplikace a elektronicky jej odešle ČSSZ. Při tomto procesu se vygeneruje číselný identifikátor, který zaměstnanec sdělí zaměstnavateli. Zaměstnavatel následně ověří potvrzení od lékaře a odešle ČSSZ tiskopis „Oznámení zaměstnavatele o žádosti zaměstnance o dávku“, na jehož základě je dávka vyplácena.