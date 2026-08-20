Dovolená vs. ošetřovné: Co se stane, když dítě během volna onemocní?

Mnoho rodičů se už setkalo s tím, že jejich dítě na dovolené onemocnělo. Jak na takové situace nahlíží česká legislativa a musíte si během tohoto období dočerpat dovolenou anebo můžete využít ošetřovné?
Co se dozvíte v článku
- Na ošetřovné nemá pečující osoba nárok vždy
- Někdy je potřeba splnit podmínku společné domácnosti
- Je nutné splnit potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění?
- Když dítě onemocnění po dobu vaší dovolené
- Přestup na ošetřovné je možné řešit i v zahraničí
- Na jaké peníze budu mít nárok, když jsem přerušil/a dovolenou a nastoupil/a na ošetřovné?
Na ošetřovné nemá pečující osoba nárok vždy
Podle § 39 zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. na ošetřovné může mít nárok pojištěnec, který kvůli péči o nemocného či zraněného člověka nemůže pracovat. Nejčastěji se jedná o situaci, kdy onemocní dítě mladší 10 let a potřebuje péči rodiče nebo jiné oprávněné osoby. Ošetřovné však může být přiznáno také při péči o jiného člověka, jehož zdravotní stav v důsledku nemoci či úrazu vyžaduje nezbytné ošetřování. Stejně tak může vzniknout nárok na dávku při péči o ženu krátce po porodu, pokud její zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby.
Ošetřovné se netýká pouze nemocí. Rodič může dávku čerpat také v případě, kdy dítě mladší 10 let nemůže navštěvovat školu nebo školské zařízení. Může jít například o uzavření školy či školky kvůli havárii, epidemii nebo jiné nepředvídané události. Nárok může vzniknout rovněž tehdy, pokud dítě nemůže do zařízení kvůli nařízené karanténě. Zákon počítá také se situací, kdy o dítě nemůže pečovat osoba, která se o něj běžně stará, například proto, že onemocněla, utrpěla úraz, porodila nebo jí byla nařízena karanténa.
Žádali jste někdy o dlouhodobé ošetřovné?
Někdy je potřeba splnit podmínku společné domácnosti
Základním pravidlem je, že osoba, o kterou pojištěnec pečuje, s ním musí žít ve společné domácnosti. Z tohoto pravidla ale existují výjimky. Společná domácnost se nevyžaduje například při péči o příbuzné v přímé linii, tedy např. o dítě, rodiče či prarodiče, ani při péči o sourozence.
Výjimka platí také při ošetřování manžela nebo manželky, registrovaného partnera či partnerky a rodičů manžela, manželky nebo registrovaného partnera či partnerky.
Je nutné splnit potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění?
To záleží na tom, zda si ošetřovné „chce vzít“ zaměstnanec anebo OSVČ. U zaměstnance není sledována žádná minimální doba pojištění, podmínkou je, aby byl nemocenského pojištění účasten.
Jiná pravidla však platí pro OSVČ. Ty musejí splnit potřebnou dobu účasti na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku potřeby ošetřování nebo dni převzetí do ošetřování.
Když dítě onemocnění po dobu vaší dovolené
Pokud čerpáte v zaměstnání dovolenou a váš potomek náhle onemocní, máte v podstatě dvě možnosti. Tou první je čerpání dovolené nijak neměnit a pečovat o nemocné dítě nebo dítě po úrazu. Druhou možnosti je požádat ošetřující lékaře dítěte o vystavení ošetřovného.
Podle data uvedeného v rozhodnutí o ošetřování se pak dovolená zaměstnance automaticky přeruší, aniž by musel něco řešit. Zaměstnanec tedy přestane čerpat dovolenou a místo toho nastupuje na ošetřovné kvůli péči o nemocné dítě. Zbývající část dovolené mu v takovém případě nepropadá a může si ji vyčerpat v náhradním termínu.
Jiná situace nastane, pokud zaměstnanec sám požádá zaměstnavatele, aby se dovolená nepřerušovala. Pak může v jejím čerpání pokračovat i přesto, že současně nastaly důvody pro ošetřovné.
Po skončení ošetřování se zaměstnanec vrací k dovolené pouze v případě, že termín jejího čerpání ještě stále trvá. Pokud už původně naplánovaná dovolená mezitím skončila, musí se vrátit do práce. Nevyčerpanou část dovolené pak může čerpat později v nově stanoveném termínu.
Pokud je pak na dovolené s dětmi OSVČ, která ze zákona nemá nárok na placenou dovolenou, protože není zaměstnancem a nevztahuje se na ni tedy tímto způsobem zákoník práce a na dovolené nevykonává výdělečnou činnost a ani nefakturuje, bude pro ni vždy výhodnější v případě volna, kdy se dítěti něco stane, nechat vystavit ošetřovné. To samozřejmě ale za předpokladu, že splnila podmínky nároku na tuto dávku.
Přestup na ošetřovné je možné řešit i v zahraničí
Ani onemocnění dítěte během dovolené v jiném státě Evropské unie samo o sobě neznamená, že rodič automaticky přichází o možnost čerpat ošetřovné. Je však potřeba doložit, že dítě skutečně potřebovalo péči.
Rodič by měl proto v zahraničí vyhledat lékaře a nechat si vystavit příslušné potvrzení. Český lékař totiž zpravidla nemůže potřebu ošetřování stanovit pouze na základě telefonické konzultace. Veškeré lékařské zprávy a další dokumenty je vhodné uschovat.
O ošetřovné se v takovém případě žádá prostřednictvím zaměstnavatele na příslušném formuláři pro vznik potřeby ošetřování či péče v jiném členském státě EU. K žádosti se přikládá zejména potvrzení zahraničního lékaře nebo jiný doklad prokazující nutnost péče. O tom, zda jsou splněny podmínky pro přiznání dávky, následně rozhoduje příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.
Dodejme navíc, že pokud dojde k přechodu na ošetřovné, není vždy nutné vracet se z dovolené domů. Zákon to nepožaduje. O dítě můžete pečovat i v místě rekreace, záležet bude vždy na vašem úsudku a na zdravotním stavu potomka.
Na jaké peníze budu mít nárok, když jsem přerušil/a dovolenou a nastoupil/a na ošetřovné?
Ošetřovné představuje 60 % denního vyměřovacího základu a náleží už od prvního dne, kdy zaměstnanec o nemocného pečuje. Krátkodobé ošetřovné lze obvykle čerpat nejvýše 9 kalendářních dnů, u osamělých zaměstnanců pečujících o dítě až 16 dnů.
Za stejný den však není možné současně čerpat dovolenou a pobírat ošetřovné. Pokud tedy zaměstnanec požádá o pokračování dovolené a ta nebude přerušena, zůstává na dovolené a za tuto dobu mu ošetřovné nenáleží.
Připomeňme pak, že za dovolenou zaměstnanci náleží 100 % průměrného výdělku.
Vypočítejte si výši ošetřovného
Všechny důležité tiskopisy můžete vyplnit na ePortále ČSSZ