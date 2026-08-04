Důchody se budou v závislosti na věku nakonec zvyšovat. U někoho v součtu až o 3000 Kč měsíčně

Usnesením vlády byla schválena novela, která mění zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, který v zákoně rozšiřuje institut věkově podmíněných valorizací a dává tak větší prostor pro zvyšování důchodu na základě dosaženého věku. Nakonec se v součtu dokonce zvýší o víc, než se původně očekávalo. Přesto dohromady vzroste o stejnou částku, jako je tomu teď.
Co se dozvíte v článku
Existuje nyní věkově podmíněná valorizace?
Věkově podmíněné valorizace existují již teď. První probíhá při dosažení věku 85 let s tím, že důchod zvýší o 1000 korun měsíčně. Další věkově podmíněná valorizace proběhne až o 15 let později, pokud se poživatel starobního důchodu dožije 100 let. V takovém věku se mu důchod ještě navíc zvýší o další 2000 korun měsíčně.
Věkových milníků bude nově pět
Zvýšení důchodu na základě věkově podmíněných valorizací bude v součtu stejné. Částka maximálně 3000 korun zůstane, ale rozloží se hned do pěti věkových milníků. Navrhovaná změna rozšiřuje zvýhodnění pro starobní důchodce v nižším věku, než je tomu nyní. Nově by se zvýšení procentní výměry důchodu týkalo již osob od 80 let věku.
Bude platit, že procentní výměra vypláceného důchodu se zvýší o 500 korun měsíčně od prvního dne kalendářního měsíce, v němž poživatel důchodu dosáhne věku 80 let, 85 let, 90 let a 95 let.
Dále se procentní výměra navýší o 1000 korun od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém poživatel důchodu dosáhne věku 100 let, viz přehledně v tabulce.
To znamená, že pokud důchodce dosáhne věku 80 let kdykoliv v průběhu měsíce května, procentní výměra mu o 500 Kč vzroste již od 1. května.
|
Dosažený věk
|
Zvýšení od roku 2027
|
80 let
|
500 Kč
|
85 let
|
500 Kč (celkem +1 000 Kč)
|
90 let
|
500 Kč (celkem +1 500 Kč)
|
95 let
|
500 Kč (celkem +2 000 Kč)
|
100 let
|
1000 Kč (celkem +3 000 Kč)
Důchod se zvýší bez přebytečné administrativy
O navýšení starobního důchodu podle věku nebude poživatel českou správu sociálního zabezpečení nijak žádat. ČSSZ pak o navýšení nevydá žádné rozhodnutí. Plátce důchodu jej přizná z moci úřední, jako je tomu doposud. Důchodce obdrží pouze písemné oznámení.
Smyslem věkové valorizace je částečně vyrovnat rozdíly mezi staršími a nově přiznávanými důchody. Běžná ani mimořádná valorizace, která se odvíjí od růstu cen a reálných mezd, totiž nezajišťuje, aby starší důchody rostly stejným tempem jako důchody nově přiznávané. Ty jsou proto zpravidla vyšší a rozdíl mezi nimi a staršími penzemi se postupem času zvětšuje. Věková valorizace tento nepoměr alespoň částečně zmírňuje tím, že při dosažení stanoveného věku zvyšuje procentní výměru důchodu o pevně stanovenou částku.
Nyní návrh zákona čeká na projednání v Poslanecké sněmovně ČR. Pokud projde úspěšně celým legislativním procesem, na účinnost se můžeme začít těšit už do začátku příštího roku, čili od 1. ledna 2027.
Jaký důchod pobíráte v roce 2026?
Jak to bude s věkovým milníkem při souběhu více důchodů
Pokud člověk pobírá současně starobní a vdovský nebo vdovecký důchod, věková valorizace se bude vždy vztahovat ke starobnímu důchodu bez ohledu na jeho výši. Vdovský nebo vdovecký důchod se zvýší pouze tehdy, pokud pojištěnec při dosažení příslušného věku starobní důchod nepobírá, například proto, že mu na něj dosud nevznikl nárok nebo o něj nepožádal.
Další speciální kapitolou jsou pak situace, kdy daná osoba pobírá tzv. dílčí důchod. U těch se bude věková valorizace vypočítávat stejným způsobem jako běžná valorizace. Zvýšení procentní výměry důchodu se proto stanoví podle podílu dob pojištění získaných v České republice k celkové době pojištění, která zahrnuje i pojištění získané v zahraničí.
