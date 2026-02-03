Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Deset omylů ohledně důchodových příjmů

Deset omylů ohledně důchodových příjmů

Dosahované příjmy před odchodem do důchodu zásadně ovlivňují měsíční částku starobního důchodu. Které příjmy se však nepočítají? Které odpracované roky mají nejvyšší vliv? Jak je to při dvou současných příjmech? Jak zvyšuje tisícovka navíc důchod?
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Sdílet

Základním vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu (řádného i předčasného) je osobní vyměřovací základ neboli průměrná mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Podívejme se na vybrané nepravdy týkající se důchodových příjmů.

Vyšší příjmy ovlivňují celou částku důchodu

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Vlastní průběh pojištění přitom ovlivňuje pouze procentní výměru důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni žadatelé o starobní důchod stejně vysokou bez ohledu na dosahované příjmy. V roce 2026 činí základní výměra 4 900 Kč. 

Důchodová kalkulačka – výpočet důchodu v roce 2026

Rozhodující jsou příjmy v daňovém přiznání

Pro důchodové účely se hodnotí pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Výši starobního důchodu nelze odvozovat od částek uvedených v daňovém přiznání, protože v daňovém přiznání bývají uvedeny všechny zdanitelní příjmy, tedy i pasivní příjmy, ze kterých se přitom sociální pojištění nikdy neplatí. Roční vyměřovací základy, které vstupují do výpočtové formule starobního důchodu, mohou být v praxi citelně nižší než roční daňové základy.

Nadprůměrné příjmy zvyšují výchovné

Zpravidla ženy mají nárok na výchovné k důchodu, které činí 500 Kč na každé dítě. Částka výchovného je přitom stejně vysoká bez ohledu na dosahované příjmy, ať už vlastní nebo vychovaných dětí. Vysoké příjmy nikterak částku výchovného nezvyšují.

Výchova prvního a druhého dítěte už nebude oceňována výchovným k důchodu. Čekají nás navíc ještě další změny Přečtěte si také:

Výchova prvního a druhého dítěte už nebude oceňována výchovným k důchodu. Čekají nás navíc ještě další změny

Vysoké příjmy automaticky znamenají nadprůměrný důchod

Většina lidí s vysokými příjmy má i nadprůměrný starobní důchod. Není to však pravidlem. Výši státního důchodu totiž ovlivňuje i získaná doba pojištění. Při získání pouze minimální doby pojištění nezaručují ani mírně nadprůměrné příjmy průměrný starobní důchod. Při samotném výpočtu řádného starobního důchodu je navíc podstatná i právě získaná doba pojištění, která je někdy trochu opomíjená. Velmi důležitý je i samotný termín odchodu do starobního důchodu, neboť krácení u předčasného důchodu je poměrně výrazné.

Důchod po 25 letech doby pojištění? Od 1. ledna 2027 možná realita Přečtěte si také:

Důchod po 25 letech doby pojištění? Od 1. ledna 2027 možná realita

Osobní vyměřovací základ nemůže být nižší než minimální mzda

Průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ) může být při samotném výpočtu starobního důchodu výrazně nižší, než činí aktuální minimální mzda v roce odchodu do starobního důchodu. Přestože v roce 2026 činí minimální mzda 22 400 Kč, tak mohou mít někteří žadatelé o starobní důchod osobní vyměřovací základ i třeba pouze 17 000 Kč. V praxi k tomu dochází zejména u lidí s obecně nízkými příjmy, kteří měli navíc mezery v pojištění.

Počítají se příjmy za posledních 20 let

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 vypočítává z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025. Hodnotí se tedy velmi dlouhé příjmové období a nezohledňují se tak pouze příjmy v posledních deseti, dvaceti nebo třiceti letech, jak se někdy špatně interpretuje. 

Jak se liší důchod přiznaný v letech 2022 až 2026? Rozdíly mohou být propastné, koho valorizace zvýhodnily? Přečtěte si také:

Jak se liší důchod přiznaný v letech 2022 až 2026? Rozdíly mohou být propastné, koho valorizace zvýhodnily?

Předdůchodové příjmy mají větší vliv

Při samotném výpočtu starobního důchodu platí, že všechny rozhodné příjmy mají na samotnou částku osobního vyměřovacího základu stejný vliv. Jednotlivé roční vyměřovací základy od roku 1986 se totiž přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Tento postup je spravedlivý, protože každý žadatel o starobní důchod měl nejvyšší příjmy v jiném období svého života. 

Tisícikoruna navíc zvyšuje důchod všem stejně

Každé zvýšení osobního vyměřovacího základu je pro samotný výpočet starobního důchodu velmi přínosné. Neplatí však, že zvýšením osobního vyměřovacího základu se zvýší starobní důchod všem stejně. Osobní vyměřovací základ se totiž při výpočtu starobního důchodu redukuje a v první redukční hranici se započítává ze 100 % a ve druhé redukční hranici z 26 %. Vliv na zvýšení má i získaná doba pojištění. Při vysoké době pojištění se z důvodu vyššího osobního vyměřovacího základu o tisícikorunu zvýší celková částka důchodu nejvíce.

školení pri začínající mzdové účetní

Dvě zaměstnání zvyšují i dobu pojištění

Kdo má současně dva příjmy, ze kterých platí sociální pojištění, např. z důvodu práce na zkrácený úvazek pro dva zaměstnavatele, tomu se pro důchodové účely budou příjmy za každý takový měsíc sčítat. Doba pojištění z důvodu zaměstnání pro dva zaměstnavatele současně se však nezvyšuje. Žádný odpracovaný měsíc se nemůže pro budoucí výpočet starobního důchodu počítat jako dva měsíce.

Pracujete pro dva zaměstnavatele? 10 daňových pravidel, které by vám neměli uniknout Přečtěte si také:

Pracujete pro dva zaměstnavatele? 10 daňových pravidel, které by vám neměli uniknout

Trojnásobné příjmy znamenají trojnásobný důchod

Vzhledem k tomu, že všichni starobní důchodci mají stejně vysokou základní výměru důchodu a osobní vyměřovací základ se při výpočtu důchodu redukuje, tak čím vyšší je osobní vyměřovací základ, tím nižší je náhradový poměr. Např. při osobním vyměřovacím základu 30 000 Kč a době pojištění 45 let činí řádný starobní důchod (bez výchovného) 20 730 Kč a při osobním vyměřovacím základu 90 000 Kč a době pojištění 45 let je starobní důchod (bez výchovného) 31 225 Kč. Osobní vyměřovací základ je vyšší 3krát, ale starobní důchod je vyšší pouze 1,5krát.

Jaký důchod pobíráte v roce 2026?

Zobraz výsledek
  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě