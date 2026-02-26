Důchody podle Juchelky: jaké plány má nová vláda s českými důchody?

Vláda staronového premiéra Andreje Babiše (ANO) plánuje řadu změn v sociální oblasti, jednou z nich je očesání důchodových změn minulé vlády. Změny čekají valorizace důchodů, zavede se důchodový strop, vrátí se zvyšování důchodů za odpracovaný rok v důchodu navíc, změny čekají i výchovné a důchody pro náročné profese.
Co se dozvíte v článku
- Změny v důchodech ruší kroky předchozí vlády, vrátí se vyšší valorizace
- Navýšení důchodu o 500 Kč při dosažení 80 let
- Konec růstu důchodového věku? 65 let je strop věku odchodu do důchodu
- Budou mít pracující senioři vedle slevy na sociální pojištění ještě vyšší důchod?
- Vznik nároku na důchod se možná sníží z 35 na 25 let
- Výchovné nebude valorizováno, v roce 2028 bude nahrazeno
- Zvýšené minimální důchody zůstanou zachovány
Změny v důchodech ruší kroky předchozí vlády, vrátí se vyšší valorizace
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) uvedl, že hodlá prosazovat volební slib hnutí ANO, a to je návrat původních pravidel valorizace, dle kterých se důchodu mají při pravidelných valorizacích navýšit o inflaci a polovinu růstu reálných mezd.
Minulá vláda toto pravidlo upravila tak, že aktuálně se důchodu valorizují o inflaci a třetinu růstu reálných mezd.
Navýšení důchodu o 500 Kč při dosažení 80 let
Ministr práce a sociálních věcí Juchelka (ANO) navrhuje rozšíření věkově podmíněné valorizace u starších seniorů.
Aktuálně se starobní důchod navyšuje o 1000 Kč příjemcům penzí, kteří dosáhnou 85 let a o 2000 Kč při dosažení 100 let.
Nově by pak starobní důchod měl:
- o 500 Kč měsíčně při dosažení 80 let
- o 1000 Kč měsíčně při dosažení 85 let
- o 1 500 Kč měsíčně při dosažení 90 let
- o 2 000 Kč měsíčně při dosažení 95 let
„Nárok na toto zvýšení se bude týkat i těch osob, které některé z uvedených věkových hranic dosáhly či dosáhnou před nabytím účinnosti nové právní úpravy. Pouze pro hranici 85 let bylo zvýšení již realizováno, neboť zvýšení důchodu osobám, které již dosáhly 85 let věku o 1000 Kč, obsahuje současná právní úprava a jejich důchod již tedy byl o tuto částku zvýšen,“ vysvětluje oddělení mediální komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí.
Konec růstu důchodového věku? 65 let je strop věku odchodu do důchodu
Zastropování důchodového věku na 65 let je dalším předvolebním slibem hnutí ANO, který hodlá ministr Juchelka naplnit.
Vláda Petr Fialy (ODS) schválila postupné navyšování důchodového věku až na 67 let v závislosti na tzv. naději dožití, kterou pravidelně uvádí Český statistický úřad (ČSÚ) na základě dat o střední délce života v 50 letech u mužů a žen.
Předpokládá se, že k prolomení stropu 65 let by mělo dojít v roce 2031, tedy u osob narozených po roce 1965.
Dále nynější nastavení odchodu do důchodu zohledňuje výchovu dětí, a to nižším důchodovým věkem u některých ročníků.
Tato „odměna“ za výchovu v podobě nižšího důchodového věku žense ovšem pozvolna snižuje, až se důchodový věk sjednotí na stejné hladině 65 let u obou pohlaví.
Budou mít pracující senioři vedle slevy na sociální pojištění ještě vyšší důchod?
Aktuálně platí, že pracující důchodci (ať již zaměstnanci či OSVČ) mohou využít slevu na důchodovém pojištění ve výši 6,5 % vyměřovacího základu, o což si musí požádat.
Ministr práce a sociálních věcí Juchelka (ANO) oznámil, že sleva pro pracující důchodce by měla být zachována.
Před touto změnou platilo, že si pracující důchodci mohli za každých 360 odpracovaných dnů požádat o navýšení 0,4 % výpočtového základu důchodu. To aktuálně možné není.
