Digitální platformy budou muset dokazovat, že pracovníci nejsou zaměstnanci

Ministerstvo práce již 26. března poslalo do připomínkového řízení dlouho očekávanou novelu souvisejících předpisů upravující platformovou práci, jejímž cílem je jasně vymezit postavení pracovníků na digitálních platformách. Novela má určit, kdo je zaměstnancem a kdo pracuje jako samostatně výdělečně činná osoba (OSVČ).
Co se dozvíte v článku
- Které služby se do digitálních pracovních platforem nezahrnují?
- Kdo je platformový pracovník a kdo zaměstnanec?
- Platformy musí vyvrátit, že nejde o závislou práci
- Platformový pracovník se může obrátit na soud, aby určil, zda je zaměstnancem
- Povinná registrace digitálních platforem
- Na fungování digitálních platforem dohlédnou zejména inspektoráty práce
- Kdy vejdou v účinnost pravidla pro platformovou práci?
Které služby se do digitálních pracovních platforem nezahrnují?
Zákon nově vymezuje, co se rozumí digitální pracovní platformou. Nejde o každou online službu, ale pouze o takovou, která organizuje práci vykonávanou lidmi za úplatu. Typicky jde o služby fungující prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace, které propojují zákazníky s pracovníky a zároveň určují podmínky, za jakých je práce vykonávána.
Důležitým znakem platformy je také využívání automatizovaných systémů, tedy algoritmů, které mohou například přidělovat zakázky nebo hodnotit výkon pracovníků. Zákon zároveň výslovně stanoví, že platformou nejsou služby zaměřené především na sdílení majetku nebo prodej zboží mezi nepodnikajícími osobami.
Pro lepší představu o tom, co je a co není platformou, připravilo MPSV tabulku.
|
Kritérium
|
Peer-to-Peer (P2P) služba
|
Digitální pracovní platforma
|
Hlavní účel
|
Spojení jednotlivců mezi sebou za účelem sdílení či přeprodeje zboží nebo služeb
|
Organizace práce osob vykonávajících práci za úplatu
|
Role platformy
|
Pouze prostředník, zprostředkovává kontakt mezi uživateli a příjemci služby
|
Aktivně organizuje práci, řídí a spravuje pracovní činnosti
|
Vztah k osobě vykonávající práci
|
Nezaměstnává ani neřídí uživatele platformy
|
Uplatňuje nad nimi určitou kontrolu, může využívat algoritmické řízení, monitorování a rozhodování
|
Příklad
|
Airbnb, Vinted, eBay, BlaBlaCar
|
Uber, Bolt, Wolt, Glovo
|
Podléhá směrnici o digitálních pracovních platformách
|
Nepodléhá, platforma pouze poskytuje technickou infrastrukturu
|
Podléhá pravidlům pro transparentnost, lidský dohled, práva pracovníků
Kdo je platformový pracovník a kdo zaměstnanec?
Návrh zákona pracuje s dvěma důležitými pojmy, které je třeba odlišovat. Platformovým pracovníkem je každá fyzická osoba, která vykonává práci prostřednictvím platformy, a to bez ohledu na právní formu spolupráce. Může tedy jít jak o zaměstnance, tak o osoby samostatně výdělečně činné.
Zaměstnanec platformy je užší kategorií. Jde o platformového pracovníka, který má s platformou nebo zprostředkovatelem uzavřený pracovněprávní vztah.
Platformy musí vyvrátit, že nejde o závislou práci
Jednou z nejvýznamnějších změn, které návrh zákona přináší, je zavedení právní domněnky pracovněprávního vztahu. Ta reaguje na časté situace, kdy jsou pracovníci formálně vedeni jako podnikatelé, ačkoliv jejich práce vykazuje znaky zaměstnání.
Podle této úpravy se bude vycházet z toho, že mezi platformou a pracovníkem existuje pracovněprávní vztah, pokud jsou přítomny skutečnosti nasvědčující tomu, že práce probíhá ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti a zároveň jménem platformy. Důležité je, že nebude nutné tyto znaky plně prokázat, postačí, že budou existovat indicie, které tomu nasvědčují.
Tím se zásadně mění situace platformových pracovníků. Zatímco dosud často nesli důkazní břemeno oni sami, nově bude na platformě nebo zprostředkovateli, aby prokázali opak. Stačí však vyvrátit jeden ze znaků závislé práce, aby domněnka neplatila.
Platformový pracovník se může obrátit na soud, aby určil, zda je zaměstnancem
Platformový pracovník se nově může obrátit na soud a požádat o určení, zda je ve skutečnosti zaměstnancem. Díky tomu bude pro pracovníky snazší domoci se soudní ochrany a vyjasnit si své postavení, pokud mají pochybnosti o tom, zda pracují jako zaměstnanci, nebo jako OSVČ.
Povinná registrace digitálních platforem
Součástí novely je také zavedení povinné evidence digitálních pracovních platforem. Každá platforma bude muset být zaregistrována u Státního úřadu inspekce práce a poskytovat základní informace o své činnosti, typech nabízených služeb a počtu spolupracujících pracovníků.
Cílem této evidence je zajistit lepší přehled o trhu platformové práce a usnadnit kontrolu dodržování zákonných povinností
Na fungování digitálních platforem dohlédnou zejména inspektoráty práce
Zákon upravuje i kontrolní mechanismy. Kontrola bude rozdělena mezi dva hlavní orgány podle jejich odbornosti. Úřad pro ochranu osobních údajů bude dohlížet na oblast zpracování osobních údajů a fungování automatizovaných systémů.
Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty budou kontrolovat dodržování povinností v oblasti pracovních podmínek a pracovněprávních vztahů.
Kdy vejdou v účinnost pravidla pro platformovou práci?
Zákon nabývá účinnosti 1. prosince 2026, aby byla splněna povinnost transpozice Směrnice do národního práva do 2. prosince 2026. Výjimku tvoří ustanovení o evidenci platforem, která začnou platit od 1. ledna 2027.