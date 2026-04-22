Ignorujete dopis od Českého rozhlasu? Hrozí vám přirážka až 5000 Kč

Některým domácnostem chodí do schránek dopis od Českého rozhlasu, který na první pohled nepůsobí důležitě. Ignorování výzvy se ale může prodražit – hrozí totiž přirážka až 5000 Kč. Koho se týká a jak správně reagovat?
Michal Bureš
Přišel vám dopis od Českého rozhlasu a vy si myslíte, že se jedná o oznámení, že poplatky byly zrušeny? Tak pozor, jedná se právě o opak.

Co se dozvíte v článku
  1. Ignorování dopisu od Českého rozhlasu vás může přijít draho
  2. Přirážka může dosáhnout až 5 000 Kč
  3. Nemáte rádio, tak poplatky neplatíte? Omyl!
  4. Jaká je výše rozhlasových a televizních poplatků?
  5. Jak správně reagovat na výzvu Českého rozhlasu
  6. Proč dopisy chodí právě teď?
  7. Dopad na domácnosti: nejde jen o desítky korun

Ignorování dopisu od Českého rozhlasu vás může přijít draho

Český rozhlas na jaře oslovuje domácnosti, které nejsou evidované jako poplatníci. Dopis může působit nenápadně, což může vést k tomu, že je lidé přehlédnou, anebo jej mohou brát jako informaci o zrušení poplatků.

To je ale chyba. Pokud na výzvu nereagujete, může vás instituce podle zákona považovat za poplatníka a zároveň vám vyměřit sankci.

Přirážka může dosáhnout až 5 000 Kč

Pokud domácnost nesplní oznamovací povinnost – tedy nepřihlásí zařízení nebo neprokáže, že poplatek platit nemusí – hrozí jednorázová přirážka až 5 000 Kč.

Tato sankce vychází ze zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a není ji možné jednoduše prominout. Kromě toho může být požadována i zpětná úhrada dlužných poplatků.

ČT a ČRo mají k vládnímu zákonu o veřejnoprávních médiích deset zásadních výhrad

Nemáte rádio, tak poplatky neplatíte? Omyl!

Častým omylem je představa, že poplatek platí jen ten, kdo aktivně poslouchá rádio. Zákon je ale nastaven jinak.

Poplatníkem se stává každý, kdo vlastní nebo používá zařízení schopné přijímat rozhlasové vysílání – typicky rádio, ale i mobil, počítač nebo chytrou televizi připojenou k internetu.

Jak a kde se přihlásit či odhlásit z plateb za televizi a rozhlas a splnit ohlašovací povinnost jako OSVČ

Jaká je výše rozhlasových a televizních poplatků?

Koncesionářské poplatky jsou stanoveny ve výši:

  • Rozhlasový poplatek: 55 Kč měsíčně, 660 Kč ročně
  • Televizní poplatek: 150 Kč měsíčně, 1800 Kč ročně

Poplatky se hradí za domácnost, nikoli za každé zařízení zvlášť.

Český rozhlas loni vybral na poplatcích o 190 milionů korun víc

Jak správně reagovat na výzvu Českého rozhlasu

Pokud vám dopis přijde, máte v zásadě dvě možnosti:

1) Poplatek se vás týká

2) Poplatek se vás netýká

  • doložte čestné prohlášení, že zařízení nevlastníte
  • reagujte ve stanovené lhůtě (obvykle 30 dní)

Nejhorší variantou je nedělat nic – právě to vede k automatickému doměření poplatku i sankce.

Proč dopisy chodí právě teď?

Český rozhlas vychází při kontrole z databází odběratelů elektřiny. Pokud zjistí nesoulad – tedy že domácnost není evidována jako poplatník – odešle výzvu k registraci nebo vysvětlení.

Dopad na domácnosti: nejde jen o desítky korun

Samotný poplatek 55 Kč měsíčně nemusí být zásadní položkou. V kombinaci s televizním poplatkem už ale jde o pravidelný výdaj 205 Kč měsíčně, v případě roční platby pak 2460 Kč.

U seniorů nebo nízkopříjmových domácností může hrát roli i takto relativně malá částka. O to větší problém pak představuje jednorázová sankce v řádu tisíců korun.

Důchodci a studenti by nově nemuseli platit poplatky za televizi a rádio

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