Ministr Juchelka (ANO) ovšem hodlá tuto navýšení důchodu navrátit, navíc by se výpočtový základ navýšil o 1,5 % za každých 360 odpracovaných dní.
Přepočet by navíc měl být prováděn automaticky bez nutnosti o něj žádat.
K tomu by MPSV posloužilo nově zaváděné Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ).
Od 1. ledna 2027 by tak měl
V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že konkrétními opatřeními plánuje motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání lidí v předdůchodovém a důchodovém věku. A právě zvýšení důchodu za práci by mělo lidi v důchodovém věku motivovat k práci.
První varianta navýšení penze pro důchodce, kteří si nenechávají dávku důchodového pojištění vyplácet (1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní činnosti) a druhá varianta navýšení pro ty, kteří si nechávají vyplácet jen polovinu penze (1,5 % za každých 180 dní činnosti) by byly obě uplatňované pouze na žádost (podle MPSV nejsou moc využívané).
Třetí varianta, která se vztahuje na důchodce, kteří si nechávají při výdělečné činnosti vyplácet plnou penzi, by se pozměnila do podoby navýšení o 1,5 % výpočtového základu za každých 365 odpracovaných dnů (místo předchozích 360 dní) a přiznávala by se automaticky, bez nutnosti o ni žádat. U zaměstnanců bude zvýšení probíhat automaticky, vždy v lednu společně s valorizací důchodů, bez nutnosti podávat žádost, popsali serveru Měšec.cz zástupci ministerstva práce s tím, že u OSVČ bude postup jiný. Zvýšení se provede jen na žádost a až po podání přehledu o pojistném, přičemž bude současně vyplacen doplatek za předchozí období.
Na rozdíl od předchozí úpravy by také platilo, že při získání doby kratší než je 365 dní by měl pojištěnec nárok aspoň na poměrnou část tohoto zvýšení. Takže by zúročil i tu získanou dobu pojištění při výdělečné činnosti, která nedosáhne plné 365denní délky.
Náročné profese na řadu v roce 2028
Ministr Juchelka (ANO) chce zvýšit důchody pro náročné profese, v plánu je to od 1. ledna 2028.
Ministr zmínil plánované změny u zvýhodnění pro lidi ze zaměstnání ve třetí kategorii rizik. Ta měla původně mít stejná pravidla, jako čtvrtá kategorie, ale minulá vláda posléze velmi narychlo pravidla změnila. V důsledku toho nyní platí, že pro zaměstnance z profesí kategorie 3 platí jiná zvýhodnění a navíc na ně má nárok mnohem méně lidí, než se původně počítalo.
Podle Juchelky nová vláda bude kvůli tomu chtít výčet profesí z třetí kategorie rizik zpřesňovat, v důsledku čehož by se měla skupina lidí s nárokem na zvýhodnění z této kategorie zase zvětšit. I u této změny budou využita data z Jednotného měsíčního hlášení. Juchelka plánuje, že ideálně by změny z druhé fáze mohly začít platit v červnu 2028. Upozornil však, že jde zatím jen o první odhady.
Vznik nároku na důchod se možná sníží z 35 na 25 let
V připomínkovém řízení je návrh exministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) navrhuje dvě poměrně výrazné změny:
- Minimální doba důchodového pojištění pro získání řádného důchodu se má snížit na 25 let ze současných 35 let. (Podmínka 40 let pro získání předčasného důchodu má zůstat zachována.)
- Zruší se opatření, které má od roku 2027 zastavit valorizaci již přiznaného výchovného. Výchovné tak zůstane součástí procentní výměry důchodu a při valorizaci se vždy bude zvyšovat celý důchod jako doposud.
Ačkoliv se dříve nynější ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) nebránil snížení minimální doby důchodového pojištění pro získání řádného důchodu z 35 na 25 let, tak vláda na svém jednání odmítla návrh poslanců KDU-ČSL, což ministr Juchelka komentoval: „Takové opatření by jednak zvýhodnilo poplatníky, kteří po celou dobu své ekonomické aktivity pravidelně neodváděli pojistné do systému. Dále by též podporovalo nižší ekonomickou aktivitu, spekulativní chování a v neposlední řadě rozvoj šedé ekonomiky. V důsledku by toto opatření stálo dvě miliardy korun.“
Vláda i ministr Juchelka (ANO) odmítli znovuzavedení valorizace výchovného, které je součástí návrhu poslanců KDU-ČSL.
