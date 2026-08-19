Dovolená patří zaměstnanci, kdy vás z ní může zaměstnavatel odvolat?

I když se letní prázdniny přehouply do poslední čtvrtiny, sezóna dovolených ještě zdaleka nekončí. A i když má zaměstnanec za splnění podmínek nárok na určitý počet dnů dovolené, je to právě zaměstnavatel, který určí, zda může být dovolená čerpána či nikoliv. A zároveň vás z dovolené může odvolat. A to i když jste třeba daleko v zahraničí.
Zákoník práce o čerpání dovolené hovoří jasně
Podle § 217 zákoníku práce a prvního a druhého odstavce platí, že zaměstnavatel má obecně právo určit, kdy bude zaměstnanec dovolenou čerpat. Při plánování jejího termínu však musí zohlednit nejen potřeby provozu, ale také oprávněné zájmy zaměstnance. Pokud je dovolená rozdělena do více částí, alespoň jedna z nich by měla trvat minimálně dva týdny v kuse, pokud se obě strany nedohodnou jinak. O termínu dovolené musí zaměstnavatel zaměstnance písemně informovat nejméně 14 dní před jejím začátkem, ledaže se dohodnou na kratší lhůtě.
Dovolenou může zaměstnavatel určit také zaměstnanci, kterému zatím nevzniklo právo na její čerpání. Podmínkou je, že lze předpokládat, že zaměstnanec potřebnou dobu odpracuje a nárok na dovolenou získá ještě během daného kalendářního roku, případně do skončení pracovního poměru.
Stejně tak bohužel může zaměstnavatel čerpání dovolené zaměstnance změnit anebo úplně zrušit. Zákoník práce přitom přesně neurčuje důvody nebo situace, za kterých lze tento postup považovat za zcela oprávněný. V praxi by však mělo jít o zcela výjimečné a nepředvídatelné situace, kdy je přítomnost onoho zaměstnance nezbytná pro zajištění provozu.
Michaela Jaklinová, mzdová specialistka společnosti BREDFORD Consulting, jako možné příklady takových situací uvádí havárii, výpadek klíčových systémů, mimořádnou kontrolu ze strany státních orgánů nebo jinou krizovou situaci, která zásadně ohrožuje chod společnosti.
Naopak běžné provozní komplikace, zapomenutá uzávěrka nebo vyšší objem práce zpravidla důvodem k odvolání z dovolené nejsou. Tyto situace by měl zaměstnavatel řešit organizací práce, nikoliv přerušením odpočinku zaměstnance.
Vypočítejte si, na kolik dní dovolené máte nárok
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Kdy si může čerpání dovolené určit sám zaměstnanec?
Podle § 218 odst. 4, pokud došlo k převedení dovolené do následujícího roku kvůli tomu, že dovolená v příslušném kalendářním roce nemohla být vyčerpána, může její čerpání určit sám zaměstnanec.
To ale jedině v případě, kdy zaměstnavatel čerpání dovolené zaměstnance neurčí do 30. června onoho následujícího roku. Zaměstnanec musí zaměstnavateli písemně oznámit, že si chce vzít dovolenou, nejméně 14 dní předem. Pokud se však se zaměstnavatelem dohodne, mohou si stanovit i kratší lhůtu.
„Pokud vzniklo zaměstnanci právo podle § 218 odst. 4 zákoníku práce určit si sám termín dovolené, pak mu zaměstnavatel takto určený termín změnit nemůže. Odvolat z dovolené ho však zaměstnavatel může. Musí k tomu však mít naléhavé provozní důvody a musí zaměstnanci nahradit náklady, které zaměstnanci bez jeho zavinění v této souvislosti vznikly,“ dodává Marie Janšová z advokátní kanceláře LEGALITÉ.
Pokud vás zaměstnavatel odvolá z dovolené, musí si připravit peněženku
Odstavec 3 § 217 zákoníku práce dále hovoří o tom, že pokud vás zaměstnavatel přece jen z dovolené odvolá, je povinen zaměstnanci uhradit náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že ho zaměstnavatel zavolal zpět do práce anebo změnil dobu nebo termín čerpání dovolené.
Pokud vás tedy zaměstnavatel odvolá z dovolené, musí vám uhradit účelně vynaložené náklady, například:
- stornopoplatky za ubytování nebo letenky,
- náklady na předčasný návrat (nové letenky, pohonné hmoty, dálniční poplatky apod.),
- poměrnou část nevyužitého ubytování a zaplacených služeb.
V odůvodněných případech mohou být součástí náhrady i náklady rodinných příslušníků, pokud jejich předčasný návrat přímo souvisí s odvoláním zaměstnance z dovolené.
„Zákoník práce stanoví, že zaměstnanec má právo na náhradu nákladů, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že ho zaměstnavatel odvolal z dovolené. Výslovně však nestanoví nárok na úhradu nákladů ostatních členů rodiny. Zda by tedy náklady související s návratem rodinných příslušníků bylo možné zahrnout pod § 217 odst. 3 zákoníku práce, by záviselo na okolnostech konkrétního případu a jejich individuálním posouzení,“ upozorňuje Michaela Jaklinová.
Důležité je však zmínit, že zaměstnavatel bude hradit pouze skutečné a hlavně doložené náklady, a proto je nutné, aby si zaměstnavatel schovával veškeré účtenky, faktury, potvrzení od cestovní kanceláře a další doklady.
Pokud by zaměstnavatel tyto výdaje odmítal uhradit, může se jich zaměstnanec domáhat soudní cestou.