Důchodový problém pro OSVČ? Invalidní důchod!

Osoby samostatně výdělečně činné mají obecně značně nižší starobní důchody než zaměstnanci. Na tuto skutečnost se však mohou zodpovědné OSVČ připravit a maximalizovat vlastní finanční zajištění. U případného invalidního důchodu je však situace složitější.
Petr Gola
Podmínky pro přiznání invalidního důchodu jsou pro OSVČ pochopitelně stejné jako pro ostatní pojištěnce. Nárok na invalidní důchod vzniká při přiznání invalidity prvního, druhého nebo třetího stupně, přičemž posuzování stupně invalidity je na posudkovém lékaři, který postupuje v souladu s příslušnou legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu pro účely invalidního důchodu. Někteří žadatelé o invalidní důchod mají v praxi zdravotní problémy, ty jsou však nedostatečné pro přiznání alespoň invalidity prvního stupně.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak vysoký je průměrný invalidní důchod?
  2. OSVČ na průměrný invalidní důchod nedosáhnou
  3. Praktické výpočty invalidního důchodu pro OSVČ
  4. Závěrem: OSVČ a invalidní důchod

Druhou podmínkou pro přiznání invalidního důchodu je získání alespoň minimální doby pojištění, která se liší dle věku, např. žadatelé o invalidní důchod starší 28 let splní podmínku minimální doby pojištění při získání doby pojištění alespoň v rozsahu pěti let v posledních deseti letech a lidé starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech.

Jak vysoký je průměrný invalidní důchod?

Poslední údaje ČSSZ o průměrných invalidních důchodech jsou z konce loňského roku (ČSSZ – Statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR). V přiložené tabulce máme uvedeny částky průměrného invalidního důchodu v závislosti na přiznaném stupni závislosti v prosinci 2025. Současně však máme v tabulce uvedeny hodnoty po lednové valorizaci, kdy se základní výměra důchodů zvýšila o 240 Kč a procentní výměra o 2,6 %.

Druh invalidního důchodu

Průměrný důchod v prosinci 2025

Důchod v roce 2026 po valorizaci

Prvního stupně

10 103 Kč

10 485

Druhého stupně

11 953 Kč

12 383

Třetího stupně

17 636 Kč

18 214

OSVČ na průměrný invalidní důchod nedosáhnou

Pro důchodové účely není rozhodující, jak vysoký příjem nebo zisk OSVČ měla, ale její roční vyměřovací základy. Tedy částky, ze kterých bylo placeno v jednotlivých letech sociální pojištění. Minimální vyměřovací základy byly podstatně nižší než minimální mzda. Většina OSVČ je na tom pro důchodové účely hůře než zaměstnanci. Do roku 2023 činil skutečný vyměřovací základ u OSVČ 50 % daňového základu, od roku 2024 potom 55 % daňového základu. Při účasti v dobrovolném měsíčním daňovém paušálním režimu odpovídá v prvním pásmu platba na sociálním pojištění 1,15násobku minimální měsíční zálohy, což je rovněž pro důchodové účely nedostatečná částka. Při dlouhodobém výkonu samostatné výdělečné činnosti a platbě nízkých záloh na sociálním pojištění nedosahuje mnohdy osobní vyměřovací základ OSVČ ani minimální mzdy. 

To znamená, že zaměstnanci pracující za minimální mzdu jsou na tom často s ohledem na výpočet starobního důchodu i invalidního důchodu lépe než OSVČ. Většina OSVČ tak v praxi má podprůměrný invalidní důchod. Najít si přivýdělek k invalidnímu důchodu, který odpovídá ve všech aspektech zdravotnímu stavu, je přitom složité. Vlastní komerční pojištění pro závažnější zdravotní problémy je pro OSVČ důležité.

Praktické výpočty invalidního důchodu pro OSVČ

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteny částky invalidního důchodu prvního a druhého stupně u OSVČ dle výpočtové formule letošního roku. Zejména tyto dva důchody jsou nízké. Při výpočtu invalidního důchodu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 45 let (včetně dopojištěné doby pojištění).

Pro zjednodušení je osobní vyměřovací základ odvozen od měsíční zálohy na sociálním pojištění v roce 2025. Minimální měsíční záloha činila 4 759 Kč. V tabulce máme však úmyslně uvedeny i nižší částky, protože minimální vyměřovací základy byly v předcházejících letech nižší než v roce 2025 (i po přepočtu příslušnými koeficienty), takže celkový osobní vyměřovací základ mohl být nižší než právě 4 759 Kč.

dane

Měsíční záloha

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

První stupeň

Druhý stupeň

4 000 Kč

13 699 Kč

45 let

7 942 Kč

9 463 Kč

4 500 Kč

15 411 Kč

45 let

8 322 Kč

10 033 Kč

4 759 Kč

16 298 Kč

45 let

8 519 Kč

10 328 Kč

5 000 Kč

17 124 Kč

45 let

8 702 Kč

10 603 Kč

6 000 Kč

20 548 Kč

45 let

9 462 Kč

11 743 Kč

7 000 Kč

23 973 Kč

45 let

9 825 Kč

12 288 Kč

8 000 Kč

27 398 Kč

45 let

10 025 Kč

12 588 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Kteří důchodci si během let nejvíce pohoršili? Invalidní, prvního stupně

Závěrem: OSVČ a invalidní důchod

OSVČ mají většinou podprůměrné všechny státní důchody. U invalidního důchodu prvního a druhého stupně, které jsou již samy o sobě obecně velmi nízké, je to po finanční stránce ještě větší problém než u starobního důchodu, na který se hodně OSVČ dopředu finančně připravuje. Invalidní důchod prvního stupně u OSVČ často nedosahuje ani 10 000 Kč, přičemž najít výdělečné uplatnění během pobírání invalidního důchodu je těžké pro většinu invalidních důchodců. Během let se navíc finanční situace invalidních důchodců oproti starobním důchodcům reálně mírně zhoršuje, protože v korunovém vyjádření se invalidní důchody z důvodu valorizace zvyšují méně než značně vyšší starobní důchody.

Jak vysoký je průměrný důchod při nároku na starobní i vdovský důchod současně?

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

