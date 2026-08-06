Deset nevýhod odchodu do předčasného důchodu

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Termín odchodu do starobního důchodu je individuálním rozhodnutím. I přes nižší penzi proto někteří žadatelé o důchod ze zdravotních, rodinných, osobních nebo pracovních důvodů preferují předčasný důchod. Jaká negativa však předčasný důchod přináší?
Co se dozvíte v článku
- Nutnost získání vyšší doby pojištění
- Krácení za předčasnost
- Trvalé krácení důchodu
- Získání nižší doby pojištění
- Nižší valorizace do dosažení důchodového věku
- Omezená možnost přivýdělku
- Negativní vliv na pozůstalostní důchody
- Předčasní důchodci nemohou pobírat podporu v nezaměstnanosti
- Nelze odejít do předčasného důchodu zpětně
- Nevzniká nárok na nemocenskou
Nutnost získání vyšší doby pojištění
Zatímco pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění v rozsahu alespoň 35 let, tak nárok na přiznání předčasného důchodu vzniká pouze při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Podmínky pro odchod do předčasného důchodu jsou tedy přísnější a předčasný důchod není pro každého.
Krácení za předčasnost
Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které standardně činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při získání vysoké doby pojištění alespoň v rozsahu 45 let je krácení u předčasného důchodu poloviční. Do doby pojištění pro nižší krácení předčasného důchodu se však některé náhradní doby pojištění nezapočítávají, takže splnit tuto zákonnou podmínku je poměrně náročné.
Kalkulačka předčasného důchodu
Trvalé krácení důchodu
Předčasný důchod je z důvodu krácení nižší trvale a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává a ani případný příjem v budoucnosti po dosažení řádného důchodového věku není důvodem pro snížení krácení u předčasného důchodu.
Získání nižší doby pojištění
Zájemci o předčasný důchod by měli počítat s tím, že měsíční částka předčasného důchodu je nižší oproti měsíční částce řádného starobního důchodu nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Získaná doba pojištění přitom hraje při samotném výpočtu starobního důchodu významnou roli a každý ukončený rok pojištění značně zvyšuje měsíční částku starobního důchodu.
Nižší valorizace do dosažení důchodového věku
Předčasní důchodci musí dále počítat s nižší pravidelnou lednovou valorizací. Až do dosažení řádného důchodového věku se totiž předčasným důchodcům z důvodu každoroční valorizace zvyšuje pouze základní výměra důchodu a procentní výměra důchodu nikoliv. Během let se tak finanční nůžky mezi případným řádným starobním důchodem a předčasným důchodem z důvodu omezené valorizace nadále mírně rozevírají.
Omezená možnost přivýdělku
V posledních letech stoupá počet penzistů, kteří si ke svému důchodu přivydělávají. Zatímco řádní starobní důchodci mohou mít libovolný příjem, tak předčasní důchodci mohou mít pouze příjem, ze kterého nevzniká povinnost platit sociální pojištění. Uvedené omezení přitom platí do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, tak si již rovněž může přivydělávat libovolně. V praxi mají předčasní důchodci nejčastěji brigády na pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění, takže možnosti vlastního příjmu mají velmi omezené.
Negativní vliv na pozůstalostní důchody
Vdovské, vdovecké i sirotčí důchody se pobírají z důchodu, který zemřelý pobíral nebo na který by měl nárok. Vzhledem k tomu, že předčasný důchod je nižší než případný řádný starobní důchod, tak to mimo jiné znamená i případně nižší pozůstalostní důchody.
Předčasní důchodci nemohou pobírat podporu v nezaměstnanosti
Nezaměstnaní občané v evidenci na úřadu práce, kteří získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. To však neplatí pro starobní důchodce (řádné ani předčasné). Nelze tedy počítat s tím, že se bude pobírat současně podpora v nezaměstnanosti a předčasný důchod. Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se však počítá pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění, proto je vhodné před odchodem do předčasného důchodu vyčerpat podporu v nezaměstnanosti a teprve potom odejít do předčasného důchodu. Od roku 2026 mají lidé starší 57 let nárok na podpůrčí dobu u podpory v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců.
Nelze odejít do předčasného důchodu zpětně
Odchod do předčasného důchodu je potřeba si pečlivě promyslet, protože o předčasný důchod nelze požádat zpětně, zatímco o řádný starobní důchod je možné požádat a proplatit až pět let zpětně.
Nevzniká nárok na nemocenskou
Vzhledem k tomu, že předčasní důchodci nemohou mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, tak v případě pracovní neschopnosti nemohou předčasní důchodci pobírat nemocenskou.