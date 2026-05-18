Finance.cz  »  Daně a mzdy

Daň z nemovitosti musíte zaplatit do dvou týdnů. Plno lidem už nedojde papírová složenka

Vlastníte nemovitost? V takovém případě za ni budete muset také zaplatit daň. Každý rok pak musí být uhrazena do konce měsíce května. Kdy a jak vám dojdou údaje k platbě?
Autor: Shutterstock
Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

Podávali jste letos daňové přiznání k dani z nemovitých věcí? Víckrát ho už podávat nemusíte, ledaže byste získali do vlastnictví další nemovitost anebo nějakým způsobem podstatně změnili parametry té první. Za to daň z nemovitých věcí budete muset platit pravidelně každý rok. Termín platby je navíc už za dva týdny.

Co se dozvíte v článku
  1. Termíny platby daně z nemovitosti mohou být dva
  2. Finanční správa vám sama pošle informace k platbě
  3. Komu chodí platební údaje pro úhradu daně z nemovitosti e-mailem?
  4. Údaje pro zaplacení daně najdete i online
  5. Jak je to, když platební údaje chodí složenkou a mám více nemovitostí

Termíny platby daně z nemovitosti mohou být dva

Daň z nemovitých věcí musí být uhrazena do uplynutí pěti kalendářních měsíců, které následují po zdaňovacím období (kalendářním roce), za který má být daň uhrazena. Každý rok tedy musí být zaplacena do 31. května, což v roce 2026 vychází na nedělí. Proto se datum splatnosti posouvá na následující pracovní den, na pondělí 1. června. To platí pro daň, jejíž výše nepřesáhne 5000 Kč.

Vyšší daň si poplatníci mohou rozložit do dvou splátek s tím, že první polovinu částky zaplatí právě do pondělí 1. června a druhou do pondělí 30. listopadu.

Srovnání spořicích účtů v dubnu 2026: řada bank zvyšuje sazby, lídr má úrokovou sazbu nad 5 % Přečtěte si také:

Srovnání spořicích účtů v dubnu 2026: řada bank zvyšuje sazby, lídr má úrokovou sazbu nad 5 %

Finanční správa vám sama pošle informace k platbě

Finanční správa ve své tiskové zprávě uvedla, že údaje a pokyny k platbě daně z nemovitých věcí začala rozesílat už 22. dubna. Očekávat můžete buď složenku, e-mail anebo zprávu do datové schránky. Informace k platbě vám pak musí dorazit letos nejpozději do 25. května. Pokud byste do tohoto termínu neobdrželi údaje k platbě e-mailem a datovou schránku nevlastníte, nejprve si zkontrolujte hromadné zprávy a hned potom spam. Až když se ujistíte, že pokyny nedorazily ani poštou do schránky, kontaktujte svého správce daně. Tím je finanční úřad, v jehož územním obvodu se nachází nemovitost, kterou vlastníte.

Pokud naopak očekáváte platební údaje v papírové podobě do fyzické schránky a nepřichází, zkontrolujte si e-mail, popř. datovou schránku, než kontaktujete příslušný finanční úřad.

Využili byste při koupi nemovitosti půjčku bez zajištění nemovitosti?

Zobraz výsledek
Počet Rakušanů žijících v „chudobě“ stoupá, jaká je rakouská „chudoba“? Přečtěte si také:

Počet Rakušanů žijících v „chudobě“ stoupá, jaká je rakouská „chudoba“?

Komu chodí platební údaje pro úhradu daně z nemovitosti e-mailem?

Finanční správa nezasílá platební údaje e-mailem automaticky. Odešle je jen těm, kteří se k této službě přihlásí, a to nejpozději do 15. března daného roku. Pro zaslání údajů tímto způsobem tedy už letos uplynula lhůta. Přesto se můžete přihlásit i tak a očekávat pokyny k úhradě daně v e-mailu další rok.

Platební údaje k dani z nemovitých věcí jsou automaticky zasílány poplatníkovi, který má zpřístupněnu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající a zároveň není přihlášen k jiné službě zasílání platebních údajů (např. prostřednictvím SIPO nebo e-mailem). K zasílání údajů do datové schránky není nutné se zvlášť přihlašovat. Pokud má poplatník zřízeny oba typy datových schránek, informace je doručena do datové schránky fyzické osoby (nepodnikající),“ upřesňuje Patrik Madle, tiskový mluvčí z Generálního finančního ředitelství.

V papírové podobě (poštovní poukázce) pak údaje pro platbu dojdou těm osobám, kterým nejsou zasílány e-mailem ani datovou schránkou.

Finanční správa uvádí, že naprostou většinu platebních údajů odešle elektronicky. Zhruba milion přistane v datových schránkách a dalších více než milion poplatníků je obdrží e-mailem. Papírových složenek hodlá do 25. května doručit přibližně 1,8 milionu. Okolo 47 tisíc osob pak daň z nemovitých věcí hradí prostřednictvím služby SIPO od České pošty.

Zájemce o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO) odevzdá pro účely nastavení tohoto způsobu placení daně nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období svému správci daně Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO spolu se spojovacím číslem SIPO. V případě bezhotovostní úhrady SIPO inkasem z bankovního účtu je třeba zohlednit částku daně z nemovitých věcí v nastaveném limitu pro SIPO. V daném roce i v dalších letech se pak již nemusí o nic starat,“ dodává Patrik Madle.

