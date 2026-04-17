Důchodový problém pro OSVČ? Invalidní důchod!

Podmínky pro přiznání invalidního důchodu jsou pro OSVČ pochopitelně stejné jako pro ostatní pojištěnce. Nárok na invalidní důchod vzniká při přiznání invalidity prvního, druhého nebo třetího stupně, přičemž posuzování stupně invalidity je na posudkovém lékaři, který postupuje v souladu s příslušnou legislativou upravující hodnocení zdravotního stavu pro účely invalidního důchodu. Někteří žadatelé o invalidní důchod mají v praxi zdravotní problémy, ty jsou však nedostatečné pro přiznání alespoň invalidity prvního stupně.
Druhou podmínkou pro přiznání invalidního důchodu je získání alespoň minimální doby pojištění, která se liší dle věku, např. žadatelé o invalidní důchod starší 28 let splní podmínku minimální doby pojištění při získání doby pojištění alespoň v rozsahu pěti let v posledních deseti letech a lidé starší 38 let splní podmínku minimální doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech.
Jak vysoký je průměrný invalidní důchod?
Poslední údaje ČSSZ o průměrných invalidních důchodech jsou z konce loňského roku (ČSSZ – Statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR). V přiložené tabulce máme uvedeny částky průměrného invalidního důchodu v závislosti na přiznaném stupni závislosti v prosinci 2025. Současně však máme v tabulce uvedeny hodnoty po lednové valorizaci, kdy se základní výměra důchodů zvýšila o 240 Kč a procentní výměra o 2,6 %.
|
Druh invalidního důchodu
|
Průměrný důchod v prosinci 2025
|
Důchod v roce 2026 po valorizaci
|
Prvního stupně
|
10 103 Kč
|
10 485
|
Druhého stupně
|
11 953 Kč
|
12 383
|
Třetího stupně
|
17 636 Kč
|
18 214
OSVČ na průměrný invalidní důchod nedosáhnou
Pro důchodové účely není rozhodující, jak vysoký příjem nebo zisk OSVČ měla, ale její roční vyměřovací základy. Tedy částky, ze kterých bylo placeno v jednotlivých letech sociální pojištění. Minimální vyměřovací základy byly podstatně nižší než minimální mzda. Většina OSVČ je na tom pro důchodové účely hůře než zaměstnanci. Do roku 2023 činil skutečný vyměřovací základ u OSVČ 50 % daňového základu, od roku 2024 potom 55 % daňového základu. Při účasti v dobrovolném měsíčním daňovém paušálním režimu odpovídá v prvním pásmu platba na sociálním pojištění 1,15násobku minimální měsíční zálohy, což je rovněž pro důchodové účely nedostatečná částka. Při dlouhodobém výkonu samostatné výdělečné činnosti a platbě nízkých záloh na sociálním pojištění nedosahuje mnohdy osobní vyměřovací základ OSVČ ani minimální mzdy.
To znamená, že zaměstnanci pracující za minimální mzdu jsou na tom často s ohledem na výpočet starobního důchodu i invalidního důchodu lépe než OSVČ. Většina OSVČ tak v praxi má podprůměrný invalidní důchod. Najít si přivýdělek k invalidnímu důchodu, který odpovídá ve všech aspektech zdravotnímu stavu, je přitom složité. Vlastní komerční pojištění pro závažnější zdravotní problémy je pro OSVČ důležité.
Praktické výpočty invalidního důchodu pro OSVČ
V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteny částky invalidního důchodu prvního a druhého stupně u OSVČ dle výpočtové formule letošního roku. Zejména tyto dva důchody jsou nízké. Při výpočtu invalidního důchodu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 45 let (včetně dopojištěné doby pojištění).
Pro zjednodušení je osobní vyměřovací základ odvozen od měsíční zálohy na sociálním pojištění v roce 2025. Minimální měsíční záloha činila 4 759 Kč. V tabulce máme však úmyslně uvedeny i nižší částky, protože minimální vyměřovací základy byly v předcházejících letech nižší než v roce 2025 (i po přepočtu příslušnými koeficienty), takže celkový osobní vyměřovací základ mohl být nižší než právě 4 759 Kč.
|
Měsíční záloha
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
První stupeň
|
Druhý stupeň
|
4 000 Kč
|
13 699 Kč
|
45 let
|
7 942 Kč
|
9 463 Kč
|
4 500 Kč
|
15 411 Kč
|
45 let
|
8 322 Kč
|
10 033 Kč
|
4 759 Kč
|
16 298 Kč
|
45 let
|
8 519 Kč
|
10 328 Kč
|
5 000 Kč
|
17 124 Kč
|
45 let
|
8 702 Kč
|
10 603 Kč
|
6 000 Kč
|
20 548 Kč
|
45 let
|
9 462 Kč
|
11 743 Kč
|
7 000 Kč
|
23 973 Kč
|
45 let
|
9 825 Kč
|
12 288 Kč
|
8 000 Kč
|
27 398 Kč
|
45 let
|
10 025 Kč
|
12 588 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Závěrem: OSVČ a invalidní důchod
OSVČ mají většinou podprůměrné všechny státní důchody. U invalidního důchodu prvního a druhého stupně, které jsou již samy o sobě obecně velmi nízké, je to po finanční stránce ještě větší problém než u starobního důchodu, na který se hodně OSVČ dopředu finančně připravuje. Invalidní důchod prvního stupně u OSVČ často nedosahuje ani 10 000 Kč, přičemž najít výdělečné uplatnění během pobírání invalidního důchodu je těžké pro většinu invalidních důchodců. Během let se navíc finanční situace invalidních důchodců oproti starobním důchodcům reálně mírně zhoršuje, protože v korunovém vyjádření se invalidní důchody z důvodu valorizace zvyšují méně než značně vyšší starobní důchody.