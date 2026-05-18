Daň z nemovitosti musíte zaplatit do dvou týdnů. Plno lidem už nedojde papírová složenka

Podávali jste letos daňové přiznání k dani z nemovitých věcí? Víckrát ho už podávat nemusíte, ledaže byste získali do vlastnictví další nemovitost anebo nějakým způsobem podstatně změnili parametry té první. Za to daň z nemovitých věcí budete muset platit pravidelně každý rok. Termín platby je navíc už za dva týdny.
Termíny platby daně z nemovitosti mohou být dva
Daň z nemovitých věcí musí být uhrazena do uplynutí pěti kalendářních měsíců, které následují po zdaňovacím období (kalendářním roce), za který má být daň uhrazena. Každý rok tedy musí být zaplacena do 31. května, což v roce 2026 vychází na nedělí. Proto se datum splatnosti posouvá na následující pracovní den, na pondělí 1. června. To platí pro daň, jejíž výše nepřesáhne 5000 Kč.
Vyšší daň si poplatníci mohou rozložit do dvou splátek s tím, že první polovinu částky zaplatí právě do pondělí 1. června a druhou do pondělí 30. listopadu.
Finanční správa vám sama pošle informace k platbě
Finanční správa ve své tiskové zprávě uvedla, že údaje a pokyny k platbě daně z nemovitých věcí začala rozesílat už 22. dubna. Očekávat můžete buď složenku, e-mail anebo zprávu do datové schránky. Informace k platbě vám pak musí dorazit letos nejpozději do 25. května. Pokud byste do tohoto termínu neobdrželi údaje k platbě e-mailem a datovou schránku nevlastníte, nejprve si zkontrolujte hromadné zprávy a hned potom spam. Až když se ujistíte, že pokyny nedorazily ani poštou do schránky, kontaktujte svého správce daně. Tím je finanční úřad, v jehož územním obvodu se nachází nemovitost, kterou vlastníte.
Pokud naopak očekáváte platební údaje v papírové podobě do fyzické schránky a nepřichází, zkontrolujte si e-mail, popř. datovou schránku, než kontaktujete příslušný finanční úřad.
Komu chodí platební údaje pro úhradu daně z nemovitosti e-mailem?
Finanční správa nezasílá platební údaje e-mailem automaticky. Odešle je jen těm, kteří se k této službě přihlásí, a to nejpozději do 15. března daného roku. Pro zaslání údajů tímto způsobem tedy už letos uplynula lhůta. Přesto se můžete přihlásit i tak a očekávat pokyny k úhradě daně v e-mailu další rok.
„Platební údaje k dani z nemovitých věcí jsou automaticky zasílány poplatníkovi, který má zpřístupněnu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající a zároveň není přihlášen k jiné službě zasílání platebních údajů (např. prostřednictvím SIPO nebo e-mailem). K zasílání údajů do datové schránky není nutné se zvlášť přihlašovat. Pokud má poplatník zřízeny oba typy datových schránek, informace je doručena do datové schránky fyzické osoby (nepodnikající),“ upřesňuje Patrik Madle, tiskový mluvčí z Generálního finančního ředitelství.
V papírové podobě (poštovní poukázce) pak údaje pro platbu dojdou těm osobám, kterým nejsou zasílány e-mailem ani datovou schránkou.
Finanční správa uvádí, že naprostou většinu platebních údajů odešle elektronicky. Zhruba milion přistane v datových schránkách a dalších více než milion poplatníků je obdrží e-mailem. Papírových složenek hodlá do 25. května doručit přibližně 1,8 milionu. Okolo 47 tisíc osob pak daň z nemovitých věcí hradí prostřednictvím služby SIPO od České pošty.
„Zájemce o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO) odevzdá pro účely nastavení tohoto způsobu placení daně nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období svému správci daně Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO spolu se spojovacím číslem SIPO. V případě bezhotovostní úhrady SIPO inkasem z bankovního účtu je třeba zohlednit částku daně z nemovitých věcí v nastaveném limitu pro SIPO. V daném roce i v dalších letech se pak již nemusí o nic starat,“ dodává Patrik Madle.
Údaje pro zaplacení daně najdete i online
Abyste získali údaje pro platbu daně z nemovitých věcí, nemusíte volat ani psát na finanční úřad. Pokud vlastníte některou z uznávaných elektronických identit (např. bankovní identitu, eObčanku, mobilní klíč eGovernmentu apod.), můžete si údaje pro platbu zjistit přes internet, a to přes Online finanční úřad, do kterého se dostanete prostřednictvím portálu mojedane.cz
Po přihlášení se vámi vybranou elektronickou identitou vstoupíte do rozhraní DIS+ kliknutím na dlaždici s vaším jménem a následně vyberete možnost Informace a nastavení o subjektu a dole vyberete možnost Daň z nemovitých věcí. Následně se vám zobrazí přehled o dani na příslušné zdaňovacím období, čili výše daně, ale i kterému finančnímu úřadu ji budete muset zaplatit. Když na daný finanční úřad kliknete, zobrazí se vám podrobnější informace k platbě. Pokud navíc zvolíte položku platební údaje, vyskočí vám dialogové okno, kde se vám zobrazí vše potřebné, jako je
- číslo bankovního účtu,
- IBAN a BIC,
- celková částka k úhradě, čili výše daně z nemovitých věcí,
- variabilní symbol,
- datum splatnosti a
- případná zpráva pro příjemce.
Abyste tyto údaje nemuseli složitě opisovat do internetového nebo mobilního bankovnictví, zobrazí se vám v okně také QR kód pro rychlejší a hlavně přesné zadání platby. Údaje si lze také uložit jako opis v PDF.
Důležité je zmínit, že pokud vlastníte více nemovitostí v různých krajích, jednotlivě stanovené daně se nesčítají. To znamená, že každou daň budete muset uhradit příslušnému finančnímu úřadu zvlášť. A stejně tak to bude i s doručením platebních údajů. Pokud tedy vlastníte např. byt v Praze a k tomu ještě navíc chalupu v kraji Vysočina, platební údaje vám k jednotlivým nemovitostem dorazí zvlášť a odděleně je také budete muset finanční správě zaplatit.
Jak je to, když platební údaje chodí složenkou a mám více nemovitostí
Pokud poplatníkovi chodí pokyny k zaplacení daně složenkou, vlastní více nemovitostí v jednom kraji, ale daň v součtu nepřesáhne 5000 Kč, obdrží poplatník jednu souhrnnou složenku. Pokud je však daň vyšší než 5000 Kč anebo se jedná o více nemovitostí v různých krajích ČR, finanční správa poplatníkovi zašle více složenek v jedné obálce.
Nezapomeňte pak, že platba složenkou je zpoplatněna dle tarifu České pošty.