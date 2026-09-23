Dálniční známky už automaticky nezdraží. Jaké budou jejich ceny v roce 2027?

Řidiči osobních aut se v příštím roce dalšího zdražení dálničních známek nedočkají. Poslanecká sněmovna schválila zrušení jejich automatické valorizace, která zohledňovala inflaci a rozšiřování dálniční sítě. Ceny dálničních známek tak mají v roce 2027 zůstat na letošní úrovni. Změna se dotkne také jednodenní známky, která má nově platit celých 24 hodin.
Co se dozvíte v článku
- Vládní poslanci: ceny dálničních známek v roce 2027 nevzrostou
- Budou mít elektromobily dálnice stále zdarma? Co vozidla na plyn?
- Od roku 2027 bude 24hodinová dálniční známka platit 24 hodin, ne pouze do půlnoci
- Opozice kritizuje zrušení valorizace dálničních známek
- Je již ukončení valorizace cen dálničních známek schváleno?
- Kde koupit dálniční známky?
- Kdo je osvobozen od poplatku za dálniční známku?
Vládní poslanci: ceny dálničních známek v roce 2027 nevzrostou
Poslanci vládní koalice schválili novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která ruší automatickou valorizaci cen dálničních známek.
Ceny dálničních známek tedy i v roce 2027 budou následující:
|Typ dálniční známky
|Cena dálniční známky
|Roční
|2570 Kč
|Měsíční
|480 Kč
|Desetidenní
|300 Kč
|Denní
|230 Kč
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR
Ministr dopravy Ivan Bednárik schválení novely komentoval takto: „Od roku 2022 cena dálničních známek vzrostla o 70 %, zatímco mýtné pro nejtěžší kamiony se za stejné období zvýšilo o 19 %. Takový nepoměr není vůči řidičům osobních aut fér. Jsme tranzitní zemí a je správné, aby se na údržbě našich dálnic odpovídajícím způsobem podílely také zahraniční kamiony, které přes Česko projíždějí. Právě proto připravujeme změny v mýtném systému. Chceme spravedlivější rozdělení nákladů za údržbu komunikací.“
Jste pro automatickou valorizaci cen dálničních známek?
Budou mít elektromobily dálnice stále zdarma? Co vozidla na plyn?
Ano, také v roce 2027 zůstávají v platnosti slevy pro nízkoemisní vozidla.
Vozidla na zemní plyn (CNG a LNG, nikoliv LPG) platí polovinu běžné ceny dálniční známky, plug-in hybridy s emisemi CO₂ do 50 g/km čtvrtinu. Elektromobily a vozidla s vodíkovým pohonem zůstávají od poplatku osvobozena.
Cena pro vozidla na zemní plyn (CNG a LNG, neplatí pro LPG)
|Typ dálniční známky
|Cena dálniční známky
|Roční
|1280 Kč
|Měsíční
|240 Kč
|Desetidenní
|150 Kč
|Denní
|110 Kč
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR
Ceny dálničních známek pro plug-in hybridy (CO₂ max 50 g/km) zůstává rovněž stejná:
|Typ dálniční známky
|Cena dálničních známek
|Roční
|640 Kč
|Měsíční
|120 Kč
|Desetidenní
|70 Kč
|Denní
|50 Kč
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR
Tyto sazby platí automaticky pro vozidla registrovaná v České republice. Pro vozidla registrovaná v zahraničí je nutné podat žádost oznámení o osvobození.
Od roku 2027 bude 24hodinová dálniční známka platit 24 hodin, ne pouze do půlnoci
Shoda v poslanecké sněmovně mezi koalicí a opozicí panovala na návrhu, který stanovuje, že 24hodinová dálniční známka bude platit 24 hodin od začátku její platnosti, nikoli do půlnoci, jak je tomu doposud.
Opozice kritizuje zrušení valorizace dálničních známek
Opoziční poslanci kritizovali zrušení valorizace dálničních známek, protože tím přijde Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) v roce 2027 dle důvodové zprávy o zhruba 488 milionů korun a v roce 2028 přibližně o 739 milionů. Příjmy SFDI z prodeje dálničních známek činí kolem 9 miliard korun.
Navíc valorizace dálničních známek měla automaticky zohledňovat růst spotřebitelských cen (inflace) a meziroční nárůst délky dálniční sítě.
Ministerstvo dopravy dříve upozornilo, že veškeré příjmy z dálničních známek jdou zpět do výstavby a údržby dálnic a slouží tedy těm, kteří je platí.
Je již ukončení valorizace cen dálničních známek schváleno?
Ne, není. Návrh o ukončení valorizace cen dálničních známek musí schválit Senát ČR a musí jej podepsat prezident Petr Pavel.
Kde koupit dálniční známky?
Elektronické dálniční známky elektronicky nakupujte pouze na oficiálních webových stránkách Elektronické dálniční známky (www.edalnice.gov.cz/).
Dálniční známky dále můžete zakoupit i na čerpacích stanicích EuroOil a pobočkách České pošty, kde nadiktujete údaje o vašem vozidle.
Kdo je osvobozen od poplatku za dálniční známku?
Osvobozena od poplatku jsou i nadále vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením (ZTP nebo ZTP/P), pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká a vozidla přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou.