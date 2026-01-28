Důchod po 25 letech doby pojištění? Od 1. ledna 2027 možná realita

Opoziční poslanci předložili návrh zákona, jehož cílem je úprava systému důchodového pojištění. Návrh reaguje na doporučení mezinárodních institucí, jako je zejména OECD, tak na opakovanou kritiku samotných příjemců důchodů.
Hlavní změnou jsou podmínky vzniku nároku na řádný starobní důchod a zrušení pravidla o vynětí výchovného z valorizace.
Návrat k 25 letům pojištění jako podmínce pro důchod
Nejvýznamnějším opatřením je zkrácení minimální doby důchodového pojištění potřebné pro vznik nároku na řádný starobní důchod z dosavadních 35 let na 25 let. Tato změna by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2027 a znamenala by návrat k právní úpravě platné před rokem 2010.
Podle předkladatelů jde o krok, který udržuje stabilitu důchodového systému a zároveň pomáhá lidem, kteří dosáhli důchodového věku, ale dosud nemají nárok na důchod. Zkrácení potřebné doby pojištění vychází z doporučení OECD, která již v roce 2020 označila zmírnění této podmínky za jedno z klíčových opatření ke zvýšení dostupnosti důchodového systému.
Snížení minimální doby pojištění však automaticky neznamená vyšší důchody. Výše starobního důchodu by se i nadále odvíjela od celkové délky získané doby pojištění, jelikož procentní výměra důchodu se stanovuje za každý celý rok pojištění.
Osoby, které získají nárok na důchod jen díky zmírnění podmínky, tak budou pobírat nižší procentní výměru než ti, kteří pracovali déle. Současně však budou chráněny institutem minimální procentní výměry starobního důchodu, zavedeným již dříve, která činí 10 % celostátní průměrné mzdy.
Nepočítá se se zpětným přiznáním důchodu za období před datem účinnosti nové úpravy
Nová hranice 25 let doby pojištění se bude týkat i lidí, kteří ji splnili už v minulosti. Důchod jim ale vznikne až od 1. ledna 2027, nikoli zpětně.
Pokud jim byl důchod dříve zamítnut, budou si o něj muset znovu požádat a dostanou ho nejdříve od tohoto data. Žádosti o důchod zpětně za období před rokem 2027 se budou posuzovat podle starých pravidel.
Příklad – přiznání důchodu s dobou pojištění nižší než 35 let
Pojištěnec dosáhl důchodového věku k datu 1. 7. 2022, potřebná doba pojištění podle dosavadní právní úpravy činí 35 roků pojištění. Pojištěnec k uvedenému datu získal přesně 28 roků pojištění, z toho 20 let výdělečnou činností a 8 let náhradní dobou. Žádost o přiznání starobního důchodu byla v roce 2022 zamítnuta, pojištěnec pracuje až do konce roku 2026 a k datu účinnosti nové úpravy (1. 1. 2027) znovu požádá o přiznání starobního důchodu, čemuž příslušný orgán sociálního zabezpečení tentokrát vyhoví. Při stanovení výše zásluhové části důchodu bude veškerou dobu pojištění (celkem 32,5 roku) hodnotit jako dobu získanou do vzniku nároku na starobní důchod. Pokud by pojištěnec pracoval např. do konce roku 2027 a žádal o přiznání starobního důchodu od 1. 1. 2028, hodnotila by se jako doba po vzniku nároku na starobní důchod pouze doba od 1. 1. do 31. 12. 2027. (Zdroj: důvodová zpráva návrhu zákona)
Zrušení pravidla vynětí výchovného z valorizace
Dalším návrhem je zrušení plánovaného opatření jehož podstatou má být vynětí výchovného z valorizace od 1. ledna 2027. Mělo jít o složitý postup, kdy se nejprve snížila procentní výměra důchodu o výchovné a teprve potom se zvýšení aplikovalo na zbytek důchodu.
Tento postup je dle návrhu obtížně srozumitelný a veřejností kritizovaný, protože reálná hodnota ocenění za vychované děti by postupně klesala.
Návrh tak počítá s úplným zrušením tohoto pravidla ještě před jeho zavedením, které je naplánováno od 1. ledna 2027. Účinnost zákona se navrhuje co nejdříve, aby měli plátci důchodů (ČSSZ) jistotu a nemuseli připravovat složité technické a postupy pro původní úpravu.
Návrh se aktuálně nachází v připomínkovém řízení, kde je k němu mohou vyjadřovat státní organizace. Po jeho skončení návrh projedná vláda.
