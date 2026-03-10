Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Důchodci dostanou zpět ztracené státní příspěvky na penzijním spoření, stát jim vyplatí až 60 milionů korun

Důchodci dostanou zpět ztracené státní příspěvky na penzijním spoření, stát jim vyplatí až 60 milionů korun

Senioři, kteří přišli o státní příspěvky v doplňkovém penzijním spoření, by je podle návrhu mohli získat zpět. Novela, kterou připravila ministryně financí Alena Schillerová, počítá s kompenzacemi až do výše 60 milionů korun. Zároveň umožní některým lidem smlouvu ukončit bez finančních ztrát.
Autor: Shutterstock
Veronika Němcová
Dnes

Ministryně financí Alena Schillerová připravila návrh zákona, který má napravit situaci seniorů poškozených změnami v penzijním spoření. 

Co se dozvíte v článku
  1. Kterých osob se nový návrh dotkne?
  2. Novela přináší dva způsoby pro tyto „uzamčené“ důchodce.
  3. Ti, kteří ze systému odešli, musí požádat penzijní společnost o vrácení peněz
  4. Stát vyplatí na kompenzacích zhruba 60 milionů korun
  5. S účinností novely se počítá od 1. července 2026

Takzvaný třetí pilíř důchodového systému v České republice tvoří především penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Někdy se do něj v širším smyslu řadí také další produkty podporované státem, například soukromé životní pojištění, penzijní pojištění nebo dlouhodobý investiční produkt.

Kterých osob se nový návrh dotkne?

Omezení se podle ministryně financí týkalo starobních důchodců, kteří spořili ve třetím penzijním pilíři. Od 1. července 2024 totiž přestaly být starobním důchodcům vypláceny státní příspěvky k doplňkovému penzijnímu spoření. Zároveň však zůstala zachována pravidla pro ukončení spoření, podle nichž lze bez sankcí čerpat úspory až po dosažení věku 60 let a po alespoň pěti letech spoření.

Pokud účastník spořil méně než dva roky a smlouvu předčasně ukončil, přišel nejen o státní příspěvky, ale i o vlastní vložené prostředky

V případě spoření v délce dvou až pěti let sice dostal zpět své vklady, musel však vrátit státu připsané státní příspěvky. 

V okamžiku, kdy byly státní příspěvky důchodcům zrušeny, se tak přibližně 200 tisíc lidí ocitlo v situaci, kdy ještě nesplňovali pětiletou dobu spoření. Museli se proto rozhodnout mezi dvěma nevýhodnými možnostmi: buď pokračovat ve spoření bez státní podpory, nebo smlouvu předčasně ukončit a vrátit dosud připsané státní příspěvky. Právě proto se pro tuto skupinu vžil výraz „uzamčení účastníci“, protože jejich možnosti byly výrazně omezené.

Novela přináší dva způsoby pro tyto „uzamčené“ důchodce.

Prvním opatřením je, že všichni, kteří uzavřeli smlouvu o doplňkovém penzijním spoření před koncem roku 2023 a zároveň jim byl přiznán starobní důchod (cca zhruba 150 000 lidí), budou mít možnost smlouvu bez jakýchkoli finančních ztrát.

Těmto účastníkům automaticky poskytne stát právo na jednorázové vyrovnání, i když by jinak nesplňovali obecné podmínky pro jeho čerpání. Toto pravidlo se má vztahovat i pro budoucí případy, aby chránilo všechny, kteří smlouvu uzavřeli do 29. prosince 2023 a kterým přestane být poskytován státní příspěvek v důsledku přiznání starobního důchodu.

Ti, kteří ze systému odešli, musí požádat penzijní společnost o vrácení peněz

Druhé opatření se týká těch účastníků, kteří už ze systému vystoupili a kvůli předčasnému ukončení spoření přišli o část peněz. Těmto lidem stát na základě jejich žádosti jednorázově vrátí státní příspěvky, které museli při odchodu ze systému vrátit. Podle odhadů jde přibližně o 16 tisíc osob ke konci roku 2025. V případech, kdy účastníci při odchodu ze systému přišli také o své vlastní úspory, vrátí tyto prostředky příslušná penzijní společnost. Takových případů je podle odhadů zhruba stovka. 

„Senioři, kterých se tato novela týká, podají žádost penzijní společnosti, u které měli uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření,” uvedla Alena Schillerová, ministryně financí. O vrácení prostředků musí poplatníci zažádat nejpozději do 6 měsíců od účinnosti zákona.

Plnění, která budou poplatníkům vyplacena, nebudou podléhat daním z příjmů.

Stát vyplatí na kompenzacích zhruba 60 milionů korun

Náklady na navržené opatření se podle odhadů Ministerstva financí budou pohybovat kolem 60 milionů korun. Tyto prostředky mají být použity na kompenzace státních příspěvků, o které někteří účastníci přišli při předčasném ukončení spoření. 

školení JMHZ

Zároveň se předpokládá, že o vrácení peněz nepožádají všichni lidé, kteří na něj budou mít podle zákona nárok. Na ostatní veřejné rozpočty by novela neměla mít žádný dopad.

S účinností novely se počítá od 1. července 2026

Navrhovaná účinnost zákona je stanovena na první den měsíce následujícího po jeho schválení. Senioři, kteří budou chtít požádat o vrácení peněz, by poté měli na podání žádosti lhůtu šesti měsíců. Pokud by například legislativní proces skončil v červnu, zákon by začal platit od 1. července a důchodci by mohli o vrácení prostředků požádat až do konce téhož roku.

Více o autorovi