Jak to bude s osobami, které věku 80 let dosáhnou letos nebo dříve?
Přechod na nový systém se bude týkat nejen lidí, kteří dosáhnou 80 let až po nabytí účinnosti novely, ale také současných důchodců starších 80 let. Aby měli všichni stejný nárok bez ohledu na to, kdy věkové hranice dosáhli, počítá návrh s přechodným obdobím. Lidem, kteří už v minulosti získali zvýšení důchodu podle dosavadních pravidel, se nebude částka vyplácet znovu. Jejich důchod se pouze dorovná na celkovou výši odpovídající novému systému.
Pokud některý z těchto důchodců po 1. lednu 2027 dosáhne další věkové hranice, která zakládá nárok na zvýšení důchodu, bude se už postupovat podle nových pravidel. Jestliže nárok na další navýšení vznikne už v lednu 2027, spojí se zvýšení podle přechodných ustanovení s navýšením podle nové právní úpravy a důchod bude zvýšen jednorázově o odpovídající souhrnnou částku.
Návrh zákona zároveň obsahuje přehled, který ukazuje, o kolik se důchod zvýší lidem podle toho, zda rozhodného věku dosáhli ještě do 31. prosince 2026, nebo až od 1. ledna 2027. Z tabulky je také patrné, která zvýšení vyplývají z dosavadních pravidel a která přináší nová právní úprava.
|
Věk
|
Ke dni
|
Zvýšení
|
Právní titul
|
Úhrn
|
80 let
|
31. 12. 2026
|
+500 Kč
|
přechodné ustanovení písm. a)
|
500 Kč
|
1. 1. 2027
|
+500 Kč
|
§ 67ab odst. 1 písm. a) (od 1. 1. 2027)
|
500 Kč
|
85 let
|
31. 12. 2026
|
+1 000 Kč
|
§ 67ab odst. 1 písm. a) (do 31. 12. 2026)
|
1 000 Kč
|
1. 1. 2027
|
+500 Kč+500 Kč
|
přechodné ustanovení písm. a)§ 67ab odst. 1 písm. a) (od 1. 1. 2027)
|
1 000 Kč
|
90 let
|
31. 12. 2026
|
+1 000 Kč+500 Kč
|
§ 67ab odst. 1 písm. a) (do 31. 12. 2026)přechodné ustanovení písm. b)
|
1 500 Kč
|
1. 1. 2027
|
+1 000 Kč+500 Kč
|
§ 67ab odst. 1 písm. a) (do 31. 12. 2026)§ 67ab odst. 1 písm. a) (od 1. 1. 2027)
|
1 500 Kč
|
95 let
|
31. 12. 2026
|
+1 000 Kč+1 000 Kč
|
čl. II bod 2 zákona č. 191/2018 Sb. přechodné ustanovení písm. c)
|
2 000 Kč
|
1. 1. 2027
|
+1 000 Kč+500 Kč+500 Kč
|
čl. II bod 2 zákona č. 191/2018 Sb. přechodné ustanovení písm. b)§ 67ab odst. 1 písm. a) (od 1. 1. 2027)
|
2 000 Kč
|
100 let
|
31. 12. 2026
|
+1 000 Kč+2 000 Kč
|
čl. II bod 2 zákona č. 191/2018 Sb.§ 67ab odst. 1 písm. b) (do 31. 12. 2026)
|
3 000 Kč
|
1. 1. 2027
|
+1 000 Kč+1 000 Kč+1 000 Kč
|
čl. II bod 2 zákona č. 191/2018 Sb. přechodné ustanovení písm. c)§ 67ab odst. 1 písm. b) (od 1. 1. 2027)
|
3 000 Kč
Pokud důchodci vznikne nárok na zvýšení důchodu podle přechodných ustanovení už v lednu 2027, Česká správa sociálního zabezpečení nebude vydávat samostatné rozhodnutí. Navýšení se provede společně s pravidelnou lednovou valorizací a vyšší důchod bude poprvé vyplacen v lednovém výplatním termínu. O provedeném zvýšení bude důchodce informován písemným oznámením.
Zdroj: Vládní návrh zákona 553/26, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.