Bílé plomby letos hradí pojišťovna. To ale ještě neznamená, že nebudete zubařům doplácet Přečtěte si také:

Bílé plomby letos hradí pojišťovna. To ale ještě neznamená, že nebudete zubařům doplácet

Údaje pro zaplacení daně najdete i online

Abyste získali údaje pro platbu daně z nemovitých věcí, nemusíte volat ani psát na finanční úřad. Pokud vlastníte některou z uznávaných elektronických identit (např. bankovní identitu, eObčanku, mobilní klíč eGovernmentu apod.), můžete si údaje pro platbu zjistit přes internet, a to přes Online finanční úřad, do kterého se dostanete prostřednictvím portálu mojedane.cz

Po přihlášení se vámi vybranou elektronickou identitou vstoupíte do rozhraní DIS+ kliknutím na dlaždici s vaším jménem a následně vyberete možnost Informace a nastavení o subjektu a dole vyberete možnost Daň z nemovitých věcí. Následně se vám zobrazí přehled o dani na příslušné zdaňovacím období, čili výše daně, ale i kterému finančnímu úřadu ji budete muset zaplatit. Když na daný finanční úřad kliknete, zobrazí se vám podrobnější informace k platbě. Pokud navíc zvolíte položku platební údaje, vyskočí vám dialogové okno, kde se vám zobrazí vše potřebné, jako je

  • číslo bankovního účtu,
  • IBAN a BIC,
  • celková částka k úhradě, čili výše daně z nemovitých věcí,
  • variabilní symbol,
  • datum splatnosti a
  • případná zpráva pro příjemce.

Abyste tyto údaje nemuseli složitě opisovat do internetového nebo mobilního bankovnictví, zobrazí se vám v okně také QR kód pro rychlejší a hlavně přesné zadání platby. Údaje si lze také uložit jako opis v PDF.

Důležité je zmínit, že pokud vlastníte více nemovitostí v různých krajích, jednotlivě stanovené daně se nesčítají. To znamená, že každou daň budete muset uhradit příslušnému finančnímu úřadu zvlášť. A stejně tak to bude i s doručením platebních údajů. Pokud tedy vlastníte např. byt v Praze a k tomu ještě navíc chalupu v kraji Vysočina, platební údaje vám k jednotlivým nemovitostem dorazí zvlášť a odděleně je také budete muset finanční správě zaplatit.

Vypočítejte si výši vaší daně z nemovitosti na naší kalkulačce

MM26_NL

nápověda
Vyberte druh nemovitosti
nápověda
Zahrnuje se do daňového přiznání a vypočítává se tedy pouze v případě, že výměra zastavěné plochy přesahuje 16 m2.
nápověda
V případě, že na pozemku žádnou nemovitou stavbu nemáte, zadejte 0.
nápověda
Uveďte pouze podlaží s výměrou alespoň dvou třetin zastavěné plochy.
nápověda
Údaj naleznete v Seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, stanovenými vyhláškou ministerstva zemědělství.
Koeficienty pro svou nemovitost
nápověda
Obec může vyhláškou pro jednotlivá území obce koeficient zvýšit o jednu kategorii. V Praze může město koeficient 4,5 navýšit na 5,0.
nápověda
Pokud je nemovitost umístěna v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti, pak vyplňte 2; pokud nikoli vyplňte 1.
nápověda
Uveďte místní koeficient, pokud jej stanovila obec, v jejímž katastru se nemovitost nachází. Pozor, některé obce mohou mít odlišné místní koeficienty i pro některé ulice či parcely v rámci stejné obce.
Nemovitost je umístěna v národním parku nebo v zóně I. chráněné krajinné oblasti
nápověda
Je-li předmětem daně zdanitelná stavba, vyplňte číslo popisné nebo evidenční, které jí bylo přiděleno.
nápověda
Uveďte parcelní číslo, na kterém se označený druh pozemku nachází. Parcelní číslo se zapíše tak, že před lomítkem se zapíše kmenové číslo parcely a za lomítkem poddělení.
Podprůměrné příjmy a nadprůměrný důchod? Je to možné častěji, než si myslíte… Přečtěte si také:

Podprůměrné příjmy a nadprůměrný důchod? Je to možné častěji, než si myslíte…

Jak je to, když platební údaje chodí složenkou a mám více nemovitostí

Pokud poplatníkovi chodí pokyny k zaplacení daně složenkou, vlastní více nemovitostí v jednom kraji, ale daň v součtu nepřesáhne 5000 Kč, obdrží poplatník jednu souhrnnou složenku. Pokud je však daň vyšší než 5000 Kč anebo se jedná o více nemovitostí v různých krajích ČR, finanční správa poplatníkovi zašle více složenek v jedné obálce.

Nezapomeňte pak, že platba složenkou je zpoplatněna dle tarifu České pošty.

Jak dlouho a kolik musíte vydělávat na předčasný důchod 21 000 Kč? Přečtěte si také:

Jak dlouho a kolik musíte vydělávat na předčasný důchod 21 000 Kč?

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Témata:




Nejnovější články

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Podle Mikuláše musíte být trochu naivní, abyste měnili svět

Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Od tajných spolků k tripartitě: Jak pracující táhnou za jeden provaz

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025