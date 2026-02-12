Hlavní termín pro podání daňového přiznání je jiný než v předchozích letech

Na daňové přiznání je ještě nějakou dobu čas, ale roční zúčtování daně nás čeká už příští týden. Pojďme se podívat, jaké jsou v letošním roce termíny. Datum pro elektronické podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob se navíc oproti předchozím letům liší.
Co se dozvíte v článku
Zákonný termín ročního zúčtování letos připadá na víkend
„Roční zúčtování daně provádí zaměstnavatel pro své zaměstnance na žádost do 15. února,“ upozorňuje Patrik Madle, tiskový mluvčí z Generálního finančního ředitelství a následně dodává, že díky tomu zaměstnanci nemusí (pokud nemají povinnost), ale mohou podávat sami daňové přiznání.
Zákonné datum 15. února ale letos připadá na neděli. To znamená, že lhůta uběhne až další den v pondělí 16. února. Pokud termín totiž připadá na víkend, automaticky se přesouvá na nejbližší možný pracovní den. Na podání žádosti o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění na dítě za zdaňovací období 2025 mají tedy zaměstnanci čas už jen do pondělí. Doručit navíc musí i všechny dokumenty a doklady, které je opravňují k čerpání ročních daňových slev, ale i nezdanitelných částí základu daně neboli odečitatelných položek od daňového základu.
Osoby, které nestihnou podat žádost u zaměstnavatele včas anebo nedoloží vše potřebné, budou muset podat daňové přiznání a vyúčtovat si daně tímto způsobem.
Daňové přiznání si podáváte
Daňové přiznání je možné odevzdat ve třech termínech
Podle § 136 daňového řádu se přiznání k dani z příjmů fyzických osob za předchozí zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, podává vždy nejpozději do 3 měsíců po uplynutí tohoto zdaňovacího období. Základní lhůtou pro odevzdání daní tímto způsobem je tedy 1. duben, který letos připadá na středu.
Důležité je však zmínit, že takto se bude formulář odevzdávat v listinné podobě. Pokud má být podán elektronickou cestou, může být odevzdán až do 4 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To tedy znamená, že termínem je 1. květen. Finanční správa se však rozhodla stanovit jako datum pro odevzdání přiznání k dani z příjmů elektronicky až pondělí 4. května, díky čemuž poplatníci získávají ještě víkend k dobru.
Poslední termín uplyne 6 měsíců od konce zdaňovacího období, jestliže má daňový subjekt povinnost mít účetní závěrku uzavřenou auditorem anebo daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Tímto způsobem se daně podávají nejpozději do středy 1. července.
Daň se taky musí zaplatit
Do těchto lhůt musí být mimo jiné uhrazena i vypočtená daň z příjmů. Mnoha osobám však může vzniknout nárok na daňový přeplatek, jestliže na daních odvedly více, než měly anebo také na daňový bonus. Ten vzniká v situacích, kdy je daňové zvýhodnění neboli sleva na dítě vyšší než vypočtená daň z příjmů. Zaměstnanci daňový bonus čerpají každý měsíc, protože je součástí čisté mzdy. OSVČ pak jednou ročně za předchozí zdaňovací období.
O daňovou vratku vzniklou těmito způsoby si budete muset v daňovém přiznání požádat. Finanční úřad bude mít na vrácení peněz 30 dnů ode dne obdržení žádosti. Částka navíc může být použita i na úhradu nedoplatku jinému daňovému subjektu u téhož nebo jiného správce daně. Lze jím pak také uhradit zálohu, jejíž výše se předepíše na debetní stranu osobního daňového účtu na základě uhrazené částky.
Správce však žádostem o vrácení, použití anebo úhradu nedoplatku vyhoví jen tehdy, pokud vratitelný přeplatek dosahuje alespoň 200 Kč.
Jakými způsoby lze odevzdávat daňové přiznání?
V listinné podobě lze přiznání k dani z příjmů odevzdat přímo na podatelně finančního úřadu s tím, že případnou vypočtenou daň můžete rovnou uhradit na pokladně. Pokud byste však nestíhali dorazit v úřední dny, k odevzdání můžete využít také sběrné boxy před úřadem. Formulář lze mj. také odeslat přes Českou poštu.
Elektronicky můžete daně podat následujícími způsoby
- Přes datovou schránku – pokud datovku vlastníte, přihlásíte se do ní za pomoci přihlašovacího jména a hesla, bankovní identitou anebo jinou uznávanou elektronickou identitou. Daňové přiznání však musí být ve formátu a struktuře XML souboru.
- Přes Online finanční úřad – k přihlášení budete opět potřebovat elektronickou identitu, postačí pak ta bankovní nebo eObčanka, využít ale můžete i přihlašovací údaje do datové schránky. Díky propojení s aplikací EPO umožňuje tato forma předvyplnění některých údajů.
- Přes Elektronická podání pro finanční správu – aplikace je dostupná na portále MOJE daně. Formulář lze rovnou odeslat anebo uložit ve formátu PDF nebo XML, stáhnout a následně odeslat datovou schránkou. Mějte však na paměti, že finanční úřad bude vždy vyžadovat formát XML.
- Přes software třetích stran – málo využívána možnost. V podstatě jde o to, že daňové přiznání vyplníte v účetní a ekonomické aplikaci na lokálním počítači a následně odešlete s použitím uznávaného elektronického podpisu. Můžete však vytvořit i soubor XML a odeslat jej některou z výše uvedených možností.