Výchovné nebude valorizováno, v roce 2028 bude nahrazeno
Výchovné se v minulosti k začátku roku valorizovalo. Od letošního roku se však jeho výše zastropovala na 500 Kč. Od roku 2027 už se nebude valorizovat jako součást procentní výměry důchodů. Výpočet důchodů bude při valorizaci od 1. ledna 2027 upravován tak, že se od procentní výměry starobních důchodů nejprve odečte výchovné ve výši 500 Kč za každé vychované dítě, poté se zbylá část procentní výměry valorizuje. K takto zvýšené procentní výměře se opět přičte nezvýšené výchovné ve výši 500 Kč za každé vychované dítě. Při každém dalším lednovém nebo případném dalším zvýšení se bude postupovat stejně, vysvětlila před časem k chystaným změnám Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) s tím, že pětistovka se bude odečítat při valorizaci také u penzí, které byly přiznány před rokem 2027.
To znamená, že nové i již přiznané výchovné začne reálně ztrácet hodnotu a lidem, kteří mají v penzi započtené výchovné jako odměnu za výchovu dětí, se bude důchod paradoxně valorizovat méně než pojištěncům, kteří mají stejnou výši důchodu, ale není v něm výchovné. Ocenění za výchovu dětí, které v praxi náleží převážně ženám, je tak stále jakýmsi otloukánkem.
Bývalý ministr práce Marian Jurečka se spolu s dalšími poslanci lidovců snažil tuto chybu napravit a nedávno předložit návrh, který by zrušení valorizace výchovného dostal z právní úpravy, ještě než by vešlo v účinnost (spolu s návrhem na zkrácení potřebné doby pojištění ze současných 35 na 25 let). Současná vláda však reagovala nesouhlasem s vysvětlením, že podpora rodin s dětmi má být řešena systémově v rámci rodinné politiky, státních dávek a daňového zvýhodnění, ne v systému důchodů. Zastavení rozvoje valorizace považuje za účelné, protože výchovné nezohledňuje podíl na péči obou rodičů, zatímco chystaný fiktivní vyměřovací základ ano.
Rodinný vyměřovací základ částečně nahradí výchovné
Od roku 2027 se tedy pro účely „přilepšení k důchodu“ za výchovu prvních dvou dětí začne používat rodinný vyměřovací základ a tzv. fiktivní vyměřovací základ. (Za třetí a další dítě se bude vyplácet dále výchovné.)
Na dobu péče o první dvě děti ve věku do 3 let se bude při výpočtu důchodu nahlížet tak, jako by dotyčný dosahoval příjmu odpovídajícího průměrné mzdě v ekonomice (zohlední se tzv. fiktivní příjem). To bude výhodné pro pojištěnce, jejichž celoživotní průměrné příjmy nedosahují celostátního průměru. Současně se provede automatické srovnání, zda by pro pojištěnce nebylo výhodnější hodnotit mu namísto rodinného vyměřovacího základu vyloučenou dobu a přiznat mu za výchovu prvních dvou dětí tzv. výchovné. Náležet mu bude částka, která z tohoto srovnání vyjde jako nejvýhodnější, vysvětlilo pro Měšec.cz ministerstvo práce mechanismus změny, kterou zavedla minulá vláda.
Zvýšené minimální důchody zůstanou zachovány
Od 1. ledna 2026 došlo k zavedení minimálních důchodů, které jsou navázány na průměrnou mzdu a stanovují se dle určitého poměru.
Změnu zavedla minulá vláda, nynější vláda nehodlá vracet původní zákonnou úpravu. V případě nárůstu průměrné mzdy se tak zvýší i minimální důchody.
|
Druh penze
|
Procentuální část průměrné mzdy
|
Minimální měsíční důchod v roce 2026
|
Starobní
|
20,00 %
|
9 800 Kč
|
Invalidní důchod pro invaliditu II. stupně
|
15,00 %
|
7 350 Kč
|
Sirotčí důchod
|
14,00 %
|
6 860 Kč
|
Invalidní důchod pro invaliditu I. stupně
|
13,33 %
|
6 534 Kč